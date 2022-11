Oroscopo di oggi venerdì 11 novembre 2022: Gemelli e Bilancia hanno idee pazze Oroscopo di oggi, venerdì 11 novembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. La creatività è molto sollecitata. Dopo Venere, anche Mercurio si mette in trigono con Nettuno, amplificando idealismo e apertura mentale. La Luna in Gemelli, però, si congiunge a Marte rendendo le emozioni inarrestabili.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oroscopo di oggi, venerdì 11 novembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Sono tante le sollecitazioni alle emozioni e ai sentimenti.

La Luna in Gemelli si congiunge per buona parte della giornata a Marte, rendendo impossibile fermarsi a ragionare. Nel frattempo Mercurio, pianeta del pensiero, in trigono a Nettuno, stimola nuove idee e anche il desiderio di condividerle.

Con la Luna nel segno dei Gemelli, è proprio lui il segno fortunato mentre il segno sfortunato di oggi sarà il Sagittario.

Leggi anche Oroscopo del 7 novembre 2022

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

La voglia di scherzare e di essere al centro dell’attenzione, per te è assolutamente irrefrenabile con Marte che ti stimola a fare sempre di più. Infatti, alla notizia dell’imminente uscita di LOL 3, tu hai quasi provato un senso di gelosia per il fatto di non essere stato chiamato nel nuovo cast. Partecipare alla trasmissione insieme al mitico Nino Frassica rimarrà sicuramente uno dei tuoi desideri irraggiungibili. Dovrai accontentarti, e goderti lo spettacolo comodamente seduto sul divano con i tuoi amici. Alla fine vedrai che non è così male.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: sei sempre pronto a quagliare.

Lavoro: quando non sai bene cosa rispondere tu la butti subito a ‘tarallucci e vino’ e in effetti è un’ottima tecnica.

Salute: il tuo sfrenato buon umore coinvolge felicemente tutte le persone che ti stanno accanto.

Il consiglio del giorno: è arrivato il momento di tirare fuori i cappotti dall’armadio. Non puoi continuare ad uscire con il primaverile giubbino di jeans.

Voto 7 +

Toro

Non vuoi che poche certezze che hai al momento vengano smosse neppure di un millimetro, perché con i pianeti in opposizione, Mercurio e Venere, tu hai un grande bisogno che le tue abitudini radicate restino tali. Infatti concordi pienamente con Fabio Rambelli, che lamenta ai suoi colleghi della camera un uso troppo evidente degli inglesismi rispetto alla lingua italiana. Tu non soppianteresti mai le tue adorate tagliatelle al ragù per un internazionalismo hamburger, che questo sia messo subito agli atti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: ti consoli cantando tutti i successi malinconici anni '90 di Laura Pausini.

Lavoro: metti in chiaro che non si può assolutamente mettere in dubbio il tuo ‘status quo’.

Salute: per consolare troppo la tua gola, il tuo giro vita è evidentemente lievitato. Per la dieta puoi benissimo aspettare qualche giorno.

Il consiglio del giorno: per la tua infinita voglia di buono, è arrivato il momento di gustare il primo panettone con tanto di canditi e uvetta. Super tradizionale.

Voto 5 +

Gemelli

Vi sentite particolarmente allineati a Edoardo Tavassi, inquilino del Grande Fratello Vip che sta ravvivando gli ospiti della casa con una serie di scherzi e burle da vero mattatore. Come la sveglia in piena notte di tutti i concorrenti per per una finta notizia di una sua imminente uscita. Voi, che avete la Luna nel vostro segno unita a Marte, siete energici, e con un’infinita voglia di scherzare in qualsiasi momento della giornata. Non avete intenzione di sprecare tempo neppure per dormire. Forse i vostri coinquilini potrebbero non prenderla proprio bene.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: avvisate il partner che oggi volete superare il record del bacio più lungo al mondo.

Lavoro: mi raccomando, non millantate risultati esagerati perché il capo potrebbe poi chiedere il rendiconto.

Salute: con tutta la carica che avete potete fare i ‘prezzemolini’ a feste, cene e eventi fino a notte fonda.

Il consiglio del giorno: iniziate ad allenare l’indice per acquisti lampo durante il ‘Black Friday’.

