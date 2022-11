Oroscopo di oggi martedì 1 novembre 2022: Leone e Toro stanno sotto le coperte Oroscopo di oggi, martedì 1 novembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Inizia la retrogradazione di Marte in Gemelli, che diventa passivo, quindi insicuro, ma anche più incontrollabile nelle sue azioni che hanno a che fare con il far valere il proprio pensiero.

L'oroscopo di oggi, martedì 1 novembre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Oggi parliamo di Marte, che è tornato retrogrado. Marte retrogrado in sosta nel segno dei Gemelli va ad amplificare il bisogno di esprimersi, ma non in una modalità dialettica morbida bensì con atti di forza.

La Luna di oggi è nel segno dell'Acquario e andrà a sollecitare la quadratura tra Saturno e Urano, ancora attiva. Per questo il segno fortunato sarà la Bilancia mentre il segno sfortunato il Leone.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

La resilienza è quella capacità psicofisica di poter reggere e superare qualsiasi sforzo estremo. Tu mio caro ti senti capace di qualsiasi cosa come l’uccello migratorio ‘pittima’ che percorre il record di 13.560 km non stop dall’Alaska alla Tasmania. Con Marte dalla tua che da poco ha iniziato il suo moto retrogrado (per cui è ancora più esplosivo) è come se avessi ricevuto una flebo di Red Bull che ti ha messo fisicamente le ali.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: lo divori letteralmente perché sei ancora in mood Halloween.

Lavoro: gli ordini sono espressi chiari e tu vuoi solo sentirti rispondere: ‘Signor si, signore!’.

Salute: dopo la nottata a spaventare tutti, tu sei ancora in piedi pronto alla giornata da trascorrere in famiglia.

Il consiglio del giorno: Sei così efficiente e preso bene che opti per iniziare a fare subito i regali di Natale.

Voto 8 +

Toro

Ti sembra di essere perennemente accompagnato dalla nuvoletta grigia della sventura, forse perché sei più maldestro dello zio Fester sempre a causa della solita Venere in opposizione e della Luna contraria. Praticamente se dovessi fare un’entrata trionfale finiresti a faccia a terra proprio come Eleonora Giorgi in diretta TV. L’unica cosa che ti può salvare è Giove che è tornato a sostenerti e che ogni tanto di passa piccole dosi di fortuna.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore : è troppo impegnativo e faticoso.

Lavoro: anche per stampare un foglio di excell, tu vorresti le competenze di un ingegnere elettronico.

Salute: niente è più godurioso di tenere le tue chiappette inchiodate sul divano.

Il consiglio del giorno: Meriti una giornata di relax e benessere alle terme di Vulci in Toscana. Segnati subito questo indirizzo.

Voto 6 –

Gemelli

Niente e nessuno ti può fermare con il quotidiano appoggio di Marte. Potete anche oltrepassare qualsiasi tipo di tabù e regola proprio come il primo reale l’Inghilterra Mike Tindall, marito della principessa Zara Phillips, che parteciperà ad un reality. Probabilmente siete così felici anche perché farete rigirare nella tomba la cara Lillibeth.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: ogni occasione è da addentare al volo.

Lavoro: il vostro cervello è iper stimolato che anche dovrete assolutamente lavorare.

Salute: con questo meteo ‘matto’ potete girare tranquillamente a torso nudo e mostrare l’addominale scolpito.

Il consiglio del giorno: andate a partecipare al Lucca Comics and Games per vestirvi dal vostro eroe fantasy preferito.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Il mondo per te si è trasformato in una bellissima nuvoletta rosa dove Venere e Mercurio ti danno grandissima fiducia e rendono tutto quanto facilmente possibile. Sei assolutamente rincuorato da questo cielo super positivo proprio come Alessandra Mussolini che è stata convinta dalla zia, Sofia Loren, a fare la sua imitazione al programma ‘Tale e quale show’ con un risultato sorprendente. Hai sempre bisogno di una spintarella ma poi navighi perfettamente da solo.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: è dolcissimo come le caramelle che ti sei divorato ieri sera.

Lavoro: così buono cheti metti a spolverare le tombe dei vicini dei tuoi famigliari al cimitero.

Salute: è il momento di mettersi in bella mostra.

Il consiglio del giorno: prepara le caldarroste e le frittelle di mele con lo zucchero per una merenda perfetta.

Voto 7

Leone

Venere e Mercurio contro vorrebbero mascherarti da Gremlins come ha fatto papà Fedez con la piccola Vittoria. Tu però, che non sei dolce come il bell’angioletto di casa Ferragnez, se qualcuno dovesse mettertisi contro, salti su tutte le furie. Come darti torto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: il tuo cuoricino è fuggito lontano e potrebbe non tornare neppure quando finisce il ponte.

Lavoro: hai sempre qualche cosa per cui lamentarti.

Salute: l’umore è nero, proprio come il tuo outfit preferito.

Il consiglio del giorno: vai a fare una gitarella fuoriporta ma rientra domani per evitare il traffico serale.

