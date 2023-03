L’oroscopo di oggi 20 marzo 2023: Cancro e Pesci sentono di essere sulla strada giusta Nell’oroscopo di oggi, lunedì 20 marzo 2023, il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato sono i Gemelli. Vivete questa giornata come fosse il raccogliersi prima di un salto in alto. E preparate i buoni propositi, specialmente per Toro, Ariete e Acquario.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, lunedì 20 marzo 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. È l'ultimo giorno di Sole in Pesci, e avremo insieme: il Sole in Ariete, la congiunzione di Sole e Luna (quindi la Luna nuova) e l'equinozio di primavera.

Un momento per rinascere, quindi. Anche Venere è congiunta al Nodo Nord, quindi, indica una bella tensione a quello che è il nostro scopo.

Con la Luna in Pesci in fase balsamica, ovvero pre Luna nuova, direi che il segno fortunato sia il Cancro, mentre il segno sfortunato il Gemelli. Ma poco sfortunato, diciamo la verità!

Leggi anche L'oroscopo del 17 marzo 2023

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Ti prepari in grandissimo spolvero perché da questa sera parte la stagione dei tuoi compleanno che tu festeggerai con boati assordanti come quello dello stadio Maradona di Napoli agli ottavi di finale della UEFA. Giove è pronto a fornirti infiniti regali come ai migliori diciottesimi o ai debutti in società. Sei un vero fortunello.

Amore: è unicamente un piacere carnale.

Lavoro: sei un vero mago dei conti per la chiusura dell’anno fiscale.

Salute: tu sei pronto per essere il mattatore della festa più incredibile di sempre.

Il consiglio del giorno: studia tutti i rituali per celebrare ‘Ostara’, l’inizio della primavera.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Il richiamo alla natura è fortissimo oggi proprio grazie a Venere nel tuo segno e a una Luna che ti ispira grandi progetti. Come molti giovani metropolitani anche tu sei prontissimo ad abbandonare la città per immergerti nel verde sviluppando nuovi business eco sostenibili.

Amore: sei un vero guru dell’amore.

Lavoro: fai tutto con grande dedizione come una brava mamma quando cucina per i suoi piccoli.

Salute: sei un vero splendore da mettere subito in bella mostra.

Il consiglio del giorno: acquista un mazzo di fiori freschi per profumare e abbellire la tua casa.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

La passione è attizzatissima con Marte sempre pronto a mettere un po’ di peperoncino. Infatti le vostre idee di Marketing sono come quelli di Gianluca Vacchi che fa distribuire, alla mascotte della sua catena di kebab, preservativi promozionali agli studenti delle medie. Attento perché potreste attirare pochissimi consensi.

Amore vi piace piccante come un aglio olio e peperoncino a mezzanotte.

Lavoro: i vostri pensieri tornano a essere velocissimi come le auto sulle autostrade in Germania.

Salute: vi concentrate solo su esercizi di movimento di bacino.

Il consiglio del giorno: imparate a fare abbracci affettuosi.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Finalmente sboccia l’amore, quello con la ‘A’ maiuscola con Venere che torna a farti vivere emozioni dolcissime. Proprio come Eros Ramazzotti che si mostra allo scoperto con la sua nuova fidanzata Dalila Gelsomino e sfoggia effusioni in pubblico. Puoi inaugurare la stagione delle cenette romantiche.

Amore: sei tutto in un brodo di giuggiole.

Lavoro: sei più buono del gelataio che aggiunge gli smarties sulla coppetta panna e fragola.

Salute: ora il tuo sorriso è davvero irresistibile.

Il consiglio del giorno: visita i luoghi con le più belle fioriture al mondo.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Saluti Venere e i grandi sentimenti come Elisabetta Canalis il suo matrimonio con Brian Perri. Ti impegni solo in quelle relazioni passionali che non durano più di quarantotto ore per poi bloccare il contatto sul telefono e social. Non hai alcuna intenzione di sentirti sentimentalmente legato.

Amore: la butti solo sul sesso.

Lavoro: hai tutte le carte in regola per essere premiato dal capo come il migliore collaboratore di tutto l’ufficio.

Salute: puoi sfogare tutte le energie con un’allenamento intenso di thai box.

Il consiglio del giorno: vai a fare un yoga retreat.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Con Mercurio che si è tolto dall’opposizione hai la sensazione che i tuoi pensieri non siano più costretti dai limiti di velocità, proprio quelli che Matteo Salvini vorrebbe modificare per le autostrade. In più l’amore con Venere fa rifiorire il tuo cuoricino come i ciliegi in questa stagione. Questo si che è un bel salto in avanti, vero?

