Oroscopo di oggi 23 novembre 2023, le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, giovedì 23 novembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Ancora è forte l’influenza dell’elemento fuoco con il Sole in Sagittario e la Luna in Ariete. Il segno fortunato è il Sagittario stesso che si sfrega le mani, mentre il segno sfortunato è il Cancro, solo un po’ più insicuro del solito.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con l'oroscopo di oggi, giovedì 23 novembre 2023, prepariamoci a salutare Marte in Scorpione, che entrerà domani nel segno del Sagittario. Saranno, così, sexy e audaci i segni di fuoco… Come se ne avessero avuto bisogno! La Luna per oggi resta in Ariete in fase crescente.

Ariete: quando si parla di mondo tecnologico tu arrivi puntuale come le offerte del Black Friday. Adori la velocità e la capacità di essere sempre sul pezzo, grazie a Mercurio a favore e anche piuttosto disponibile, grazie alla Luna nel tuo segno, a fornire supporto e consulenza. Sei proprio la persona giusta da consultare quando si vuole optare per una password semplice ma sicura, infatti pare che la maggior parte degli italiani utilizzi ancora la sequenza di numeri da uno a nove. Vedrai che essere disponibile ti darà grande gratificazione. Amore: lasciati sorprendere e coinvolgere. Lavoro: non hai neppure bisogno dell’ufficio tecnico, fai tutto da solo. Fortuna: anche su questo punto riesci a fare un ragionamento logico. Il consiglio del giorno: serata video games. Voto: 7 davvero intelligente.

Toro: puoi sempre stare molto sereno perché con Giove nel tuo segno tu, immancabilmente, riesci a cadere in piedi. Sei come Mark Verstappen che vince al Gran Premio di Las Vegas nonostante tutte le problematiche tecniche del tracciato. Se iniziassi a ragionare sul fatto che tu comunque raggiungi sempre il famoso ‘lieto fine’, inizieresti a farti una bella risata ogni volta che Marte contro ti mette di fronte a qualche imprevisto. Amore: paroline dolci sussurrate all’orecchio. Lavoro: non sei mai propriamente soddisfatto. Fortuna: è il tuo lucky charm. Il consiglio del giorno: rileggi le favole di Handersen. Voto 6 + pronto a sgasare.

Gemelli: se già con Mercurio contro fate proprio molta fatica a ragionare bene, quando anche ci si mettono le news a creare dubbi e discussioni vi sentite come delle palline del flipper che vanno in tilt. Siete ancora increduli dopo aver visto una foto di David Beckham dove appare con una chioma decisamente poco folta che lo fa ‘invecchiare’ di un paio di decine di anni. Le troppe informazioni discordanti da quello che avete già classificato sono come una scrivania di plichi da catalogare, classificare e riordinare per cui avrete bisogno di settimane di tempo. Amore: è l’unica vostra soddisfazione. Lavoro: sfiniti dal troppo lavoro. Fortuna: può fare molto ma non tutto. Il consiglio del giorno: pausa dai vostri device tecnologici. Voto 6 + ma ancora caotico.

Cancro: la Luna di oggi potrebbe renderti davvero irragionevole e metterti in situazioni critiche. Tanto che tutta la fortuna, grazie a Giove a favore, potrebbe subire qualche critica un po’ troppo aspra. Proprio come è successo al vincitore di Rovigo che pare si sia dato alla fuga dopo aver vinto ottantacinque milioni di euro e non vuole pagare la tassa sulla ‘fortuna’. Dovresti cercare di non prendere tutto di petto come se fosse un affronto personale. Amore: oggi sei fuori servizio. Lavoro: sei sempre proiettato al successo. Fortuna: dovresti imparare a condividerla con più nonchalance. Il consiglio del giorno: acquista un gratta e vinci in tabaccheria. Voto 6 con il braccino corto

Leone: la sensazione che tu sia lanciato verso i riconoscimenti è sempre più lampante grazie alla Luna, Venere e a Mercurio a favore, tanto che sei certo di poter ottenere il risultato auspicato. Sei sotto l’effetto ‘Beatles’, che tornano in auge nonostante siano passati quasi cinquant’anni dal loro scioglimento e ora sono nella top ten della classifica dei brani più ascoltati al mondo con l’inedito ‘Now and then’. Sei già prontissimo per i grandi festeggiamenti e un Grammy in mano. Amore: esperto di serenate d’amore. Lavoro: ogni tua affermazione è da dieci e lode. Fortuna: ti fa scatenare in un rock and roll. Il consiglio del giorno: fai una playlist con i brani più iconici del gruppo The Beatles. Voto 7 e mezzo raggiante.

Vergine: ti assicuro che non è stata una tua visione o un video realizzato da una AI quello che immortala un Boeing 787 che atterra sul ghiaccio in Antartide. Con Mercurio contro il tuo data base personale deve proprio essere aggiornato con le ultimissime novità del momento. Ti devi accontentare della tua ‘versione’ più antiquata ma ti assicuro che con Marte ancora dalla tua, per poco, il tuo centro operativo funziona benissimo. Riscopri la curiosità e non dare nulla per scontato. Amore: sei sempre molto performante. Lavoro: sei ancorata ai tuoi principii. Fortuna: grande carica energetica per far fronte a qualsiasi situazione. Il consiglio del giorno: aggiornati su qualsiasi tema da quelli scientifici a quelli di cultura generale. Voto 6 – per incitarti allo studio.

