Oroscopo di oggi 7 novembre 2023, le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, martedì 7 novembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Con la Luna in Vergine e Nettuno che sorride a Mercurio potremmo dare sfogo a idee geniali e grandi ideali pur mantenendo i piedi per terra pronti a metterli in pratica. Il segno fortunato è il Capricorno mentre il segno sfortunato i Gemelli.

Ariete: ti manca un po’ di ‘verve’ e vivere guidato da grandi passioni. Questo cielo ti fa proprio sentire ‘insipido’ come un piatto di pasta senza l’aggiunta di una bella spolverata di parmigiano. Forse senti già Venere che sta per entrare in opposizione. Comprendi perfettamente le recenti dichiarazioni di Totti che racconta del periodo che ha dovuto affrontare dopo aver abbandonato il calcio. Tu hai bisogno proprio di emozioni forti per sentirti vivo come il celebre ‘Capitano’. Amore: non sai bene da che parte iniziare. Lavoro: la routine ti annoia parecchio. Fortuna: segue il tuo umore fatto di alti e bassi. Il consiglio del giorno: organizza una partita di calcetto con i tuoi amici. Voto: 6 – poco emozionante

Toro: sei guidato unicamente dalle passioni grazie a Venere e alla Luna. Visto che sei così dolce e premuroso, dovresti unirti all’associazione australiana Penguin Foundation che realizza dei graziosissimi maglioncini per rimuovere meglio i residui di petrolio da questi simpaticissimi animali. Ora ti tocca solamente trovare i ferri della nonna per metterti subito all’opera. Amore: distributore automatico di coccole. Lavoro: sei colto da grande fiducia, mettiti subito all’opera. Fortuna: fornisce sempre ottimi consigli. Il consiglio del giorno: vai in merceria ad acquistare nuovi filati per produrre i regali di Natale ‘hand made’. Voto 6 e mezzo molto manuale

Gemelli: sarebbe meglio evitare notizie come lo studio pubblicato da Moneyfarm, che si è messa a fare i conti in tasca agli italiani, su quanto costa l’educazione di un figlio, dal nido fino alla laurea e pare che il conto sia davvero salatissimo. Con Venere e anche la Luna storta potreste lanciarvi in espressioni piuttosto colorite da far rimanere tutti di stucco. Ricordatevi che certe priorità bisogna metterle a budget senza pensarci troppo. Amore: vi infastidisce anche il suono della sua voce. Lavoro: polemici su qualsiasi spesa. Fortuna: la centellinate come nei periodi di crisi. Il consiglio del giorno: l’accessorio migliore per voi è un bel paio di tappi per le orecchie per non sentire nessuno. Voto 6 – e metti tutti in ‘mute’

Cancro: nelle relazioni con il mondo ti approcci proprio come Luca Argentero, serio e innamoratissimo di sua moglie, grazie a Venere e alla Luna. Credi profondamente nell’amore e nel rispetto di questo potentissimo sentimento tanto che, come succede al bel Luca, vieni rispettato proprio per questi tuoi valori. Questo si che è un grande risultato da portare a casa. Amore: è la tua filosofia di vita. Lavoro: è sempre da dieci e lode. Fortuna: ti illumina come la lampada ‘O-ring’ quando fai le dirette sui social. Il consiglio del giorno: dedica la giornata per preparare un regalo o cucinare una cena al tuo partner. Voto 9 meraviglioso.

Leone: nella tua ipotetica cameretta da adolescente invece di ricoprire le pareti con Justin Bieber o i cantanti di X Factor, dovresti appendere la foto del giovane Mattia di Montemurlo che alla tenera età di cinque anni ha già preso in prestito dalla biblioteca comunale centoventicinque libri. Con Mercurio contro non hai alcuna voglia di esercitarti anche perché i tuoi neuroni pare siano fuggiti al caldo a sorseggiare Margarita su una spiaggia caraibica. Amore: solo relazioni ufficiali, il resto è troppo impegnativo. Lavoro: non te la prendere troppo se va tutto storto. Fortuna: ti aiuta a prendere tutto con il sorriso. Il consiglio del giorno: ritrova il gusto per la lettura anche solo sfogliando un libro, non è fondamentale leggerlo. Voto 6 – molto svogliato

Vergine: che tu sia super dolce grazie a Venere ancora nel tuo segno è assolutamente un dato di fatto e oggi che anche la Luna arriva a farle compagnia sei in modalità ‘amore cosmico’. Ma non lasciamoci ingannare da questo tuo lato morbido come una caramella gommosa perché quando bisogna parlare di argomenti importanti fai esattamente come Paola Cortellesi con la figlia, che chiama con mille nomignoli affettuosi, ma quando pronuncia il suo nome per intero vuol dire che le cose si fanno ‘serie’. Amore: è un sentimento universale. Lavoro: serietà e professionalità sono sempre le tue caratteristiche principali. Fortuna: supera qualsiasi aspettativa. Il consiglio del giorno: puoi chiamare in pubblico il tuo partner con nomignoli affettuosi solo se non sono troppo imbarazzanti. Voto 9 + zuccherosissima

