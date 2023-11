Oroscopo di oggi 9 novembre 2023, le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, giovedì 9 novembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: si consolida Venere in Bilancia e in questo segno zodiacale d’aria entra anche la Luna. I due pianeti dei sentimenti oggi vanno a braccetto. Il segno fortunato è la Bilancia stessa e il segno sfortunato il Capricorno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete: sei iper critico su tutto e non ti risparmi nel dare frecciatine pungenti, con Venere e la Luna in opposizione secca, che sono fastidiosi come chi è allergico alle fioriture invernali. Ti importa davvero poco che ci siano studi che ipotizzano possibili evoluzioni dei primati in una razza simile all’uomo. Tu sei solo focalizzato su te stesso e su tutti quei piccoli fastidi che possono essere causati dal meteo, dall’età o semplicemente da una giornata storta. Amore: argomento fuori discussione. Lavoro: bisogna contattarti solo in casi estremi. Fortuna: non credi che esista, nemmeno se ti regalassero un biglietto vincente al Superenalotto. Il consiglio del giorno: metti una castagna sotto al materasso perché pare che elimini tutti i malanni di stagione. Voto: 5 – e no comment

Toro: bisogna sempre ricordarti che devi imparare a valorizzarti soprattutto dal punto di vista economico perché con Mercurio in opposizione è molto facile che tu tenda a sottovalutarti. Dovresti prendere esempio dai gondolieri di Venezia che hanno rivisto il loro listino, con un notevole rincaro, ad hoc per orde di turisti che desiderano ardentemente l’esperienza super classica di un giro tra i canali guidati da un vero veneziano che conosce perfettamente ogni centimetro della laguna. Questo è il momento di iniziare a farsi valere. Amore: riesci ad accontentare qualsiasi gusto. Lavoro: fai sentire la tua voce, soprattutto con il capo del personale. Fortuna: dovresti darle una mano, non può far tutto da sola. Il consiglio del giorno: organizza un week end a Venezia fuori stagione per ottenere prezzi più ragionevoli. Voto 6 e mezzo e fatti valere

Gemelli: l’amore trionfa, e voi vi sentite nella suite imperiale di un hotel Six Senses a sorseggiare champagne. Vi sentite decisamente al massimo e ogni attimo della vostra esistenza lo valorizzate e lo immortalate, come se fosse il giorno di Ferragosto o del vostro compleanno. Avete l’impressione che il cosmo sia focalizzato unicamente su di voi, tanto che potreste addirittura pensare che l’uscita del brano inedito dei Beatles ‘Now and Then’ sia stato pensato proprio per voi. Siete egocentrici al massimo. Amore: solo se rispetta i vostri standard che sono decisamente larghi di manica. Lavoro: anche la riunione di revisione con il capo per voi è un gran festa. Fortuna: è un ottimo airbag per la vostra vita spericolata. Il consiglio del giorno: ascoltare tutti i brani dei The Beatles in macchina a tutto volume. Voto 7 e mezzo

Cancro: la proposta di andare a ripopolare un borgo in Calabria e stabilire un business, che possa far rifiorire l’economia locale non ti sembra male visto che per questo progetto vengono offerti ben trentamila euro. Non vedi l’ora di creare una certa distanza dalle relazioni passate, che ormai ristagnano con Venere e la Luna contro. Dedicarti puramente al business per te è una vera terapia che sopratutto può darti ottime opportunità per rimpolpare le tue finanze. Amore: lo ritiri nel cassetto con gli oggetti della tua infanzia. Lavoro: quest’argomento non ti annoia mai. Fortuna: è ottima per studiare investimenti e grandi progetti. Il consiglio del giorno: riconsidera uno dei tuoi sogni nel cassetto Voto 6 – sempre molto operoso

Leone: il lavoro per te non è tutto, perché tu abbracci la filosofia che se fai quello che ami non lavorerai mai un giorno della tua esistenza. Questa è la lezione che stai imparando da Venere e dalla Luna a favore che ti fanno riscoprire la tua vera indole. Proprio come il medico Matteo Giordano che decide di andare in pensione ma continua la professione come volontario e prestare le sue capacità gratuitamente. Sai sempre come raggiungere importanti next level. Amore: ti doni totalmente ai sentimenti. Lavoro: sei in grado di trovare il giusto equilibrio. Fortuna: la sai sfruttare al massimo, anche quando è poca. Il consiglio del giorno: iscriviti a una associazione per fare del volontariato. Voto 7 molto generoso

