Oroscopo di oggi venerdì 4 novembre 2022: Vergine e Sagittario mordono Oroscopo di oggi, venerdì 4 novembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: la Luna è molto sollecitata. Nel segno dei Pesci viaggia vicinissima a Nettuno e poi a Giove. Le emozioni sono forti e gli ideali incontenibili.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, venerdì 4 novembre 2022, e le previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali.

L'emotività tipica dell'elemento acqua sarà fortissima oggi, non solo per i tanti pianeti in Scorpione e la Luna in Pesci, ma anche perché questa Luna si congiungerà a Nettuno e a Giove, proprio i due pianeti legati al segno dei Pesci. Gli ideali saranno incontenibili.

Con la fortissima Luna in Pesci di oggi, il segno fortunato è lo Scorpione mentre il segno sfortunato il Sagittario.

Leggi anche Oroscopo del 31 ottobre 2022

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Ogni genere di provocazione fa da padrona in questo periodo, perché sei sempre iper stimolato da Marte. Proprio come Elon Musk, che non ha pietà per gli ex capoccia di Twitter e licenzia senza colpo ferire. Tu, però, hai sempre la scusa che ogni tua azione malandrina sembra essere dettata dal desiderio di migliorare. Non esagerare però eh??

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: ti piace farlo anche a testa in giù.

Lavoro: porti tutti all’esasperazione solo per il gusto di misurare il limite.

Salute: perfetto in minigonna senza calze, anche se inizia a tirare una certa arietta.

Il consiglio del giorno: per questo autunno opta per la camicia a quadri da boscaiolo, perché lo stile rude ma sexy ti dona parecchio.

Voto 7

Toro

Posso perfettamente capire che con Venere e Mercurio in opposizione tu possa essere sconsolato e demotivato, ma non devi assolutamente demordere, perché il tuo trend, con Giove dalla tua, è proprio come quello dell’economia italiana che, contro ogni pronostico, è cresciuta negli ultimi due mesi. Prima di arrivare ad affrettate conclusioni, devi sempre controllare i dati aggiornati.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: ripassa i sonetti d’amore di Shakespeare, perché prima o poi ti torneranno utili.

Lavoro: se la tecnologia non ti aiuta, tu puoi sempre scrivere lettere e appunti con carta e penna come si faceva una volta.

Salute: ascolta una favola prima di andare a dormire per sogni d’oro garantiti.

Il consiglio del giorno: acquista un carillon Koshi Chimes per fare meditazione.

Voto 6

Gemelli

Per voi è importantissimo il ‘gruppo', e stare insieme ai vostri bros per avventure da veri ribelli, che sapete affrontare a testa alta, proprio grazie a Marte. Sono certa che anche voi vorreste unirvi al gruppo di fumettisti Sio, Dado, Fraffrog e Keison, che fondano la loro casa editrice indipendente Gigaciao per poter pubblicare tutte le storielle irriverenti che vi vengono in mente da veri monelli.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: è sempre molto hot!

Lavoro: anche il capo dovrà abituarsi alle vostre stoccate che minano la sua credibilità. Non esagerate, mi raccomando.

Salute: siete così assidui ai campi di padlle che dovreste fondare il vostro circolo personale.

Il consiglio del giorno: leggete il libro del ‘Galateo’ per fare un ripassino di buone maniere.

Voto 7

Cancro

La bontà regna sovrana in ogni tua azione, e grazie alla grande logica che ti contraddistingue con l’appoggio di Mercurio, sei pronto ad esporti apertamente per cause importanti. Proprio come le associazioni Greenpeace e Mare Vivo, che espongono chiare richieste per la salvaguardia dell’ambiente al ministro Pichetto Fratin. Con quella fluida parlantina sarete sicuramente ascoltati.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: si è inaugurata la stagione delle cenette romantiche.

Lavoro: hai la verve giusta per convincere tutto il tuo ufficio a utilizzare le scale al posto dell’ascensore.

Salute: accogli ogni giorno con un meraviglioso sorriso radioso.

Il consiglio del giorno: fai un bell’ordine di pandori per i pacchi da regalare a Natale.

Voto 7

Leone

In questi giorni senti il tuo cuoricino tutto arruffato e scombinato come le palline maxi di Natale, in Tottenham Court Road, nel centro di Londra, che rotolano e rimbalzano per le strade a causa di un fortissimo vento. Venere ti è ancora contro ma tu, invece di opporti con tutte le forze, dovresti schivare le tempeste emotive con la grande atleticità che ti regala Marte.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti senti come un micino rimasto solo, perché i padroni sono partiti per una breve vacanzina.

Lavoro: anche se sei pronto ad arringhe da avvocato in tribunale, tu puoi sempre trasformare le discussioni in un spettacolo da saltimbanco.

Salute: la strategia per l’outfit giusto nel tuo guardaroba è lanciarti dentro e uscire con quello che ti capita.

Il consiglio del giorno: concediti un lusso per pochissimi, come partire per mete esotiche fuori stagione.

Voto 5 e mezzo

Vergine

I tuoi riflessi, a causa di Marte ancora contro, sono come quelli del novantreenne romano che sbaglia manovra e finisce con la sua Jeep dentro la vetrina di una gelateria. In tutto quello che fai devi sempre considerare che potresti finire con le batterie scariche. Ricorda sempre che il pisolino a metà giornata per te è una vera ricarica.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei pronta a emozionanti e rischiose uscite con sconosciuti.

Lavoro: punta sulla qualità e non sulla quantità.

