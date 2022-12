Oroscopo di oggi 20 dicembre 2022: Pesci e Scorpione fanno grandi dichiarazioni L’oroscopo di oggi, martedì 20 dicembre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. La Luna è in Scorpione: questo rende ancora più sensibili i segni d’acqua. La novità, però, è che Giove è pronto a spostarsi in Ariete, dove sarà dirompente sotto tutti i punti di vista.

L'oroscopo di oggi, martedì 20 dicembre 2022, e le previsioni del giorno segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Vorrei che guardaste bene Giove, che sta percorrendo gli ultimi gradi del segno dei Pesci, per poi entrare in Ariete, dove starà fino alla metà di maggio 2023 (e dov è già stato la scorsa estate 2022).

Se Giove in Pesci è stato molto creativo ma confuso anche economicamente, Giove in Ariete sarà più risolutivo, ma anche più incontenibile nelle sue manifestazioni, sia fisiche che ideologiche. Insomma, la diplomazia non sarà contemplata.

Con la Luna di oggi nel segno d'acqua dello Scorpione, direi che il segno zodiacale fortunato siano i Pesci, mentre il segno sfortunato di oggi è il Leone.

Ariete

Ancora per oggi, perché da domani la situazione potrebbe cambiare piacevolmente (spoiler alert!), dovresti evitare le comunicazioni. Questo sempre a causa di Mercurio contro, come gli uffici burocratici degli Stati Uniti che stanno cancellando i loro profili su Tik Tok. In effetti non serve il balletto del momento per comunicare una nuova legge, vero?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: quando si parla di sesso e passione sei un vero secchione.

Lavoro: passi così tanto tempo alla macchinetta del caffè che vorresti proporti come barista ufficiale dell’ufficio.

Salute: nelle gare di forza sei imbattibile.

Il consiglio del giorno: non è ancora il momento di provare le simulazioni del Metaverso, potresti davvero confonderle con la realtà.

Voto 6

Toro

Capisci immediatamente qual è il trend giusto da seguire, con Venere e Mercurio che enfatizzano il tuo rinomato gusto per il bello. Tu fai esattamente come Letizia di Spagna, che segue l’idea di utilizzare capi riciclati o affittati, che sta fortemente promuovendo Kate Middleton con gli outfit degli ultimi incontri ufficiali. Quando un’idea è vincente, bisogna subito copiarla.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: ti piace da morire pasticciare come i bambini con il Didò.

Lavoro: ti preoccupi per tutto anche della ‘schiscetta’ per pranzo da offrire a tutti i colleghi.

Salute: sei buono e generoso, anche se hai la Luna storta e con chi ti sta davvero antipatico.

Il consiglio del giorno: scopri la leggenda sella stella di Natale, da raccontare ai più piccoli la sera della vigilia.

Voto 8 –

Gemelli

Alla super reunion degli amici di sempre con Smaila, Cochi e Renato, Abatantuono, e molti altri, mancavate solo voi. Probabilmente perché ultimamente state cercando si superare il record di ‘prezzemolini’’ del 2022, partecipando a tutti gli eventi che si tengono in una stessa serata, anche a quelli a cui non siete invitati. Vero?

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: campioni di sveltine in bagno.

Lavoro: impossibile vedervi seduti alla scrivania in ufficio.

Salute: modalità: moto perpetuo.

Il consiglio del giorno: guardate il classiconi di Natale, come ‘Una poltrona per due’.

Voto 7 +

Cancro

Sarà la stagione invernale, o Venere e Mercurio in opposizione, o forse la Luna, che oggi ti fanno vivere tutte le emozioni sulla pelle, tanto da pensare di essere allergico anche al freddo. Ti assicuro che è molto probabile e, come te, ne soffrono in moltissimi. Come raccomandazione dovrai stare in luoghi caldi e protetti, e la cosa sono certa che non ti dispiaccia affatto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: alle coccole preferisci un bel dolcetto a fine pasto.

Lavoro: avresti bisogno di un corso di aggiornamento tipo ‘Nonni Smart’.

Salute: vorresti una silhouette perfetta, ma non hai intenzione di sudare, sarà davvero poco probabile.

Il consiglio del giorno: Iniziate ora a distribuire i regali di Natale per essere certi di accontentare tutti per tempo.

Voto 6

Leone

Il rapper Drake deve aver fatto suo il detto "ogni lasciata’ è persa!", tanto che ha fatto addirittura realizzare una collana, dove ogni diamante è una proposta di matrimonio che non ha fatto. Oggi, con la Luna storta, potresti essere molto nostalgico, tanto da voler scrivere tutti i nomi dei tue pretendenti, a partire dall’asilo. Ne uscirà un doppio volume stile pagine gialle di Milano.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: tu adori concrete e scintillanti dichiarazioni d’amore.

Lavoro: sei pronto a veder evaporare la tredicesima con i regali di Natale.

Salute: siccome sei sempre molto dinamico, hai una linea davvero invidiabile.

Il consiglio del giorno: segui i consigli di Lisa Casali per fare la spesa ‘sostenibile’.