Voto 7 +

Cancro

Essere il segno più buono dello zodiaco, con Venere e Giove a favore, ti impone di difendere i più deboli e bacchettare chi non si comporta in modo corretto. Infatti vorresti tanto avere l’occasione di dirne proprio quattro a Mark Zurkenberg, sottolineando la pessima comunicazione e la mancanza di empatia sul tema del lavoro, a seguito dell’annuncio dei mega licenziamenti solo attraverso un asettico post su Instagram. Per te, oltre alla sostanza, è molto importante mantenere anche una forma che rispetti soprattutto le persone. Ti vedo già con il battipanni in mano come una vecchia zia pronta al rimprovero.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: romantico, come una cena a lume di candela al ristorante.

Lavoro: ti batti apertamente, ma con un certo stile diplomatico, per la settimana lavorativa corta di quattro giorni.

Salute: sei una meravigliosa mammina accudente che prepara pranzetti mitici e coccola con grande affetto tutta la famiglia e gli amici.

Il consiglio del giorno: ora che finalmente è arrivato il freddo, puoi sfoggiare i tuoi outfit di stagione. Era ora!

Voto 8 e mezzo

Leone

Più che alle situazioni romantiche e amorose, tu sei molto piuttosto interessato ai risultati delle lezioni del MidTerm negli Stati Uniti. Tu, che hai i favori di Marte, sei attento a tutte quelle questioni che possono essere considerate come una ‘gara’ dove c’è un vincitore assoluto. Infatti ti sei decisamente emozionato a questo testa a testa tra democratici e repubblicani, addirittura più emozionante dei Gran Premi di Formula Uno, che ormai sono vinti a tavolino con diverse giornate di anticipo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti dedichi solo in relazioni poco impegnative.

Lavoro: tu desideri unicamente grandi sfide che si possono vincere unicamente all’ultimo minuto.

Salute: hai bisogno di allenare la tua memoria con filastrocche e tabelline.

Il consiglio del giorno: per arrivare con calma al Natale inizia già a fare i pensierini per il tuo gruppetto di amici più cari.

Voto 6 –

Vergine

Ogni volta che un prodotto medico diventa estremamente popolare, perché promette immediati risultati a livello estetico, bisognerebbe consultare te. Infatti, oltre ad essere amante di tutti gli argomenti tecnici, ora che hai anche Mercurio dalla tua, sai spiegare perfettamente i pro e i contro dell’ultimo ‘santo Graal’ del dimagrimento ovvero: la Semaglutine. Avere un’amica come te che è praticamente un enciclopedia ambulante torna sempre utile.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sperimenti filtri d’amore a base di feromone.

Lavoro: più che dedicarti alla pratica, al momento sei tutta teoria.

Salute: cerchi di applicare la famosa teoria: minima spesa massima resa. Ma non sempre ti riesce.

Il consiglio del giorno: rifornisci la tua dispensa di spezie esotiche per sperimentare nuove ricette in cucina.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

Non temi assolutamente le critiche, soprattutto se riguardano la tua sfera privata, questo perché sia la Luna che Marte oggi innalzano ancor di più la tua autostima. Proprio come Cher, che fa spallucce alle irriverenti domande dei giornalisti sulla differenza di età, più di quarant’anni, tra lei e il suo nuovo fidanzato giovanissimo. Tu al momento puoi permetterti di fare tutto quello che ti passa per la testa, e sai tenere a bada chi prova anche solamente a metterti lievemente in ombra.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore ne sai così tanto su questo tema che potresti scrivere un libro o fare corsi specifici di educazione sessuale.

Lavoro asfalti verbalmente chiunque provi a dirti che stai sbagliando o non hai ragione.

Salute: il tuo corpo è il tempio personale, come dice da sempre la splendida Giselle Bundchen, e tu lo veneri e rispetti tutti i giorni.

Il consiglio del giorno: regalati un week end a Saturnia per preparare la pelle ad affrontare l’aria fredda invernale.

Voto 7 +

Scorpione

Puoi finalmente dichiararti pienamente soddisfatto, sia della tua vita lavorativa che della sfera personale, perché appoggiato da Venere e Mercurio. Sei così entusiasta che sei pronto a comunicare e celebrare apertamente questo momento, proprio come Antonino Cannavacciuolo, che esulta alla scoperta di aver ottenuto finalmente la tanto desiderata terza Stella Michelin, e dedica questo grande risultato alla sua adorata moglie. L’amore per te rimane un tema davvero caldo, che domina in maniera preponderante il tuo quotidiano. Vederti felice e innamorato è un momento di giubilo per tutto lo zodiaco.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: è quel sapore, ormai indispensabile, che rende speciale ogni tua giornata.

Lavoro: il team work è assolutamente indispensabile per il successo e il buonumore di tutto l’ufficio, e tu lo promuovi come un venditore di enciclopedie.

