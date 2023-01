Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 16 al 22 gennaio 2023: Gemelli e Acquario ancora super hot Oroscopo, nella classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 16 al 22 gennaio 2023, troviamo ancora fortissimi i segni d’aria, che possono godere di Venere e Marte a favore. E’ l’ultima settimana però (spoiler).

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella classifica dei segni più fortunati dello zodiaco per la settimana che va da lunedì 16 a domenica 22 gennaio 2023, restano irraggiungibili i segni d'aria con Venere e Marte a favore.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Sabato 21 gennaio ci sarà la Luna nuova in Acquario, che segna l'inizio del capodanno cinese: inizia l'anno del Coniglio d'acqua. Un anno pacifico e diplomatico (si spera), ma poco attento alla gestione economica e all'organizzazione socio-politica.

12. Leone

Potremmo ritrovarti all'ora dell'aperitivo ancora davanti all'armadio dalla mattina presto, perché non sai scegliere che cosa metterti. Non ti piaci nemmeno se Kate dovesse prestarti una delle sue parure principesche. Non ti piaci proprio, per niente, e manco ti sforzi un pochetto.

Leggi anche Oroscopo del 10 gennaio 2023

11. Cancro

La confusione regna sovrana dentro di te, fuori da te e tutta intorno a te. Insomma, avresti bisogno di un gps, ma che ti indichi anche la strada giusta nelle decisioni lavorative e, ovviamente, sentimentali. Il tuo fiuto emotivo lampeggia, è temporaneamente fuori uso.

10. Sagittario

Non alzi un dito per fare favori a chi ti sta intorno, ma se qualcuno si propone per darti una mano, tu ti ci appoggi come sulla sedia a dondolo. Tu ti sei beccato Marte che ti stressa e ritieni che l'universo con tutti i suoi abitanti debbano risarcirti.

9. Pesci

Se ti chiedessero di mettere in colonna le tue qualità, arriveresti a malapena a completare la terza riga. Hai decisamente bisogno di un corso di autostima, prima che di quello di acquagym! Tutta colpa di Marte che ti lava via la fiducia in te stesso, peggio della candeggina.

8. Vergine

Ti sembra di giocare a freccette in un pub irlandese, ma le frecce sono le tue battute pungenti, ciniche e senza sconti, mentre i bersagli sono i cuoricini altrui. Ovviamente, esulti a qualsiasi centro colpito, e chi ti ricordava perfida ne avrà assolutamente la certezza.

7. Scorpione

Per farti uscire di casa bisognerà usare le minacce, perché tu ti senti come un paguro, chiuso a chiave nella sua conchiglia. Che per fortuna è anche una monoposto, e non corri il rischio che qualcuno si autoinviti. Tu te ne vuoi stare così, tra i tuoi pensieri e anche le tue paranoie.

6. Toro

Spietato così non ti si vedeva da tempo. Lucido e coerente, come un contabile, e con tutto debitamente schedulato, sentimenti compresi. Mercurio ti fa proprio bene, ma Venere a sfavore ti toglie ogni morbidezza, e tu ti ritrovi a mandare messaggi d'amore via telegramma.

5. Capricorno

Hai già l'ansia da prestazione per superare tutti nella realizzazione dei buoni propositi. Non hai alcuna intenzione di cedere! Anche l'amore diventa una conquista, e ogni bacio appassionato merita un selfie di festeggiamenti, come se avessi vinto qualcosa.

4. Ariete

Ti senti amaro, e l'amore è decisamente reciproco. Non hai altro in agenda che non siano incontri galanti e appuntamenti dall'estetista per prepararti al meglio. Ti basta un abbraccio caloroso o uno sguardo ammiccante, e tu ti senti subito ringalluzzito. Per fortuna ne riceverai parecchi.

3. Bilancia

Questa storia dell'essere una bomba sexy ti sta un po' sfuggendo di mano, e l'aggressività da completini in lattice sotto alle coperte si trasforma in audacia incontrollata, anche quando devi dire come la pensi. Potresti esagerare con le formule perentorie, ma quest'aria da cattiva ragazza ti piace molto.

2. Acquario

Cerchi armonia intorno a te, e un po' ti dispiace che al centro commerciale non ci siano più le romantiche canzoni di Natale fin nel parcheggio. Sei da playlist sentimentale sparata a palla in macchina, e da dichiarazioni d'amore in playback. Dolce così non ti si vedeva da un pezzo.

1. Gemelli

Marte non è più retrogrado, e tu resti sempre super hot ma non più agguerrito come un gladiatore nell'arena. Goditi questa sensazione di riuscire in tutto al primo colpo, e di avere la forza anche di spostare un autobus con un dito. Iron man scansati proprio!