Voto 6

Vergine

Dovresti iniziare ad osare un po’ Verginona mia, perché la Venere a favore deve essere assecondata e soprattutto sfruttata. Metti da parte i maglioncini a collo alto, e scivola in un body iper sexy, tipo come quello di Elettra Lamborghini pieno di farfalline colorate. Se invece volessi rimanere in tema natalizio, ti assicuro che ti puoi sbizzarrire con alcuni modelli da folletto di Babbo Natale davvero interessanti.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ripassa le tecniche di seduzione.

Lavoro: sempre sul pezzissimo.

Salute: è ora di dare fuoco al pigiamone di pile e scivolare in una sottoveste di seta.

Il consiglio del giorno: ricorda a tutti i tuoi amici e famigliari che con questo tempo devono mettere le catene in macchina.

Voto 7 e mezzo

Bilancia

Mia cara, non voglio allarmarti troppo, ma questo è proprio un momento in cui dovresti ponderare sia le tue decisioni che le tue affermazioni, perché dopo Venere e Mercurio contro, anche Giove, il pianeta della fortuna, arriva in opposizione. Potresti trovarti in situazioni imbarazzanti a catena, tipo il Qatar-gate in questi giorni. La cosa più giusta che puoi fare è acquistare quel biglietto last minute, e allontanarti da tutta questa turbolenza, almeno per le vacanze.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore non dici mai di no.

Lavoro niente colpi di testa, mi raccomando.

Salute: il caffè al bar poi anche prenderlo da seduta, non devi per forza correre sempre.

Il consiglio del giorno: fai la playlist di Natale su Spotify.

Voto 5 e mezzo

Scorpione

Che tu lo voglia o no, l’amore e la passione stanno diventando per te un campo di grande interesse, proprio grazie a Venere. Sei così attento all’argomento, che ti sei letto tutti gli studi sulla recente scoperta del clitoride nei serpenti. Vuoi diventare il massimo esperto quando si parla di piaceri sotto le coperte.

L’oroscopo di oggi per il segno dello Scorpione

Amore: stai iniziando a prenderci davvero gusto.

Lavoro: adori essere più informato dell’Ansa.

Salute: quel sorriso malandrino è davvero irresistibile.

Il consiglio del giorno: impara il ballo di Mercoledì Addams per fare furore sul dance floor.

Voto 7 e mezzo

Sagittario

Se pensavi di metterti tranquillo e dedicarti alla realizzazione del Tram Lego da più di duemila pezzi, ti sbagli di grosso. A partire da questa sera Giove, il pianeta della fortuna, torna ad illuminarti, quindi prepara scarpette da ballo e lustrini, perché torni protagonista delle serate mondane.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: la stagione del tacchinaggio è di nuovo aperta.

Lavoro: ti piace molto scommettere, ma non esagerare.

Salute: l’autostima è il ricostituente migliore per affrontare queste giornate pienissime di impegni.

Il consiglio del giorno: guarda il film The Fabelmans, la storia di Steven Spielberg. Potresti trovare molti spunti interessanti.

Voto 7

Capricorno

Goditi questi ultimi momenti di Giove a favore per ore eclatanti che verranno citate anche dalla stampa internazionale. Proprio come il passeggio per le strade di Los Angeles della nuovissima Mercedes AVTR, super paparazzata e diventata virale su tutte le piattaforme. Non c’è un attimo da perdere.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei sempre in piazza pronto per essere conquistato.

Lavoro: sei molto attento che tutto proceda secondo i tuoi studiatissimi programmi.

Salute: bello e osannato come Harry Styles.

Il consiglio del giorno: metti lo sprint al rush finale alla corsa dei regali di Natale.

Voto 8 e mezzo

Acquario

Se fossi uno dei calciatori che hanno partecipato ai recenti mondiali del Qatar tu, che hai una prestanza e una forza fisica eccezionali, potresti essere il super campione Messi, che riesce a dribblare tutti e tutto, "anche i cammelli nel deserto", come ha commentato Adani. Ecco, tu riesci proprio in questo genere di imprese sorprendenti.

Amore: senza neppure fare l’appello tu sei già in campo.

Lavoro: sei un vero fuoriclasse.

Salute: sei già pronto per la convocazione alle prossime olimpiadi.

Il consiglio del giorno: uno dei dolci tipici del natale è lo zenzero candito, perfetto per concludere e soprattutto digerire le cene più impegnative.

Voto 7 +

Pesci

Siete già tutto un fremito ora che avete scoperto che il prossimo luglio sarà in uscita il nuovo film di Miyazaki, il famosissimo regista e premio oscar di film di animazione giapponese come ‘La città incantata’. Con Mercurio dalla vostra state già immaginando i meravigliosi nuovi mondi in cui potrete perdervi durante la visione al cinema. Vero?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: seguite i suggerimenti della vostra fantasia.

Lavoro: alternate email alle canzoni di Natale, perché le pause sono fondamentali.

Salute: oggi puntate al record di complimenti.

Il consiglio del giorno: siccome siete sempre molto creativi, realizzate le palline di Natale personalizzate da regalare a amici e parenti.

Voto 7 e mezzo