Oroscopo di oggi mercoledì 2 novembre 2022: Leone e Toro si sentono sotto scacco Oroscopo di oggi, mercoledì 2 novembre 2022, e previsioni astrali su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. La Luna è in Acquario, mentre Giove tornato in Pesci è sempre più vicino al sestile con Plutone. Insomma, ci sentiamo pronti ad osare!

L'oroscopo di oggi, mercoledì 2 novembre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Giove rientrato nel segno dei Pesci si avvicina al sestile con Plutone. Questo aspetto è di buon auspicio a livello sociale, soprattutto in vista dell'eclissi di Luna.

Con la Luna che ancora per tutta la giornata di oggi sarà nel segno d'aria dell'Acquario, direi che il segno fortunato sia il segno dei Gemelli mentre il segno sfortunato il Leone.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

La passione per te è assolutamente irrefrenabile perché sei infuocato da Marte, e oggi anche stimolato grazie alla Luna. Sono certa che fai anche tu parte di quel 13% che applica dell’autoerotismo al lavoro, come risultato da un recente studio. In fondo può essere anche interpretato come un antistress per garantire performance “lavorative“ migliori, perché no?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: come i caffé crema e gusto, ogni momento è quello giusto.

Lavoro: sei dispotico ma solo perché tutto per te deve essere passione.

Salute: i muscoli sono sempre scalpitanti anche quando dormi.

Il consiglio del giorno: approfitta di questi ultimi giorni di bel tempo per trovare una buona scusa e lavorare direttamente al tuo bar preferito. Ovviamente occupando il tavolino fuori.

Voto 8 +

Toro

Sono certa che per te l’app ‘prenota un nipote’ sia una figata pazzesca: vuole facilitare gli incontri tra anziani soli con i giovani che vivono fuori porta per l’università. Tu, che adesso hai le relazioni interpersonali ridotte al minimo a causa di Venere, potresti trovare nella tecnologia un valido aiuto per sentirti meno solo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: trovare l’anima gemella per te è un lavoro a tempo pieno.

Lavoro: appena premi start mandi in tilt la connessione di tutto il piano del tuo ufficio. Sei l’anti tecnologico per eccellenza.

Salute: il tuo status sui social è: immobilismo e fastidio.

Il consiglio del giorno: Fai incetta di vini del Lazio perché questa è un’annata record.

Voto 6 –

Gemelli

Voi che avete di natura una costante necessità di libertà, e ora siete anche esaltati da Marte che vi rende irriverenti, vorreste pronunciarvi sulla questione dei rave party con un inno da stadio che urla: lasciateci divertire. Tu alle regole e ai limiti proprio non vuoi sottostare.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: lo vuoi estremo in ogni sua eccezione.

Lavoro: avete un’opinione su tutto e su tutti che è sempre alquanto pungente.

Salute: esagerate in tutto, anche nell’outfit tutto paillettes di prima mattina.

Il consiglio del giorno: Una delle ultime novità nell’ambito della technofit sono le scarpe che, pur camminando, ti fanno andare veloce come se corressi. Per voi assolutamente da mettere nella lista dei prossimi acquisti.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Sono certa che sei totalmente d’accordo con il desiderio di più di un terzo dei milanesi di volersi trasferire al di fuori del centro storico. Tu, con Venere a favore, il massimo dell’affollamento che desideri è quello dei tuoi cari a casa tua. Invece vuoi evitare in qualsiasi modo code interminabili al supermercato o al bar sotto casa. La quiete del paesello ti fa tanto casa, camino e tavola imbandita.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: è sempre avvolgente come un caldissimo e passionale abbraccio.

Lavoro: adori creare armonia e collaborazione con i tuoi colleghi, tanto da suggerire a breve un bell'evento di team building.

Salute: ti piaci da morire, tanto che ogni momento è buono per specchiarsi, anche mentre passeggi tra le vetrine del centro.

Il consiglio del giorno: acquista una lampada di sale da mettere nella stanza da letto per assorbire le energie negative e assicurarti dei sonni e dei sogni meravigliosi.

Voto 7

Leone

La notizia che Eliana Michelazzo (ex manager di Pamela Prati) farà il suo ingresso nella casa del grande fratello VIP ti ha proprio stupito, e sei sicuro che ne nascano battibecchi. Con Mercurio contro, anche tu come lei non saresti disposto a dialoghi diplomatici. Anzi, grazie a Marte dalla tua percepisci subito quando qualcuno attorno a te ha voglia di litigare. Tu però oggi con anche la Luna storta prova a battere in ritirata.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: lo chiudi nella scatola con tutte le maschere di Halloween.

Lavoro: sei sempre pronto alle discussioni che affronti, come un vero braccio di ferro.

Salute: fai le prove di sorrisi davanti allo specchio come allenamento mattutino.

Il consiglio del giorno: leggi la storia su come sia nata l’ossessione per la cellulite, a fine ottocento in Francia, e poi puoi tranquillamente fregartene della ‘lotta’ contro a questo inestetismo.