Bilancia: la tua verve, particolarmente sviluppata con Mercurio, oggi diventa un filino pungente per colpa della Luna storta. Tu la dolcezza la affronti come il profilo Instagram Ugly Cakes, dove appaiono torte golosissime con messaggi dissacranti. Ogni tanto nel tuo mondo che assomiglia al giardino fatto di dolci di Willy Wonka può emergere un lato più concerto, ironico e critico. Ma tutti noi, comunque, ti amiamo lo stesso anche per questi tuoi eccessi di sincerità. Amore: cioccolatino salato. Lavoro: le battutine ti sono concesse grazie al tuo bel sorriso. Fortuna: fai grandi progetti anche irraggiungibili perché non costa nulla. Il consiglio del giorno: prepara una torta fatta in casa con zuccherini colorati a forma di cuore. Voto 7 e mezzo pungente.

Scorpione: il tuo campo di azione preferito è senza alcun dubbio quello sotto le coperte dove tu sei capace di regalare davvero grandi emozioni. Non sei per nulla selettivo con Marte nel tuo segno per le ultime ore che ti garantisce sempre grande appetito. Segui gli istinti che ti ispira madre natura che ti apre ad avventure anche insolite. Infatti di recente in Antartide sono stati documentati diversi rapporti amorosi tra otarie e pinguini. Tu sei capace di andare oltre i canoni e le regole e di seguire il puro istinto. Amore: aperto al nuovo. Lavoro: l’importante per te è metterci sempre grande passione. Fortuna: nuove porte e orizzonti da esplorare. Il consiglio del giorno: guarda i documentari sul canale della National Geograohic. Voto 8 super passionale.

Sagittario: sei pronto a festeggiare la vita in nome dei vecchi tempi come Max Gazzè, Daniele Silvestri e Niccolò Fabi che tornano a suonare ne ‘Il Locale’ in vicolo del Fico con tanto di Pierfrancesco Favino come ‘buttadentro’. Le stelle, ed in particolare Mercurio, Venere e la Luna, ti sorridono e ti regalano quella voglia di festeggiare senza alcun limite e troppi pensieri per la testa. Fare le ore piccole è un assoluto ‘must’ e tu non avrai alcun problema a trovare ottimi compagni per questo genere di serate goliardiche. Amore: sei davvero al top. Lavoro: ti confronti unicamente con le altissime sfere. Fortuna: ti illumina come le luci del dance floor. Il consiglio del giorno: serata da ‘cane sciolto’. Voto 7 e mezzo all’avventura.

Capricorno: sbuffare e alzare gli occhi al cielo saranno la costante della tua mimica facciale oggi che oltre a Venere contro hai anche la Luna storta. Sei pronto a polemizzare su qualsiasi argomento, anche sul fatto che i giovani d’oggi non credono più nella famiglia tradizionale ma hanno un approccio alla ‘Murgia’. Lo so che tu sei un vero tradizionalista ma ti trovi a dover considerare che la tua non è l’unica visione del mondo e hai l’opportunità di aggiornarti su temi caldi e contemporanei. Amore: sei particolarmente disorientato. Lavoro: accetta il fatto che non sei solamente tu a fare le regole Fortuna: come una dolce coccola ti consola quando ti senti incompreso. Il consiglio del giorno: fai approfondimenti su temi di attualità. Voto 6-

Acquario: con Venere a favore hai riscoperto che quando si ha l’amore, quello con la A maiuscola, e il compagno giusto, tutto è possibile. Sei disposto a fare grandi cambiamenti in nome dei sentimenti oggi che sei davvero coraggioso grazie alla Luna. Saresti anche disposto a trasferisti in una nuova città senza alcuna esitazione. Proprio come ha fatto una coppia, affiatatissima e consolidata, di americani che di recente ha scelto di vivere in Puglia e dichiara che si sentono più a casa che negli Stati Uniti. In due tutto diventa più facile e bello. Amore: da dieci e lode. Lavoro: sai perfettamente adattarti a qualsiasi situazione in funzione di ottenere il massimo. Fortuna: ti soddisfa come il bacetto della buona notte. Il consiglio del giorno: potrebbe essere il momento giusto per fare un cambio di vita. Voto 7 e mezzo aperto al nuovo.

Pesci: dovreste tenere in ordine il vostro database ora che con Mercurio contro vi perdete facilmente informazioni importanti che potrebbero tornarvi utili. Potreste optare per l’ordine degli archivi dello storico canale televisivo BBC che ogni qualvolta esce una tematica garantisce uno storico di informazioni più unico che raro. Sono certa che anche voi vorreste recuperare informazioni preziose come l’intervista a Banksy dove viene spifferato il suo nome di battesimo. Per questo lavoro certosino dovete mettervi di grande impegno. Amore: non posticipate quello che potete fare oggi a domani. Lavoro: vi tocca mettere ordine alla vostra scrivania. Fortuna: aggiunge un pochino di razionalità, ma giusto un goccio. Il consiglio del giorno: iniziate facendo ordine tra i cassetti della lingerie. Voto 6 da organizzare.