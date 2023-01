Oroscopo di oggi 20 gennaio 2023: Sole in Acquario e Capodanno Cinese Nell’oroscopo di oggi, venerdì 20 gennaio 2023, il Sole entra nel segno dell’Acquario, e sabato sarà Luna nuova proprio in questo segno. Questo aspetto segna il Capodanno Cinese con l’inizio dell’anno del Coniglio d’acqua. L’amore arriva per Ariete, Bilancia e Acquario.

L'oroscopo di oggi, venerdì 20 gennaio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Il Sole entra nel segno dell'Acquario, ma resta nell'orbita di congiunzione con Plutone.

Per questo è potente, soprattutto per chi festeggia il compleanno. L'Acquario è il segno che dà inizio alla primavera in senso simbolico, infatti con la Luna nuova i cinesi festeggiano il nuovo anno e, appunto, la festa della primavera. Quest'anno sarà sabato (domani) ed entreremo nell'anno del Coniglio d'Acqua.

Con la Luna balsamica, cioè poco prima di essere Luna nuova, nel segno del Capricorno, il segno fortunato è il Capricorno e il segno sfortunato il Cancro.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Il tuo entusiasmo è frizzantissimo, come il nuovo programma di varietà ‘Boomerissima’ di Alessia Marcuzzi. Il divertimento è il tuo diktat, e sei sempre pronto a improvvisare un balletto super aggraziato grazie a Venere, ma con mosse acrobatiche da far invidia a un’atleta di ginnastica artistica. Questo perché Marte ti spinge a stupire in qualsiasi situazione, per farti sempre essere al centro dell’attenzione.

Amore: ti basta un timido cenno, e tu sei subito pronto a una maratona di amore.

Lavoro: sei così spontaneo che riesci anche a rimproverare il capo.

Salute: il tuo sex appeal è così magnetico che è impossibile non notarti.

Il consiglio del giorno: leggi il romanzo d’amore per eccellenza del novecento: Anna Karenina.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Adori fare i resoconti, e oggi potresti addirittura abbandonare i tanto amati numeri per lasciarti trasportare dai sentimenti, con una Luna davvero propizia. Proprio come Vasco Rossi, che in una recente intervista dichiara che il suo successo arriva dalle radio libere degli anni Settanta, che permettevano di ascoltare brani alternativi che non venivano trasmessi dalla radio nazionale. Soppesando tutto, otterrai di certo un risultato super positivo.

Amore: ti si è acceso un leggero languorino che vorrai di sicuro soddisfare.

Lavoro: sei anche disposto ad accettare i famosi quindici minuti di ritardo accademico.

Salute: siccome ti sei molto addolcito, per farti perdonare per i modi un po’ troppo secchi, prepari una torta da gustare con doppia panna montata.

Il consiglio del giorno: guarda la serie ‘Is this cake?’ Dove vengono realizzati dolci impossibili.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Con tutta l’energia e la sensualità che sprizzate da tutti i pori, avete le caratteristiche perfette per aprire un profilo su Tik Tok, sempre che non lo abbiate già fatto. Siccome essere sempre sulla cresta dell’onda per voi è cosa naturale, affidarsi a questo social, che ha un algoritmo che permette a perfetti sconosciuti di diventare in brevissimo tempo delle vere star, fa proprio al caso vostro. Con Giove che vi appoggia, potreste diventare dei personaggi super popolari a livello internazionale, proprio come è successo di recente a Joe DiStefano.

Amore: le coccole sono assolutamente immancabili nella vostra routine quotidiana.

Lavoro: potete portare all’attenzione di tutti anche quelle idee avveniristiche che non osate confessare a nessuno.

Salute: vi piace divertirvi e far divertire tutti i vostri compagni di merenda.

