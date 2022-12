Oroscopo di oggi 8 dicembre 2022: Acquario e Bilancia con energia extra Oroscopo di oggi, giovedì 8 dicembre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Attenti alla Luna piena fortissima nelle prime ore del giorno. La Luna in Gemelli si oppone al Sole in Sagittario e si congiunge a Marte. Impossibile tenere a freno emozioni e lingue dei segni d’aria.

L'oroscopo di oggi, giovedì 8 dicembre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Oggi brilla la Luna piena nel segno dei Gemelli, fortissima, anche perché sarà congiunta a Marte.

Attenzione a come diciamo le cose e a quelle che vogliamo dichiarare. Teniamoci stretto anche l'ultimo briciolo di diplomazia (se c'è).

Con la Luna piena in Gemelli direi che tutti i segni dovranno stare attenti a come esprimono le emozioni. Acquario e Bilancia, in particolare, godranno di una extra energia di creatività e sensualità.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Aquario

12 Pesci

Ariete

Potresti accusare la perdita di un lessico forbito che ti ha accompagnato nelle ultime settimane, perché Mercurio ti ha salutato, e ha deciso di metterti i bastoni tra le ruote. Tu, per ovviare a questa problematica potrai utilizzare il termine generalistisco ‘Tananare’, coniato dal cantante Tananai, e promosso dall’accademia della Crusca, che sostituisce un innumerevole numero di verbi e parole che al momento ti rimangono sulla punta della lingua. Proprio come per i Puffi il ‘puffare’.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: vai diritto alla meta, come i conquistadores che si apprestano ad esplorare le Americhe.

Lavoro: hai un vero piglio di ferro, come quei veri duri motociclisti che masticano chilometri in mezzo al deserto indossando unicamente il gilerino di pelle.

Salute: sei davvero incontenibile, e porti un buon umore dilagante, tipo i fuochi d’artificio in piena notte.

Il consiglio del giorno: organizza un simpatico aperitivo in casa con le classiche patatine e noccioline in gran quantità.

Voto 8

Toro

Ora sì che si ragiona, perché il pianeta del pensiero, Mercurio, torna ad appoggiare tutte le tue iniziative, e tu puoi ‘spadroneggiare’, in senso buono, in tutte quelle situazioni dove reputi che sia giusto mettere chiarezza. Infatti, oggi appoggi totalmente la decisione pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, per cui le imitazioni della pizza margherita sono fuorilegge. Ti sembra proprio giusto che, nel caso dovessi avventurarti oltre i tuoi amati confini nazionali, tu possa mangiare decentemente e non dover andare su tutte le furie per un trancio di pizza che assomiglia a una crêpes.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: lo consumi con tutti i baci che hai conservato per le grandi occasioni.

Lavoro: la lucidità mentale ti illumina, come su un palco mentre fai un monologo sulle mansioni da distribuire a tutti i tuoi colleghi.

Salute: con un pensiero decisamente dinamico tutto torna a girare meglio di una una ruota di una bicicletta da corsa.

Il consiglio del giorno: fai sbizzarrire la tua creatività culinaria con quello che trovi nella tua ricchissima dispensa.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Oggi, con la Luna piena nel vostro segno, potete pretendere tutti quei trattamenti e favoritismi che nelle ultime settimane non avete potuto godere. Siete esattamente come il quarantenne che pretende dai genitori la colazione a letto, massaggi rilassanti e paghetta, e nonostante le rimostranze legali di papà e mamma è stato addirittura assolto da un giudice. Avvisate il partner e i famigliari che oggi dovranno esaudire tutti i vostri desideri.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: i vostri desideri sono davvero sconcissimi.

Lavoro: siete sempre fuori luogo ma fate molta simpatia.

Salute: il vostro sex appeal e la prestanza fisica hanno una temperatura che non si può più misurare, perché supera tutte le stanghette del termometro.

Il consiglio del giorno: se vi ritroverete di mattina ululare come dei licantropi alla Luna sappiate che è tutto ok.

