Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 27 giugno al 3 luglio: Vergine e Pesci col broncio Nella classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana che va dal 27 giugno al 3 luglio 2022 saranno i segni d’aria a trionfare baciati da Venere, l’amore, e da Mercurio, l’ingegno.

La classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo per la settimana che va da lunedì 27 giugno a domenica 3 luglio 2022 vede in pole position i segni d'aria, che hanno a loro favore sia il pianeta dell'amore, Venere, sia quello della chiacchiera, Mercurio.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Con Venere e Mercurio insieme nel segno dei Gemelli direi che si possa dare il via libera ai flirt estivi, alle conoscenze improvvisate, agli aperitivi e alle serate senza fine. Ecco la classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo per la prossima settimana.

12. Vergine

Nemmeno cercando con tutte le mie migliori intenzioni di trovare un modo per piazzarti un po’ più in alto nella classifica dei segni più fortunati, ci sono riuscita. In questa settimana sfoggerai, come si fa con lo smalto nuovo sulle unghie dei piedi, tutte le tue nevrosi da perfettina. Se dovessi decidere tra il correggere il congiuntivo e il mantenere un’amicizia non avresti dubbi: la prima opzione sarà la tua.

11. Pesci

Tutte le paranoie del mondo sembrano essere atterrate come una squadra di paracadutisti dell'esercito nel tuo cuoricino. E tutti, tra l’altro, senza licenza. Siete nervosi perché nessuno vi sembra abbastanza sicuro di sè e responsabile attorno a voi ma poi siete pronti a fare rissa anche con il vigile urbano che impone lo stop.

10. Cancro

Sei così iper sensibile che quasi quasi ti dispiace persino per la zanzara che schiatta sul fornelletto dopo che ti ha punzecchiato. Come tecnica contro chi cerca di farti innervosire usi la lacrima facile e a quella, stai sicuro, cede persino il discendente più cattivo di re Erode.

9. Capricorno

Non ti va mai bene niente e, se ci fossero dei campionati di problem creating, tu li vinceresti a mani basse. Brontoli, sbuffi, borbotti e usi la tecnica della lamentela preventiva. Sei sicuro che, di fronte a qualcuno che rompe le palle, anche solo per sopravvivere, ci si dia più da fare. Poi, essere simpatici è tutta un’altra storia.

8. Sagittario

Venere e Mercurio si trovano in opposizione proprio a te e tu, pur di evitare di salutare il tuo vicino di casa, fai tutto il giro dell’isolato al contrario incappucciato anche con 40 gradi all'ombra. Sei tutto muscoli e niente sorrisi, quindi diciamo che non vedi l’ora di fare a botte.

7. Toro

Sarà un po’ una settimana di transizione come quella tra la fine del lavoro e l’inizio delle vacanze. Hai l’impressione che nulla riesca a stuzzicarti se non, come sempre, un’interessante proposta culinaria. Venere ti ha lasciato particolarmente goloso e non solo di gelato ma anche baci.

6. Scorpione

Per fortuna il pianeta dell’amore non si trova più in opposizione e tu puoi quasi quasi sperare di riconquistare la persona che ami a suon di battute, proposte intellettualmente efficaci e lezioni di filosofia snocciolate così, come la lista della spesa. Poi, dato che resti sempre il segno di Marte, dopo tutto questo chiacchierare ti sarà venuta anche voglia di sesso.

5. Bilancia

Non ti illudere Bilancia, Marte continua ad essere ancora in opposizione al tuo segno ma per fortuna per l'ultima settimana. Il pianeta dell’amore ti fa gli occhi dolci come la prof di storia farebbe ad Alberto Angela. Quindi, piano piano, ma ritorni a considerare l’amore come uno dei possibili diversivi per le tue serate.

4. Ariete

Goditi quest’ultima settimana con Marte nel tuo segno che ti rende sexy ma anche impulsiva nelle decisioni sentimentali come JLo che sposa il suo Ben Afflek in gran segreto. Anche da te potremmo aspettarci rivoluzioni sentimentali e dichiarazioni d’amore da prima pagina del giornale di gossip!

3. Leone

Con Marte e Venere e pure Mercurio tutti a favore, direi che questa è la settimana del riscatto da goderti tutta. Cancella gli impegni di lavoro e prendi le vitamine e il ginseng ma solo per andare a ballare, cantare ai concerti e divertirti. Ah e limonare duro, ovviamente. L’amore è adolescenziale e tu sei pronto a fare le impennate col motorino… Solo metaforiche, s’intende!

2. Acquario

Il tuo fascino è irresistibile come il richiamo dello Spritz a bordo piscina alle 6 del pomeriggio! Sei fico e lo sai ma soprattutto non perdi nemmeno un’occasione. Che si tratti d’amore o di business sei sempre nel posto giusto al momento giusto. Fortunello!

1. Gemelli

Ti si dia un microfono e conquisterai il mondo. Il tuo cervello corre come un purosangue all’ippodromo e noi non abbiamo dubbi: puntiamo tutto su di te! Quanto ti piace amare tutti ma soprattutto essere riamato a tua volta come chi sfila sul carro del carnevale di Rio!