Il consiglio del giorno: rimettete mano allo strumento che suonavate da bambini.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Cancro

La tempesta magnetica solare, che sfiorerà proprio oggi la Terra, creando disfunzioni a livello di comunicazione, ti pare che stia proprio arrivando nella tua direzione. Infatti, il pianeta del pensiero e delle condivisioni verbali, Mercurio, ti è sempre in opposizione, e oggi si unisce anche la Luna ad aumentare la tua insicurezza. Ti assicuro che questi sono gli ultimi sforzi, perché il ritmo e soprattutto le emozioni sono prontissime a ripartire, già da settimana prossima.

Amore: ripassa tutte le tecniche di seduzione, perché a breve torni a metterle in pratica.

Lavoro: oggi puoi tranquillamente fare un fughino ed evitare l’ufficio.

Salute: lascia perdere le parole crociate e vai a fare una corsetta, decisamente più soddisfacente.

Il consiglio del giorno: regalati un massaggio con le pietre vulcaniche per stimolare tutti i Chakra.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

A volte ti basterebbe solo cambiare angolazione per capire come puoi sfruttare al meglio una situazione. Infatti, alla notizia che la finale della Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita ti sei alquanto acceso, con Marte sempre pronto a farti reagire, pensando a quanto sia scomodo e dispendioso per i tifosi, doversi spostare in questa regione. Probabilmente ti è sfuggito che in questo modo le squadre potranno guadagnare di più, e quindi investire nella futura campagna acquisti. Allo stesso modo, anche se ti crucci per Venere contro, puoi sempre optare per il grande sex appeal che sfoggi inconsapevolmente, e se l’amore ti manca ti puoi sempre consolare con relazioni stile ‘friend with benefit’.

Amore: cerca nuove conquiste lontano dai tuoi soliti giri.

Lavoro: devi iniziare a sviluppare una visione a trecentosessanta gradi.

Salute: più che di attività fisica tu hai bisogno di un’uscita con i tuoi amici di sempre.

Il consiglio del giorno: il gioco di società ‘Tira il Burrito’ potrebbe diventare uno dei tuoi giochi preferiti. Da provare subito.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sono certa che sei parecchio scettica sulla notizia che gli avvistamenti di Ufo da parte della Nasa sono molto aumentati nell’ultimo anno. Tu, prima di credere ciecamente, hai bisogno di testimonianze e dati alla mano, perché Mercurio ti spinge a voler fare sempre la prova del nove, come per le divisione. Sei più propenso ad una modalità stile San Tommaso, se non ci metti il dito, tu non ci credi.

Amore: sei serissima ogni volta che si parla di sentimenti, perché per te sono importantissimi.

Lavoro: tu vuoi dati e dimostrazioni prima di dare l’ok, anche se si tratta dell’acquisto della carta igienica.

Salute: il tuo armadietto degli integratori fa invidia a una farmacia super fornita.

Il consiglio del giorno: guarda la serie: ‘La vita bugiarda degli adulti’.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Se non hai ancora trovato il modo giusto per sfruttare Venere e Marte dalla tua, ho io un’interessante dritta da darti. Dovresti unirti al gruppo di attivisti ‘Free Nipple’, che si sta prodigando per far sì che possano apparire anche i capezzoli femminili nelle immagini sui social, e pare siano ormai riusciti a raggiungere l’obiettivo. Sono certa che non te lo fai chiedere due volte per metterti a nudo per essere ammirata e apprezzata, vero?

Amore sei una vera maestra di passioni esagerate.

Lavoro il tuo ruolo perfetto è fare il testimonial di profumi di marca per la tua immagine da copertina patinata.

Salute: sei così padrona del tuo corpo che lo sai muovere e controllare, e conosci anche il muscolo più piccolo in fondo al mignolino del piede.