Voto 5 –

Vergine

Ti stai facendo un sacco di risate coi meme sul cambio all’ora solare: per qualcuno finalmente l’orologio sul cruscotto torna a segnare l’ora giusta. Tu che hai Mercurio dalla tua non hai nessun tipo di problema a doverti confrontare con la tecnologia, anzi sei così buono che prendi già appuntamento con tutti gli “imbranati“ per quando a marzo si dovrà nuovamente fare il cambio, aiutandoli con questo annoso problema.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: è per te come la canzone di Mina ‘Grande, grande, grande’ nel verso ‘ti odio e poi ti amo e poi ti amo e poi ti odio e poi ti amo’. Indecisa.

Lavoro: non sei più l’affidabile ragioniere su cui tutti facciamo riferimento.

Salute: mostra a tutti il tuo sorriso smagliante, non tenerlo solo per te.

Il consiglio del giorno: compila la pratica degli incentivi per acquistare un depuratore d’acqua.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

Le delusioni non ti scalfiscono per nulla, perché hai la grande consapevolezza di volerti applicare solo alle tue passioni. Questa è la lezione che ti sta impartendo Marte, oggi enfatizzata ancor di più dalla Luna. Sei proprio come Totti che, pur avendo subito la sconfitta della Roma in una partita a calcio a otto può serenamente far spallucce per poi farsi consolare dalla bella Noemi. In ogni situazione, comunque la giri, vinci sempre.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore ti piace applicarlo in tutte le posizioni e varianti più insolite.

Lavoro tu applichi pedestremente la frase: ‘Chi si ferma è perduto’.

Salute: hai tutte le energie per non stare mai con le mani in mano.

Il consiglio del giorno: per i tuoi pranzetti lampo, il menù ideale per te è la frittatina, come quella che ti preparava la nonna quando eri piccola. Sarà per te un rapido amarcord.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Sei acclamato dal cielo, come il presidente Lula che ha vinto le elezioni in Brasile. Il tuo successo è certamente dato dalla complicità di Mercurio, che ti dona una capacità di espressione fuori dal comune, e Venere che ti permette di empatizzare anche con le minoranze. Dovrai fare attenzione solo a Saturno e alla Luna contro che sono praticamente difficili come l'avversario Bolsonaro.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: le tue poesie d’amore sono quel mix incredibile di sexy-romantico.

Lavoro: sai venderti meglio di un paio di scarpe di Alaïa, super designer con il settanta percento di sconto.

Salute: non hai neppure bisogno dell’allenamento funzionale, tanto che sei super in forma.

Il consiglio del giorno: guarda la serie ‘Mercoledì’ di Tim Burton, sono certa che ti piacerà moltissimo.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Si sa che il viaggio è la tua più grande passione (tanto che uno dei tuoi sogni è fare il giro del mondo). Tuttavia l'idea di salire sul treno più lungo del mondo, che comprende ben cento vagoni, con questo Marte contro, ti sfianca al solo pensiero. Ti vedi già percorrere chilometri in stazione per raggiungere la carrozza numero novantanove.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: l’importante per te è non sudare.

Lavoro: anche se non ne sai molto di un argomento a te piace comunque fare come il tuttologo ‘quattrocchi’.

Salute: hai un sodalizio indissolubile con il tuo divano, vero?

Il consiglio del giorno: il massimo della goduria è farsi fare ‘il pane’ sulla pancia da un dolce e simpatico micino, vero?

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Sei molto soddisfatto in questo periodo grazie ai risultati e alle performance che ti garantisce Mercurio a favore. Sei un vero asso nel business universalmente riconosciuto come ‘il migliore’. Il tuo desidero proibito è di superare Mr Ferrero che è nuovamente tornato ad essere l’uomo più ricco del mondo. Con Giove a favore potresti tentare questa impresa impossibile.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: grandi doti amatorie.

Lavoro: conti accuratamente i tuoi successi, come zio Paperone i centesimi.

Salute: rappresenti esattamente la tua versione di ‘super uomo’.

Il consiglio del giorno: tu vuoi solo provare le ultimissime novità come il monopattino a quattroruote, esclusivo e molto costoso.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Sei passato dalle stelle alle stalle. Infatti, con Mercurio e Venere contro, potresti anche tu andare in tilt come Instagram, che inspiegabilmente ha cancellato follower e profili a causa di un bug. Complice la Luna nel tuo segno oggi devi dedicarti unicamente a quello che ti fa star bene, ovvero stare insieme ai tuoi amici, ma questa volta fisicamente e non tramite un’app. Capito?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: instancabile sex machine.

Lavoro: per oggi puoi anche prenderti una pausa.

Salute: sei sempre esplosivo, occhio però a non esagerare.

Il consiglio del giorno: il marsupio è l’ultima ossessione della moda street stile. Perfetto per te che in questo periodo dimentichi di tutto in giro.

Voto 6 +

Pesci

La vostra immaginazione non è solo costellata di arcobaleni e unicorni: questa volta la volete concretizzare, proprio grazie a Mercurio a favore. Sono certa, infatti, che vi siete molto interessati quando è stata posta la domanda su come sarebbe realmente la pistola lancia rampini di Batman. Di sicuro avete subito capito che per poterla maneggiare bisogna avere il fisico e la forza alla Bruce Wayne e che voi al momento non possedete per colpa di Marte a sfavore.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: siete zuccherosissimi.

Lavoro: basta un tocco della vostra magia per rendere tutto possibile.

Salute: siete baciati dal sole. Come i belli.

Il consiglio del giorno: provate lo shampoo solido, se non lo avete ancora sperimentato.

Voto 7 +