Salute: spesso non basta essere mentalmente resilienti, perché comunque ci vuole un minimo di resistenza fisica. Tienilo sempre a mente.

Il consiglio del giorno: per le imminenti (si spera) giornate sulla neve, inizia ora a fare ginnastica pre-sciistica.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

L’avventura non ti spaventa assolutamente, perché con Marte dalla tua sei pronta davvero a qualsiasi cosa. Beh, non proprio a qualsiasi cosa, tu sei disposta a partire verso l’ignoto solo a bordo del costosissimo, lussuosissimo e ovviamente comodissimo camper modello Leopoldo Leopard, che si possono permettere solo i super milionari. Altrimenti preferisci di gran lunga fare la ‘regina’ nella tua adorata casetta.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: ogni mattina ti svegli con una fantasia sexy differente. Quasi, quasi da raccoglierle per farne un libro.

Lavoro sei aperta a ogni tipo di discussione purché tu abbia sempre ragione.

Salute: non esci mai di casa senza uno specchietto nella borsa per controllare che tu sia sempre perfetta.

Il consiglio del giorno: hai una ragione in più per acquistare una borsa di lusso, perché ora i super brand le garantiscono a vita. Così sei ancora più invogliata a fare l’investimento della vita.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Il cielo di oggi ti fa risplendere come una vera star, tanto che ti senti al pari della super Taylor Swift, che ha raggiunto la vetta di tutte le classifiche americane con il suo novo album ‘Midnights’. In effetti con Venere nel tuo segno, e oggi anche la Luna a favore, tu hai quella voglia di metterti in mostra e farti adorare che per te è insolita. Goditi questo momento sul palcoscenico.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ti stupisci anche tu per quanto tu sia incredibilmente dolce.

Lavoro: ti basta la presenza per essere subito acclamato da tutti i colleghi.

Salute: il voto dell’astrologa è un bel dieci e lode.

Il consiglio del giorno: iscriviti alla lotteria americana per vincere la Green Card, perché con Giove a favore hai moltissime chance.

Voto 8

Sagittario

Ogni volta che senti odore di discussione, e ti potrebbe capitare di sovente, con Marte in opposizione, tu dovresti optare per l’effetto Monnalisa, lo sguardo fisso e vuoto che usano gli animali per scoraggiare i predatori. Lo so che tenere la tua lingua a freno è difficilissimo, ma così facendo puoi evitare parecchie ‘rotture’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: fai il prezioso e dici che al momento proprio non ti va. Ti avviso che non sarai così convincente.

Lavoro: il massimo che puoi fare è il maestro di guida amatoriale per le prime guide dei tuoi nipoti, altro che comandare la nave Star Treck.

Salute: come il bianconiglio hai perso la cognizione del tempo.

Il consiglio del giorno: attenzione a fare troppo gossip perché, preso dalla verve, alcuni fatti potresti inventarteli di sana pianta.

Voto 6 —

Capricorno

Ti senti nuovamente pronto per grandi progetti, come costruire il grattacielo più alto del mondo a Dubai, perché hai un cielo a favore davvero sfavillante. E il ritorno di Giove ti garantisce quella sicurezza che da tempo non possedevi. Infatti sei pronto a fare grandi azzardi, come partecipare all’asta di auto d’epoca costosissime dove puoi incontrare i grandi magnati del mondo. Tu sei talmente tronfio che, al sol pensiero, ti senti già perfettamente a tuo agio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: hai finalmente liberato il micione che c’è in te.

Lavoro: lo gestisci perfettamente anche a occhi chiusi.

Salute: ti eserciti con i libri sulla testa per un portamento perfetto.

Il consiglio del giorno: prova la dieta vegana seguendo ricette appetitose ed evita il classico fai da te.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Dell’intervista a Eva Robin’s al programma ‘Belve’, più che dalla movimentata storia della vita di questo personaggio, tu sei incuriosito dalla sue avventure amorose. Con Marte che stimola ai massimi livelli il tuo sex appeal non sai davvero pensare ad altro. Bisogna però considerare che questo tuo comportamento sfacciato, con Mercurio in quadratura, rende impossibile concentrarti su argomenti importanti. Per oggi sei giustificato dall’astrologa.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: è il tuo chiodo fisso, ma solo se si parla di sesso.

Lavoro: per una volta dovresti imparare a seguire le istruzioni, come per il montaggio dei Lego.

Salute: non si può non invidiare i tuoi muscoli scolpiti.

Il consiglio del giorno: fai una tranquilla passeggiata in campagna, cerca però di non perderti.

Voto 6 –

Pesci

Ogni tua azione oggi desta lo stesso clamore dell’annuncio dell’uscita del nuovo album dei Måneskin, anche se lo ascolteremo non prima del mese di gennaio. Tu che hai un cielo pazzesco che ti illumina, e in particolare la Luna proprio nel tuo segno, dovresti approfittare per festeggiare anticipatamente la fine della quadratura di Marte, anche se ci vorrà ancora qualche mese. Ogni tanto anche quando i tempi sono acerbi bisogna portare a casa un anticipo del risultato.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: vi sentite in un brodo di giuggiole.

Lavoro: lo stress lavorativo, per oggi è in coda alle poste.

Salute: ogni tanto prendetevi una pausa caffé o ginseng se lo preferite.

Il consiglio del giorno: provate ad ascoltare i suoni della foresta e il cinguettio degli uccelli, che sono un vero toccasana per la mente e lo spirito.

Voto 7 +