Voto 5 –

Vergine

La cosa più bella che ti capita in questo periodo che hai Venere dalla tua è riscoprire la tua grandissima femminilità. Proprio come Federica Pellegrini che in un'intervista racconta il cambiamento del suo corpo dopo una carriera di atleta ad altissimi livelli. La ‘Divina’ dichiara di essersi maggiormente sorprese per la ricomparsa di un seno rotondo e ben pronunciato. Insomma mia cara Vergine tira fuori queste forme femminili perché ti donano parecchio.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei sempre in dubbio se siano meglio baci dolci e morbidi o quelli passionali con qualche morso.

Lavoro: sei imprevedibile come il meteo in questa stagione.

Salute: sei un filo nevrotica perché non sai se sia meglio uscire con i pantaloncini o con lo spolverino.

Il consiglio del giorno: ripesca i costumi da bagno che hai appena ritirato nella scatola del cambio stagione.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

Sei trascinata da un’energia irrefrenabile che ti sta garantendo Marte in questo periodo però, siccome il pianeta dell’energia ora si trova in moto retrogrado, tu potresti esagerare con dei modi a te poco consueti. Infatti se dovessi avere qualche “problemino“ con il tuo partner arriva in tuo soccorso il libro ‘The Seven Day Love prescription’ che aiuta a sistemare relazioni e matrimoni in soli sette giorni. Praticamente si tratta di ritrovare un certo tipo di contatto che sia verbalmente e fisicamente un po’ più delicato. Capito?

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore lo vuoi vivere come una vera ‘magia’ ma piena di emozioni piccanti e non come Cenerentola, eh.

Lavoro neanche nei giorni di vacanza tu sei disposta a fermarti.

Salute: corri a per di fiato nella tua giornata piena di impegni dinamici.

Il consiglio del giorno: Organizza un bel picnic con gli amici per passare un’intera giornata all’aria aperta.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Stai vivendo questi giorni come quando agli studenti della zona del barese viene detto che sono giustificati dalle interrogazioni se partecipano alla raccolta delle olive. Quindi puoi proprio dedicarti a tutte le tue più grandi passioni appoggiato sia da Venere che da Mercurio. Essere utile e anche in un certo senso “buono” ti calza a pennello proprio come il costume da streghetta di Halloween. Potrai così mostrarci anche le tue doti più nascoste.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: lo conquisti con le tue pozioni d’amore.

Lavoro: metti in campo tutti i tuoi trucchetti da stregone

Salute: non hai assolutamente bisogno del riposo del guerriero.

Il consiglio del giorno: Vai a fare una passeggiata in un cimitero, per te è in assoluto uno dei posti più rilassanti al mondo.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Concordi pienamente con l’iniziativa di Mark Zuckerberg che vuole creare un traduttore universale in cui includere anche i dialetti. Tu che al momento sei un po’ bloccato sul tuo divano a causa di Marte in opposizione vorresti comunque poter comunicare con tutto il mondo via WhatsApp con gli abitanti delle più remote zone del nord della Thailandia che da sempre ti affascinano.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sei decisamente poco attivo e lasci fare tutto agli altri.

Lavoro: sai già tutto tu. È inutile ricevere suggerimenti.

Salute: le energie non ti si avvicinano neppure con un invito formale.

Il consiglio del giorno: fai una comoda ma avventurosa passeggiata in riva al mare in groppa a un cavallo.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

Ti senti assolutamente al top perché illuminato e favorito da Venere e Mercurio come se avessi ricevuto un importante premio internazionale. Proprio come le cantine Antinori nel Chianti classico che sono state premiate come le migliori al mondo per bellezza, efficienza e tecnologia. Vai a vedere le foto on line per renderti conto di quanto questo luogo sia pazzescamente unico al mondo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: lo pratichi con grande dedizione e bravura come solo tu sai fare.

Lavoro: sei un instancabile lavoratore maniacale.

Salute: ti senti perfettamente a tuo agio nella tua meravigliosa pelle.

Il consiglio del giorno: pratica gentilezza e empatia anche con chi non ti conosce.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Con Mercurio e Venere contro sei inconsapevole di quali siano le tue vere necessità per star bene. Sei come il giocatore soprannominato ‘Viking’ che scappa dall’ospedale prima di essere operato di appendicite per giocare la semifinale. Va bene seguire Saturno e il suo senso del dovere però non mettere la tua salute in secondo piano. Ok???

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: è un istinto insaziabile, mica un sentimento.

Lavoro: le critiche ti escono dalla bocca senza nessun tipo di filtro.

Salute: sei uno di quelli che se ne frega dell’apparenza, va diritto al punto e poi esce di corsa perché deve fare almeno ventimila passi in un giorno.

Il consiglio del giorno: anche se in teoria non è stagione, opta per una pranzetto con fritturina di pesce e gelato.

Voto 6 +

Pesci

Per più di settant’anni uno dei quadri più celebri di Mondrian è stato appeso a testa in giù e ora è impossibile metterlo nel verso giusto perché potrebbe addirittura rovinarsi. Voi potete empatizzare con questa famosa opera d’arte perché, con Marte contro, vi sentite sempre a soqquadro.

Amore: Con Venere che vi illumina a guardavi diritto o di rovescio o di traverso si raggiunge sempre un’unica conclusione: siete assolutamente meravigliosi.

Lavoro: quando si parla di brain storming voi siete i massimi esperti.

Salute: essere pateticamente belli per voi è assolutamente naturale.

Il consiglio del giorno: è la giornata giusta per dedicarvi ai vostri rinomati viaggi mentali.

Voto 7 +