Voto 7

Cancro

Hai un impellente bisogno di conferme, con Mercurio in opposizione. Per cui, per tirare su il tuo animo un po’ frastornato, scaricati una di quelle app che fanno sognare trasformandoti in un personaggio della Walt Disney. Io ho provato ‘Voilà’ Al Artist, e in un attimo sei subito una principessa della favole.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: hai perso il tuo ‘mai più mojo’.

Lavoro: non ti fidi neppure dei risultati automatici delle addizioni di excel.

Salute: hai la lacrima facile per esprimere il tuo dissenso.

Il consiglio del giorno: acquista gli album da colorare per adulti e applicati per almeno un paio di ore al giorno.

Voto 6

Leone

Ormai non hai più bisogno della lunga fila di ammiratori sotto al tuo palazzo per capire che sei assolutamente desiderabile e super amato. Venere e la Luna piena oggi ti danno quel twist in più per essere esattamente al posto giusto nel momento giusto. Infatti, tu con mesi di anticipo sai già azzeccare il colore che ‘Pantone’ abbina al nuovo anno. Per il duemila e ventitré sarà il ‘Viva Magenta’, proprio la sfumatura del tuo nuovissimo completino intimo. Vero?

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: vuoi solo divertirti a scartarlo come un regalo di Natale anticipato.

Lavoro: sei davvero imperturbabile a qualsiasi attesa agli sportelli delle poste.

Salute: hai magicamente trovato il tuo equilibrio zen.

Il consiglio del giorno: sfida la tua pazienza andando al mercatino super meneghino degli ‘Oh bej Oh bej’.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Se ti vedremo esplodere come il vulcano Mauna Loa, il vulcano più esteso che si trova alle Hawaii e che proprio in questi giorni, dopo ben quarant’anni ha ripreso a eruttare, la colpa è tutta della Luna piena. Tu, che ti senti già molto affaticata a causa di Marte in quadratura, questa è proprio la ciliegina che ti fa traboccare e esprimere l’infinita lista di malcontento e puntualizzazioni che hai meticolosamente stillato nell’ultimo periodo. Vedrai che dopo questa detonazione ti sentirai decisamente più alleggerita.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: spegni il telefono e metti fuori il cartello: ‘Chiuso per Ferie’.

Lavoro: ne hai davvero per tutti, come il portinaio che fa un elenco di lamentele verso tutti i condomini.

Salute: metti in loop il rumore ‘bianco’, quello che si usa per far addormentare i neonati, perché è l’unico suono che non ti innervosisce.

Il consiglio del giorno: riscopri le tue vecchie passioni, come la raccolta di monete antiche. Valgono anche le vecchie cento lire.

Voto 5 e mezzo

Bilancia

Il pensiero razionale ti ha salutato con Mercurio che, dopo averti regalato una serie infinita di buoni consigli, ora praticamente non ha intenzioni di suggerirti più la risposta giusta, come il secchione antipatico del liceo. Quindi, la massima attività intellettuale a cui ti puoi dedicare è senza dubbio decretare quale tra le parodie del cinema sia la più riuscita. Io ti consiglio ‘Balle Spaziali’ che se la gioca con ‘Una pallottola spuntata’. Da rivedere perché sono dei veri must di questo genere cinematografico.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore sei così innamorata che vorresti anche il bidet matrimoniale.

Lavoro hai una grandissima voglia di fare ma sarebbe meglio che tu seguissi le indicazioni degli altri, tipo Google Maps, quando non conosci l’indirizzo del ristorante.

Salute: impossibile non sciogliersi ogni volta che accenni un sorriso.

Il consiglio del giorno: prenota le lezioni di sci per il tuo weekend in montagna.

Voto 6 e mezzo

Scorpione

Senti, giustamente, di aver riacquisito lo status di genietto ora che Mercurio è tornato ad appoggiare qualsiasi tua affermazione. Infatti, sei pronto a inviare il tuo curriculum alla start up Interstellar Lab che sta progettando e realizzando cupole per vivere su Marte. Tu sei pronto e determinatissimo a sfide mitiche che ti portano direttamente nello spazio infinito.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: fai tutto tu, dalla A alla Z e il partner deve solo pedestremente seguire le indicazioni.