Il consiglio del giorno: fai un delicato scrub alla pelle per essere sempre morbida, quasi vellutata.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ti senti costretto, come i modelli di Dolce & Gabbana che hanno sfilato alla Milano Man Fashion Week, con una guaina sul ventre stile fascia elastica del Dottor Gibaud che in realtà ha come obiettivo di essere un accessorio sexy. Con Venere sempre contro tu, che nei doppi sensi erotici sguazzi come un delfino tra le onde, non saresti mai riuscito a fare questo due più due. Diciamo che per arrivare ad interpretare questo trend proposto dal duo siciliano ci vuole assolutamente moltissima immaginazione, te lo assicuro.

Amore: giri con le fette di salame sugli occhi

Lavoro: cerca di non lasciarti trascinare dagli azzardi immotivati.

Salute: prova a non esagerare con l’acidità e la spocchia. Lo so che è difficile.

Il consiglio del giorno: guarda le sfilate della moda uomo, per essere aggiornato sugli ultimi trend.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Il movimento troppo faticoso ti stanca, anche solo al pensiero con Marte in opposizione. Infatti, anche se ami profondamente i viaggi e stare ore seduto sui mezzi, non riusciresti mai a fare come la bidella pendolare che lavora a Milano ma tutte le sere torna a casa sua a Napoli dai suoi famigliari e dai suoi gatti. Finalmente riesci ad ammettere i tuoi limiti. Bravissimo!

Amore: ti piace studiare tutte le teorie sui sentimenti e l’intimità.

Lavoro: più che impegnarti adori stare in compagnia.

Salute: per te solo ‘good vibes’.

Il consiglio del giorno: organizza una vacanza on the road con amici amanti del volante.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Prova a contare quanti libri hai letto nell’ultimo periodo, e quanti nella tua libreria non sono neppure mai stati aperti, perché potresti essere soggetto da ‘bibliomania’: l’impulso irrefrenabile di acquistare libri ma di lasciarli intonsi. Lo so che con Mercurio nel tuo segno hai fame di conoscenza, ma con tutte le attività giornaliere nel tuo planning fatichi ad incastrare anche solo 20 minuti di lettura quotidiana. Puoi sempre fare un bell’abbonamento alla biblioteca e trascorrerci le pause pranzo come quando andavi all’università.

Amore: dovresti spaziare con nuove piccanti conoscenze.

Lavoro: è davvero impossibile coglierti in fallo.

Salute: tu opti sempre per la formalità anche all’aperitivo con gli amici.

Il consiglio del giorno: vai a vedere la biblioteca capitolare di Verona che è la più antica al mondo.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Preparati a sgasare i motori oggi in preparazione al Capodanno Cinese, che parte proprio questo weekend. Festeggiare e godere al massimo è sempre nelle tue corde, con Giove e Marte che ti spalleggiano, rendendoti resistentissimo a maratone di brindisi e visite ai parenti, come vuole la tradizione cinese. Siccome sei anche molto fortunato, sono certa che tornerai a casa solo dopo aver fatto incetta di coloratissime buste, di soldi, che si scambiano proprio durante questo evento.

Amore: sei osannato come una rock star anni Settanta.

Lavoro sei super propositivo, anche quando sono le diciotto e il weekend è già partito.

Salute il buon umore ti sprizza proprio da tutti i pori.

Il consiglio del giorno: se sei curioso di sapere qual’è il tuo segno zodiacale cinese, te lo svelo io senza farti fare ore di ricerca sul web, si tratta della Tigre.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Anche se Marte è sempre in opposizione sono certa che, grazie alla Luna di oggi, quando avete visto la foto di Fedez nudo che mostra il tatuaggio di una fenice lungo tutta la schiena, avete provato un brividino nelle zone basse che pensavate fossero ormai totalmente addormentate. Siate ben certi che vi basta proprio una piccola spintarella per riscoprire i piaceri della vita e della carne.

Amore: potreste scoprire che stare sotto al piumone in coppia non è poi così male.

Lavoro: fate il count down all’inizio del weekend.

Salute: sottotono si, ma con pigiami di seta elegantissimi.

Il consiglio del giorno: iscrivetevi a un corso di disegno realistico.

Voto 6 –