Bilancia: la parola d’ordine per te è ‘funzionalità’ perché particolarmente ispirata da Venere e dalla Luna. Potresti anche tu fare le stesse scelte della famiglia londinese che invece di spendere il weekend a casa decide di prendere un low cost per Pisa per poter mangiare un’ottima pizza e spendere poco. Tu sai sempre come ottenere il massimo risultato con un minimo sbattimento. Sei un vero genietto nel saper risolvere tutto con un semplice click. Amore: lo selezioni attentamente. Lavoro: le soluzioni immediate ti danno grande soddisfazione. Fortuna: ti fa prendere scelte importanti come quelle di Sinner a Parigi. Il consiglio del giorno: prenota già ora i voli per le vacanze di Pasqua. Voto 6 e mezzo in fase di pianificazione

Scorpione: questo periodo in cui hai tutti i pianeti che ti sorridono e a cui oggi si aggiunge la Luna a favore ti pare proprio un vero stato di grazia. Ti senti esattamente come i sub che hanno scoperto un tesoro di ben cinquantamila monete di bronzo risalente al quarto secolo dopo Cristo. Questo tesoretto di affetti, emozioni e progetti è proprio un’ottimo inizio per una nuova fase della vita. Amore: ti scateni con tutte le posizioni del kamasutra. Lavoro: non sbagli proprio un colpo. Fortuna: ti senti più efficiente di Ultraman. Il consiglio del giorno: decidi come investire bene i tuoi risparmi. Voto 8 e mezzo alla riscossa

Sagittario: il fatto che tu non sappia, momentaneamente, dove si trovi il nord geografico, perché hai perso la tua bussola interiore, ti fa arrabbiare parecchio. Venere e anche la Luna storta fanno da schermo al tuo ‘magnete’ personale che di solito ti suggerisce sempre la giusta direzione. Per consolarti, devi sapere che circa il 15% della popolazione mondiale non sa assolutamente distinguere la destra dalla sinistra e riesce a vivere comunque serenamente. Quindi non ti agitare, a volte serve proprio perdersi per ritrovare il proprio centro. Amore: sei molto indeciso sui tuoi gusti. Lavoro: evita decisioni dell’ultimo minuto. Fortuna: per una volta lascia che sia lei a guidarti. Il consiglio del giorno: acquista una bussola portachiavi per sentirti più tranquillo. Voto 5 e mezzo disorientato

Capricorno: lo so che con tutto questo sex appeal che ti infonde Marte ti sentivi già pronto per poter partecipare alla versione invernale di Temptation Island, e invece dovrai posticipare le tue performance di grande amatore e conquistatore alla prossima stagione. Intanto con Venere e anche la Luna a favore ti puoi godere l’amore tra le mura domestiche in totale tranquillità viziando e facendoti viziare dalla tua dolce metà. Se sentissi proprio la necessità di un falò puoi sempre accendere il camino di casa. Amore: lo stravizi. Lavoro: procede tutto a gonfie vele. Fortuna: è la ciliegina sulla torta. Il consiglio del giorno: seratina tête à tête con la tua dolce metà. Voto 8 e mezzo

Acquario: chi ti dà del lamentoso, dovrebbe proprio rimangiarsi la lingua perché è vero che sei un po’ noiosetto per colpa dei fastidiosi Marte e Mercurio contro, ma ricordati che c’è sempre tanta ragione in quello che dici. Purtroppo cadi sui modi come un elefante in una cristalleria. Nonostante tutto pare che almeno il comune di Monza ti abbia ascoltato, tanto che ha deciso di abolire in tutta la città l’utilizzo di palloncini per festeggiare qualsiasi evento. Tu continua imperterrito a insistere, mi raccomando. Amore: non è ancora la tua stagione. Lavoro: sei un vero martello pneumatico contro i no. Fortuna: la fornitura non è costante Il consiglio del giorno: resa sempre coerente on i tuoi valori. Voto 5 e mezzo mai scoraggiato

Pesci: probabilmente eravate voi in giro a fare la ronda quando è stata sorpresa una coppietta a Firenze che, nonostante il maltempo, ha deciso di appartarsi in macchina per dare sfogo ai bollenti spiriti ed è stata colta in fragrante e multata. Con Venere e oggi anche la Luna contro il vostro cuoricino è cubetto di ghiaccio che non transige a divagazioni sentimentali. Tutta questa rigidità e regole ferree non fanno per voi, ma al momento non sapete proprio farne a meno. Amore: temperature glaciali. Lavoro: conoscete a memoria tutti i regolamenti, anche quello condominiale. Fortuna: la mettete da parte come si fa con un gruzzoletto sotto al materasso. Il consiglio del giorno: guardate una commedia romantica come ‘Notting HIlls’. Voto 6 – rigidissimo