Lavoro: metti subito in chiaro che da oggi comandi tu!

Salute: ti senti più sicuro di un professore che spiega i massimi sistemi dalla cattedra della facoltà.

Il consiglio del giorno: rileggi i libri di Agatha Christie perché ai gialli tu proprio non sai resistere.

Voto 7 +

Sagittario

La Luna piena di oggi potrebbe mettere in evidenza la tua eccessiva verve critica, consigliandoti di attenuare tutte le tue battute pungenti che solitamente sbrodoli senza alcuna richiesta. Capirai che potresti trovarti di fronte a chi, più che battute o motivazioni logiche, ha solo bisogno di comprensione ed empatia. La prova del nove è per te non proferire verbo alla notizia che gli Jalisse sono stati esclusi dal Festival di Sanremo per la ventiseiesima volta. Ora attacco il cronometro per vedere fino a quando resisti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: hai bisogno di coccole appiccicose e più zuccherose dello zucchero filato.

Lavoro: torni ad essere il compagnone collaborativo che tutti amiamo, non sembra vero.

Salute: metti in panchina il tuo fare da criticone e ci mostri tutta la tua adorabile comprensione.

Il consiglio del giorno: approfitta di questa Luna piena per fare pulizia e eliminare tutte le cose che non ti servono.

Voto 7 –

Capricorno

Hai un fare molto rigoroso, quasi militaresco, che si attiene sì alle regole ma anche ad un innato buonsenso ora che Mercurio si trova nel tuo segno. Sono certa che anche tu appoggi la decisione del sindaco di Borgone di Susa, che ha deciso non seguire il decreto ministeriale, che chiede di eliminare i numeri romani dalle vie e piazze perché considerati desueti. Tu proprio come il sindaco combatti per quelle che sono posizioni di principio su tutto ciò che è tradizionale e fa parte della nostra storia, e pretendi che con un minimo di studio si possa assolutamente colmare il gap culturale.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sotto quella scorza da duro c’è sempre un cuoricino da tenerone.

Lavoro: sei prontissimo al rush per le chiusure di fine anno.

Salute: tutto è scandito da un ritmo rigoroso e super efficiente.

Il consiglio del giorno: per essere efficiente la sera quando sei sul divano, impara a fare i cappellini all’uncinetto.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Nel fare pulizia durante questa Luna piena, mi raccomando, valuta bene quello che hai deciso di dare via. Nel caso trovassi dei vecchi rullini mai utilizzati, ti consiglio di conservarli o di improvvisare un set per foto ricordo di questo periodo con Venere a favore, perché le vecchie pellicole stanno diventando un materiale preziosissimo con scorte ormai molto limitate. Riscopri il piacere di fare foto analogiche, e l’emozione di guardare le stampe appena esci dal negozio del fotografo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei come un cerbiatto nella stagione degli amori anche se fuori nevica.

Lavoro: sempre energico ed entusiasta, niente per te può andare di traverso.

Salute: l’attività della giornata sarà fare il record per il bacio più lungo al mondo. Preparati perché dovrai superare le 46 ore.

Il consiglio del giorno: vai all’Orto Botanico di Roma per vedere i giochi di luce natalizi.

Voto 8 e mezzo

Pesci

La situazione migliora con Mercurio che torna a sorridervi, ma a livello emotivo con Venere e la Luna piena contro, oggi vi sentite come la versione horror di uno dei film più dolci e sensibili del mondo Walt Disney: Bambi. Tirate fuori tutte le lamentele pungenti che vi vengono in mente e per le quali tra qualche giorno ironizzerete dicendo che avevate unicamente la Luna storta.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: preferite di gran lunga una granita alla menta gustata all’aperto.

Lavoro: avete le idee decisamente più chiare.

Salute: lamentarvi è la vostra attività sportiva quotidiana.

Il consiglio del giorno: ricordatevi di sorridere sempre appena ci si sveglia come suggerisce Sand Guru.

Voto 5 e mezzo