Vergine: quando si tratta di precisione millimetrica, arrivi tu con tutti i tuoi strumenti per misurare e analizzare attentamente qualsiasi situazione, grazie a Mercurio che spreme al massimo le tue meningi. Infatti dietro allo studio meticoloso su come si potrebbe salvare la terra da un improbabile attacco zombie ci potresti proprio essere tu a decretare che il tempo massimo è di sette ore. Ti piace moltissimo fare questo genere di esercizi come un virtuoso della materia. Amore: sei capace di notare e analizzare qualsiasi espressione del partner. Lavoro: sei sempre infallibile. Fortuna: costanza e perseveranza sono doti da evidenziare nel curriculum. Il consiglio del giorno: fai una tabella excel con tutti i regali che dovrai preparare nei prossimi mesi. Voto 7 e mezzo spaccato

Bilancia: vuoi mettere subito rimedio al recente studio che afferma che un ragazzo su tre in Italia fa sesso solo virtuale mettendo in evidenza, più che l’atto fisico di per sé, che sia importante trovare una certa affinità con l’altro. Venere nel tuo segno ti regala il super potere di regalare armonia e sentimenti sinceri per raggiungere il tanto sperato equilibrio. Queste sì che sono vere perle di saggezza da rendere il prima possibile virali sul web. Amore: sei sempre molto generosa. Lavoro: ti applichi con grandissima dedizione come una mamma che cucina il piatto preferito della famiglia. Fortuna: riesci ad essere sempre meravigliosa anche dopo pochissime ore di sonno. Il consiglio del giorno: apri un’agenzia per cuori solitari. Voto 9 sprizzi amore da tutti i pori

Scorpione: non hai assolutamente paura della parola ‘fine’ come Laura Pausini che ha già organizzato minuziosamente la sua, improbabile, dipartita avendo già scelto tutte le copertine per le raccolte postume. Con Mercurio nel tuo segno tu sei un vero fenomeno nella programmazione, soprattutto nel avere a portata di mano come minimo un piano A, B e anche C. Ti piace sapere che ci sia sempre una scappatoia. Amore: ti piace stuzzicare e essere stuzzicato. Lavoro: hai la risposta giusta a qualsiasi domanda. Fortuna: sai sempre come attrarla. Il consiglio del giorno: programma un road trip con tutte le tappe ben studiate. Voto 8 organizzatissimo

Sagittario: torni a sorridere alla vita e a divertirti serenamente, tutto merito di Venere e della Luna che oggi ti regalano quella voglia di far vivere la tua magia a tutti quelli che ti circondano. Sono certa che non vedi l’ora di fare come Jason, il corriere diventato celebre sui social perché si scatta foto con i cani che incontra durante le consegne. Con quel sorrisone travolgente farai di certo incetta di selfie simpatici con tutte le persone che incontri per strada amici pelosi inclusi. Amore: sei totalmente travolto dai sentimenti. Lavoro: riesci sempre a trascinare tutti con il tuo ottimo buonumore. Fortuna: dà ancora più smalto al tuo sorriso. Il consiglio del giorno: rispolvera il selfie stick. Voto 7 preso benissimo

Capricorno: in certi momenti bisogna proprio accogliere il cambiamento come Corrado Augias, che lascia la rai dopo ben sessantatré anni e passa a La7. Ora che hai Venere contro e oggi si aggiunge anche la Luna storta, dovresti valutare se il tuo approccio alle relazioni è così efficace come pensavi. Non basta aver il supporto di Mercurio e Marte. Per certe cose bisogna saper mettere un po’ di cuore. Amore: rigido come uno stoccafisso. Lavoro: i calcoli sono sempre perfetti. Fortuna: è come un trattamento dall’osteopata. Il consiglio del giorno: fai stretching e meditazione tutte le mattine per ritrovare un po’ di empatia e serenità. Voto 6 –

Acquario: ora che sei appoggiato incondizionatamente da Venere e dalla Luna sei ben disposto a grandissime imprese. Proprio come un imprenditore informatico modenese che decide di salvare la pecora più sola al mondo intrappolata da due anni sugli scogli di un fiordo scozzese con una raccolta fondi online. Tu quando scegli una missione vuoi assolutamente portarla a termine con esito positivo. Amore: sei super affettuoso. Lavoro: vai sempre diritto al punto anche se i conti ancora non tornano. Fortuna: il tuo segreto è saper sempre sorridere alla vita. Il consiglio del giorno: organizza una cena con i tuoi vecchi compagni di classe. Voto 7 come un fiume in piena

Pesci: da quando Venere non è più in opposizione siete dolcissimi e molto buoni. Concordate in pieno con la scelta degli autori della celebre serie ‘The Simpson’ che, visti i tempi moderni, hanno ben pensato che non fosse più adeguato mostrare Omer che strangola Bart quando perde le staffe. Vi sentite proprio all’inizio di una nuova ‘era’. Amore: c’è parecchio da approfondire. Lavoro: le vostre scelte sono contemporanee e allo stesso tempo lungimiranti. Fortuna: vi da una bella spinta a migliorare. Il consiglio del giorno: riguardate la prima stagione della mitica serie ‘The Simpson’. Voto 7 e mezzo all’avanguardia