Oroscopo di oggi 18 gennaio 2023: Toro e Capricorno sono insaziabili L’oroscopo di oggi, mercoledì 18 gennaio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Con la Luna in Sagittario e Plutone congiunto al Sole, abbiamo la sensazione che qualsiasi desiderio sia raggiungibile. Vale soprattutto per i segni di terra: Vergine, Toro e Capricorno!

L'oroscopo di oggi, mercoledì 18 gennaio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle oggi.

Il Sole si trova perfettamente congiunto a Plutone nel segno del Capricorno. Parliamo un'enorme forza e desiderio di potere, soprattutto per chi è nato negli ultimi giorni dei segni di terra.

La Luna in Sagittario nel pomeriggio di oggi sarà perfettamente trigono a Chirone: come dire che chi vuole "guarire" le ferite emotive deve rimboccarsi le maniche. Il segno fortunato oggi è l'Ariete, mentre il segno sfortunato il Cancro, che ancora crede di non essere compreso.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Vuoi proprio superarti e oggi, con la Luna a favore, riuscirai anche a stupire te stesso per determinazione, coraggio con anche un brivido per il rischio. Il posto giusto per te sarebbe proprio sul palcoscenico di Sanremo, accanto a Amadeus e alla super Paula Egonu. Mi raccomando, lascia a loro i discorsi importanti, invece tu puoi portare entusiasmo ed energia perfetti per dare un twist spumeggiante alla rete televisiva nazionale.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: oggi vorrai proprio darci dentro, avvisa subito il tuo partner.

Lavoro: tu vuoi sempre di più, e lo andrai a comunicare rumorosamente al capo.

Salute: sei pronto ad imprese che vengono pubblicate nel libro dei Guinness dei primati.

Il consiglio del giorno: ascolta il podcast Memo training, per esercitare e migliorare la tua memoria.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Puoi proprio gonfiare il petto e dire ‘l’avevo detto’, appena hai sentito l’annuncio che la bolla economica che sta impazzando negli USA ‘Buy now, pay later’ sta per scoppiare come un fuoco d’artificio al Capodanno Cinese. Tu, che sei sempre molto oculato e morigerato sulle spese con Mercurio a favore, appena avevi appreso di questo trend, decisamente rischioso, avevi già messo la data di scadenza. Gli azzardi, sopratutto economici, non fanno proprio per te.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: per il momento si è ristretto di un paio di taglie, come i pantaloni dopo le vacanze di Natale.

Lavoro: sei un filino troppo serio e ingegneristico, dovresti lasciarti un po’ andare ad atteggiamenti più conviviali e genuini.

Salute: ti senti bene solo dopo aver spuntato tutti i punti della tua to do list.

Il consiglio del giorno: attorniati di cose belle, per cui trova il tempo per trascorrere almeno un’oretta alla Fondazione Prada di Milano.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Avete la netta sensazione che tutto quello che fate diventi magicamente e immediatamente un trend da seguire. Giove e Venere vi mettono in primo piano, come i profili preferiti su Instagram. Avete lo stesso impatto di Emily in Paris, che ha reso ancor più celebre la ville Lumière, tanto che è presa letteralmente d’assalto da turisti stranieri che sognano di trascorrervi un anno pieno di emozioni e avventure romantiche.

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Amore: siete dei compagni incontenibili e pronti a fare proprio di tutto.

Lavoro: applicate, come da cliché, l’arte della seduzione anche dietro al pc.

Salute: catalogate tutti i look di questo periodo che vi fanno sentire dei fighi davvero pazzeschi.

Il consiglio del giorno: prendete subito la cover del telefono con lo specchio.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Potresti essere proprio tu ad aver causato lo strafalcione del Ministero del Lavoro a Reggio Emilia, che ha classificato ‘Meta’ come un’azienda di componenti elettronici. Lo so che vorresti riscattare la tua immagine, e ti stai impegnando parecchio, ma con Mercurio sempre contro e Giove a sfavore sei soggetto ai famosi colpi ‘gobbi’ a causa di attimi di distrazione. Se dopo la seconda rilettura dei tuoi comunicati hai ancora qualche dubbio, puoi sempre chiedere l’aiuto da casa, che di certo non ti verrà negato.

