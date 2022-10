Oroscopo di oggi mercoledì 26 ottobre 2022: Leone e Toro ancora nervosetti Oroscopo di oggi, mercoledì 26 ottobre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: oggi bisognerà riprenderci dalla Luna nuova di ieri. La Luna è ancora in Scorpione, mentre Marte trigono a Mercurio non ci fa trattenere nessun commento, soprattutto i più acidi!

L'oroscopo di oggi, mercoledì 26 ottobre 2022, e le previsioni su amore, lavoro e fortuna segno per segno. La Luna nuova di ieri con eclissi, è stata piuttosto intensa, quindi anche oggi potremmo sentirne le influenze.

Marte poi trigono a Mercurio, ci farà dire tutto quello che ci passa per la testa, senza filtri!

Con la Luna che ancora oggi sarà particolarmente piccante nel segno dello Scorpione, direi che il segno fortunato sia il Pesci e il segno sfortunato il Leone.

Ariete

L’entusiasmo che ti regala Marte ti sta dando decisamente alla testa. Rischi anche tu di fare come la neo ministra Bernini, che documenta tutta la giornata del giuramento con stories arricchite da sottofondo pop sui social. Avere ancora Mercurio in opposizione ti fa proprio dimenticare quale siano le buone maniere nei momenti in cui più ti servono.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: il bacio della buonanotte è sempre più dolce.

Lavoro: torni ad essere sempre sull’attenti, pronto a ricevere ordini come un bravo soldatino.

Salute: pancia in dentro e petto in fuori sono parte integrante della tua postura a riposo.

Il consiglio del giorno: Se ti fossi perso il mortadella day a Roma, stai tranquillo che i locali segnalati della manifestazione continuano a offrire l’ottimo insaccato a pois rosa e bianchi. Lo puoi trovare tutti i giorni.

Voto 7

Toro

L’unica cosa che ti può sollevare l’umore, alquanto stressato dalla Luna, è la notizia che gli studiosi hanno analizzato le particelle che si trovano al centro della Milky Way e hanno scoperto che il fulcro della galassia ha un profumo e un sapore simile a quello dei lamponi. Praticamente è il posto dove oggi vorresti fuggire per dimenticarti anche l’opposizione di Venere. Prepara subito la tua tuta spaziale.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: l’amore lo rifuggi come la zanzara lo zampirone.

Lavoro: comunichi dispoticamente a tutti che oggi di rotture non ne vuoi sentir parlare. Ci sta tutto!

Salute: desideri ardentemente che ritornino al più presto di moda i leggings che ben si adattano al lievitare delle curve dopo il consolatorio spuntino di mezzanotte.

Il consiglio del giorno: ti domandi se mai berrai nuovamente il ‘bombardino’ con panna che tanto adori gustare nel freddo invernale. Visti i tempi ‘caldi’ concediti ancora un’ottimo Mohito che fa tanto festa sulla spiaggia.

Voto 5 –

Gemelli

Impossibile non notarvi, non solo per il vostro ormai rinomato sex appeal, ma perché siete dei curiosissimi secchioni. Pare proprio che nel comune di Copertino, di recente, siano state installate delle nuovissime panchine a forma di libro su cui sono incisi alcuni articoli della Costituzione. Lo so che può sembrare decisamente ‘Nerd’, ma per voi è irresistibile.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: nessuno saprà resistere al vostro fascino malandrino.

Lavoro: conoscete tutti i punti di forza della vostra azienda e sapete infiocchettarli perfettamente.

Salute: come le palline del flipper, siete così rapidi che mandate tutti in tilt.

Il consiglio del giorno: fatevi un regalo fuori dal comune, ti po un bel paio di Air Jordan che sono in assoluto la scarpa da ginnastica must have.

Voto 8 e mezzo

Cancro

Le gioie dell’amore tornano a riempire ogni momento della tua vita con il ritorno di Venere a favore. Proprio come per Sarah Felberbaum, che si emoziona e corre a baciare appassionatamente il suo Daniele De Rossi per la prima vittoria da allenatore. Pare proprio che ogni momento sia buono per quagliare.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: sei tutto un friccicorio di emozioni che ti fanno drizzare i peletti sulla pelle.