Salute: hai un vero scudo contro tutti i malesseri di questa stagione autunnale.

Il consiglio del giorno: visto il tuo grande interesse per il tuo mondo interiore, dovresti provare l’ipnosi, sempre che tu non abbia già fatto un tentativo da autodidatta.

Voto 8 e mezzo

Sagittario

Ti senti bloccato, come da un buttafuori a quattro ante quando sei in coda per entrare nel locale del momento, e il PR fa finta di non conoscerti. Il tuo stato d’animo è proprio sconquassato. Con Marte e Nettuno che fanno tremare tutte le tue convinzioni, e ti obbligano a stare ancorato al tuo divano, ti sembra di aver perso la tua rinomata ‘joie de vivre’. Mio caro ti rincuoro subito, perché da settimana prossima tutto cambia e tu puoi iniziare a organizzare la tua festa di compleanno con fuochi d’artificio e fontane di bollicine. Capito?

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: devi prima studiarti il percorso a tavolino.

Lavoro: lascia tutti i tuoi lavori in ‘bozze’ così da rileggerli attentamente prima di fare invio.

Salute: guardi le foto dei tuoi mirabolanti viaggi con grande malinconia, ma non esagerare, eh!

Il consiglio del giorno: hai bisogno di buttarti in un nuovo progetto. La festa per il tuo compleanno mi senta un ottimo tema dove puoi mettere mente e cuore.

Voto 6 –

Capricorno

Ogni tuo gesto in questo periodo fa notizia ed eco, manco ti trovassi in alta montagna a fare lo ‘yodel’. Adori essere sulla bocca di tutti, nel bene e nel male, purché il tuo ‘status’ non venga assolutamente scalfito. Infatti, non sei stato particolarmente colpito dalle critiche su Chiara Ferrangni che fa visitare il Museum of Dreamers ai suoi figli, e chiede l’ingresso esclusivo. Anzi, pretendi anche tu lo stesso trattamento, e sono certa che con i favori di Mercurio saresti capace di trovare un escamotage davvero sorprendente per ottenerlo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: mandi la richiesta di attenzioni e di performance al tuo partner via outlook con tanto di inizio e fine dell’evento.

Lavoro: sei sempre molto competitivo. Occhio agli sgambetti dei colleghi.

Salute: per sollazzare la tua autostima vorresti uno specchio parlante che ti dice quanto tu sia assolutamente meraviglioso.

Il consiglio del giorno: scrivi la letterina a Babbo Natale per essere certo di ricevere per tempo tutti i regali che desideri.

Voto 7

Acquario

In questi giorni ti senti apprezzato come i reali di Inghilterra, che di recente sono stati attaccati, in una visita pubblica, da un lancio di uova. Lo so, mio caro, che con Venere contro ti senti una pecora nera, ma ti spoilero subito che dura ancora per poco. Questo per te è il momento di fare quel viaggio in solitaria che programmi da tanto tempo, così potrai soddisfare la tua voglia di movimenti e magari riscoprire i tuoi punti di forza che sono innumerevoli e meravigliosi. Proprio come te.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: fuggi volentieri in uno dei tuoi numerosi porti.

Lavoro: fai smartworking direttamente sul volo last minutes su cui ti stai per imbarcare.

Salute: l’importante per te è muoverti ma non vuoi fare come il ricenino nella ruota. Tu vuoi cambiare panorama.

Il consiglio del giorno: leggi uno dei romanzi ‘Harmony’, che trovi nella libreria della zia che ha nascosto dietro all’enciclopedia, per ravvivare un po’ di romanticismo.

Voto 6 +

Pesci

Sono certa che non vi è sfuggito l’ultimo outfit di Billie Eilish, che si è presentata sul red carpet in pigiama fashion, e stretta in un piumone super legato al suo nuovo fidanzato. Questa impellente voglia di stare avvinghiati al partner sotto la copertina, quando fuori fa freddo, si chiama ‘cuffinseason’, e con Venere a favore siete prontissimi a viverla al meglio e a diventare dei veri maestri in quest’arte di sapersi ben godere l’amore.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: vi accoccolate come in una cuccia il Labrador.

Lavoro: avete incredibilmente sempre l’ultima parola.

Salute: i vostri modi hanno un meraviglioso e ammaliante candore.

Il consiglio del giorno: invece di vivere sempre nelle vostre fantasie provate ogni tanto a vivere nel ‘qui ed ora’.

Voto 7 —