Amore: sei proprio pronta ad abbuffarti.

Lavoro: la tua voglia di ordine non è più maniacale.

Salute: sei così coordinato che riesci a seguire perfettamente la lezione di balli di gruppo.

Il consiglio del giorno: prepara il ragù in casa da regalare ai vicini.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

La tua capacità di comunicare ora che hai Mercurio in opposizione è fuori luogo come i tweet di Elon Musk ai suoi dipendenti. Per non incappare in crisi ‘diplomatiche’ dovresti seguire l’approccio di Billie Eilish che ha deciso di cancellare tutte le app social dal suo telefono. Così anche tu non sentirai la costante pressione di condividere o postare qualche cosa, preferendo una silenziosa privacy.

Amore sei golosa e lussuriosa come una crêpes alla nutella.

Lavoro per spostarti da una stanza all’altra in ufficio hai bisogno di google maps.

Salute: sprizzi sex appeal anche con un tailleur serissimo stile Iene.

Il consiglio del giorno: preparati la schiscetta a casa per la pausa pranzo a lavoro.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Il tuo sex appeal si è spento come i caloriferi con l’imminente bella stagione. Opti per una vita sentimentale ascetica proprio come quella che Massimo Carraro abbraccia dopo anni di grandi passioni sfrenate. Il passaggio di Venere in opposizione è così decisivo che sulle questioni di cuore chiedi già il prepensionamento.

Amore: non ti interessa neppure se ben descritto in un trattato scientifico.

Lavoro: inviare fatture è un piacere unico.

Salute: realizzi di dover subito correre ai ripari per la prova costume.

Il consiglio del giorno: organizza una ‘witches night’ per festeggiare l’inizio della primavera.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Ti senti trascinato da una certa verve intellettuale ora che Mercurio torna a stimolare e far ben funzionare tutte le tue sinapsi. Riemerge la tua grande voglia di ricerca e scoperta proprio come J-Ax che si aggira per i quartieri di Milano per fare ‘scouting’ di nuovi talenti musicali. Sei nuovamente pieno di iniziative da mettere in campo.

Amore: potresti scambiarlo per un charm da appendere alla borsa.

Lavoro: torni a fare il professore di investimenti finanziari.

Salute: esulti per la tua ritrovata organizzazione perfetta.

Il consiglio del giorno: impara a diventare puntuale.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Solitamente tu prediligi un’educazione severissima, da collegio Svizzero, ma ora che Venere è tornata ad ammorbidire il tuo cuoricino come le fette di lardo con l’arrosto cotto in forno, sei capace chiudere entrambi gli occhi e rilassarti anche attorniato da ragazzini indisciplinati. Tanto che alle affermazioni di Claudio Santamaria sul’importanza di un atteggiamento genitoriale rigoroso, tu vorresti rispondergli con delle irriverentissime ‘spallucce’.

Amore: hai davvero la coccola facile.

Lavoro: metti a disposizione il tuo ufficio e soprattutto la poltrona presidenziale.

Salute: meraviglioso come il super modello Arthur Kulkov, un vero figo pazzesco.

Il consiglio del giorno: guarda la serie ‘The Boys’.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

La tua spinta principale è data da entusiasmo e curiosità, che Marte e Mercurio ti garantiscono come una fornitura a vita. Sono certa che hai sbiellato alla presentazione della nuova spada laser di Star Wars della Disney iper realistica con lama azzurra che fuoriesce dall’elsa. Tu sei pronto ad appassionanti a giochi di ruolo e a partecipare ai raduni specializzati come le fiere del fumetto.

Amore lo vivi solo fisicamente come un bisogno primordiale.

Lavoro pretendi di essere protagonista assoluto, guai a condividere i successi.

Salute sei sempre in movimento perpetuo.

Il consiglio del giorno: iscriviti alla maratona di Milano.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Volete godervi momenti indimenticabili senza alcuna distrazione perché il punto focale per voi è l’amore che torna vigoroso e concreto proprio grazie a una prosperosissima Venere. Siete perfettamente allineati con Bob Dylan che vieta l’utilizzo dei cellulari durante i suoi concerti per una totale esperienza immersiva nella musica e nelle emozioni. Siete prontissimi per fluttuare tra i sentimenti.

Amore: vi sentite perfettamente completi.

Lavoro la buona cooperazione, come quella tra le brave formichine, per voi è fondamentale.

Salute: mettetevi bene in mostra perché siete tutti da guardare.

Il consiglio del giorno: provate la meditazione dinamica di Osho.

Voto 7 e mezzo