Lavoro: parti dritto e sicuro fino alla meta. E ora chi ti ferma più?

Salute: ora che ti senti un figo pazzesco non vedi l’ora di mostrarlo a tutti.

Il consiglio del giorno: partecipa a un flashmob artistico.

Voto 7 +

Leone

Hai la netta sensazione di non poter mai stare in pace. E come darti torto dopo un’eclissi di sole con tanto di Luna piena in un segno a te non affine, lo Scorpione. Ti senti come Kanye West a cui tutte le case di moda (con cui ha collaborato per anni) stanno chiudendo ogni tipo di relazione. In effetti, con anche la Venere contro, parlare di ‘relazioni’ per te in questo momento è quasi un azzardo da partita di poker con pessime carte in mano.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: l’unica relazione di cui ti fidi è unicamente quella con te stesso.

Lavoro: ti sembra di inciampare a ogni passo, e che i gradini della scala si siano alzati di qualche centimetro, tanto che non riesci a prendere le misure.

Salute: la tua comfort zone è nel lettino singolo della tua vecchia cameretta, con tanto di poster delle star attaccate alle pareti.

Il consiglio del giorno: un buon giro di shopping tra i negozi del centro è un’ottimo toccasana per il tuo umore affaticato.

Voto 5 e mezzo

Vergine

Di certo si accorgeranno tutti che sei diventata molto più buona, proprio grazie a Venere che è tornata a splendere. Ma essere dissacrante è più forte di te. Ricordati, però, che il personaggio ‘Posaman’ è nato per caso, ed è diventato subito un successone e un tormentone trasversale. E Lillo, da sempre comico surrealista e impegnato, ha ceduto al grande clamore, facendo diventare il suo eroe mascherato il protagonista di una serie. Quindi attenta, perché le tue smorfie di disappunto hanno tutte le carte per diventare dei ‘meme’ irresistibili.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: lo vivi come chi dopo aver mangiato un pasticcino, pur di non ammettere la goduria, afferma che non era proprio il massimo.

Lavoro: puntualizzare è proprio più forte di te, anche se tutto pare perfetto.

Salute: ti concedi disordine e piega scarmigliata solo quando non ti vede nessuno.

Il consiglio del giorno: fai bella mostra delle tue curve provocanti in libertà. Mostrare la pancetta ti assicuro che è sintomo di benessere psico-fisico.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

Per la maggior parte della giornata i tuoi pensieri sono tutti riversati sulle tue passioni più recondite. Ma comunque grazie a Mercurio, tu i compiti assegnati li sai fare benissimo e arrivano con imperturbabile puntualità. Proprio come Mario Draghi, che prepara una bella cartellina con i progetti più importanti per far partire con il piede giusto la neo premier, Giorgia Meloni. Per te vale sempre: prima il dovere e poi (moltissimo) piacere.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: vera maestra di erotismo.

Lavoro: sei sfrontata anche nelle occasioni serie e più formali.

Salute: la cosa più bella dell’andare in palestra è indossare il tuo completino super striminzito che mette in risalto le tue linee.

Il consiglio del giorno: indossare sempre completino e intimo sexy per essere sempre pronta a qualsiasi emergenza.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Pare proprio un vero segno del destino che con l’arrivo della tua stagione, quest’anno per la prima volta, vivremo tutti quanti un caldo anomalo che è già stato soprannominato ‘Novembrata’. In più, tu con l’appoggio di Venere sei pronto a viverti questa seconda (o terza) estate piena di amori conditi da baci mozzafiato. Se pensavi che non avresti mai più esercitato le tue dolci labbra, ti sei sbagliato di grosso.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: amoreggi in ogni momento e in ogni dove. Sei davvero instancabile.

Lavoro: tutto ma proprio tutto fila liscio e non si tratta solo dei conti.

Salute: fai stretching alle tue dolcissime labbra.

Il consiglio del giorno: puoi finalmente ritirare i ferri da calza a cui ti sei particolarmente affezionato nell’ultimo periodo.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Sei prontissimo a sponsorizzare in prima persona l’iniziativa della ZTL sulle Dolomiti per ridurre l’accesso su alcuni passi in montagna. Tu, che sei sempre pungolato da Marte in opposizione, non vedi l’ora di goderti il tuo rifugio preferito in totale solitudine, come un vero eremita. La mondanità al momento ti stressa o ti richiede uno sforzo che ti sembra troppo estremo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: il tuo partner perfetto deve avere un senso di indipendenza superiore alla norma.

Lavoro: appena ti propongono una collaborazione tu gentilmente la posticipi in data ‘da definirsi’.

Salute: riflessione e meditazione sono ottimali con un paio di tappi che ti isolano totalmente dal resto del mondo.

Il consiglio del giorno: inizia ad esplorare il metaverso con tanto di occhiali e cuffie per immergerti totalmente nella realtà aumentata.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Ti unisci volentieri agli svogliati studenti delle elementari, che trovano qualsiasi scusa per evitare i compiti e mettersi piuttosto a giocare in cortile con gli amici. Venere accentua il tuo desiderio di relazioni interpersonali ma purtroppo, con Mercurio ancora contro, hai bisogno di concentrarti per far tornare i conti. Infatti, se ti esercitassi un pochino di più capiresti immediatamente perché alcune parrocchie hanno deciso di ottimizzare le aperture dei luoghi sacri per risparmiare sul riscaldamento. Alla fine si tratta di un semplice calcolo di addizione e sottrazione, e sono certa che anche tu ce la potresti fare.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: aspettati qualche sorpresa dai tuoi istinti, che si prenderanno la libertà di trascinarti in rocambolesche performance sotto le coperte.

Lavoro: se da una parte continui a dare ordini a tutti, poi ti scusi se sei stato troppo diretto.

Salute: prova a recitare le tabelline e ripeti fino allo sfinimento quelle che non ti entrano in testa. Vedrai che far di conto ti tornerà utile.

Il consiglio del giorno: sarebbe buona abitudine imparare a leggere tutti giorni almeno due o tre quotidiani. Tu per iniziare a scaldarti inizia con uno. Va bene anche quello online, eh!

Voto 6 e mezzo

Acquario

Sfrutta ancora questi giorni in cui hai Mercurio a favore che ti dà quella giusta logica per controllare le tue emozioni che, con Venere contro, sono sempre pronte a farti saltare i nervi come una molla. Prendi esempio dalla recente intervista di Hamilton che è riuscito a dare una risposta sincera, ma allo stesso tempo ‘paracula’, all’imbeccata di Leclerc. Essere autentici, premia sempre.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei un vero stronzetto infrangi cuori.

Lavoro: metti un po’ troppa foga, occhio perché travolgi proprio tutti.

Salute: impossibile contenerti, tu devi spaziare e soprattutto evitare abbigliamento troppo aderente.

Il consiglio del giorno: porta sempre con te il cambio di scarpe in borsa, potresti avere un’irrefrenabile voglia di fare una passeggiata veloce per rischiararti le idee.

Voto 5 mezzo

Pesci

Il pianeta del benessere e dell’amore è tornato a farvi risplendere, e vi sentite subito come se foste usciti dalla vostra Spa preferita che vi ha rigenerato totalmente. Resta comunque la necessità impellente di non avere ‘sbattimenti’ che vi richiedano sforzi sovrumani a causa di Marte a sfavore. In vostro aiuto, questa volta, arriva il mitico Giovanni Soldini, che da velista si trasforma in cuoco provetto mostrando a tutti come sia possibile cucinare un’ottima pasta al sugo in soli 3 minuti con una pentola a pressione. Così almeno l’impegno di preparare la cena vi sembrerà meno gravoso.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: l’amore bussa di nuovo alla vostra porta.

Lavoro: con il ritrovato fascino vi sentite subito i protagonisti indiscussi in ogni situazione.

Salute: anche il ‘broncio’ su di voi diventa assolutamente irresistibile.

Il consiglio del giorno: mettetevi comodi sul divano e guardate l’ultimo episodio di ‘House of the Dragon’.

Voto 7 e mezzo