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Amore: al momento ti sei dimenticato tutte le poesie d’amore che tanto adori.

Lavoro: dovrai aspettare l’attimo propizio per farti avanti, per il momento studia tutto per bene a tavolino.

Salute: lo yoga è un’attività da non sottovalutare, che rafforza prima il corpo e poi lo spirito, da provare immediatamente.

Il consiglio del giorno: guarda il video con la schiusa di migliaia di uova di tartaruga in Brasile, perché davvero tenerissimo.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Lo so che hai una gran voglia di rivincita, e vorresti fare come Miley Cirus nel suo ultimo video che, ispirata da Lady D, indossa il suo ‘revenge dress’. Marte e Giove a favorissimo ti spingono in questa direzione, ma con Saturno e Venere ancora contro devi calcolare bene i tempi. Intanto puoi sfogarti con uno shopping sapientemente studiato da sfoggiare appena vedrai il semaforo verde.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: hai deciso che puoi fare il superiore, e lo ignori come l’amica antipatica della suocera quando la incontri per strada.

Lavoro: hai ancora la lamentela facile che ormai consideri la tua ‘firma’ durante tutte le riunioni.

Salute: scaricare i nervi con una corsetta al parco è proprio quello di cui hai bisogno.

Il consiglio del giorno: vai a vedere il Pantheon a Roma prima che l’ingresso sia a pagamento.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Potresti essere proprio tu con la tua mente ipercritica e razionale, a trovare la quadra per far si che il patrimonio dei ricchi non aumenti in modo sproporzionato ogni anno. Sono certa che con Mercurio a favore impegnarti per ore a fare i conti su questo tema sarà un vero piacere, tanto che ne verrai a capo con soluzioni pratiche e immediate, e così ragionevoli che nessuno potrà in alcun modo obiettare. Superare te stessa è un brivido più intrigante di qualsiasi proposta sentimentale.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: il tuo cuoricino ha deciso di partire per le vacanze, lasciandoti sola a ossessionarti con il lavoro.

Lavoro: le tue indicazioni sono regole da seguire attentamente e da rispettare.

Salute: ti senti bene solo quando sei dispoticamente al comando, come l’autista nel traffico che suona il clacson per passare.

Il consiglio del giorno: acquista un porcellino dove riporre tutti gli spicci che ti danno fastidio nel borsellino o in tasca. Vedrai che accumulerai un bel gruzzoletto.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Da sempre vivi nella perenne ricerca dell’equilibrio perfetto, che ovviamente è una mera chimera. Anche ora, con Marte e Venere che ti appoggiano, sei pronta a scatenarti con slanci euforici, ma devi stare sempre attenta a Giove in opposizione, che può minare il risultato soprattutto se economico. Siccome devi stare molto attenta alle finanze, ma è ancora periodo di saldi, il marchio che fa per te è quello di Victoria Beckham, che sta facendo degli sconti davvero pazzeschi e imperdibili. Occhio a non prenderci troppo la mano.

Amore impossibile dire di no a quel tuo sguardo 'biricchino'.

Amore impossibile dire di no a quel tuo sguardo ‘biricchino’.

Lavoro hai il piglio del grande comandante di veliero, peccato però che non hai idea di come guardare la bussola per capire dove andare.

Salute: decisa ed energica per qualsiasi sforzo, ma solo se fisico.

Il consiglio del giorno: leggere poesie d’amore per ‘allenare’ la tua sensibilità.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Fai di tutto per far capire che sei insofferente alle relazioni, ora che hai Venere contro. Le tue azioni sono eclatanti, come quelle di Shakira negli ultimi giorni, che per tenere anche alla larga la suocera dirimpettaia ha piazzato un manichino a forma di strega che punta direttamente il dito verso le finestre della (ex) parente. Con te è sempre meglio non rischiare, perché non si sa cos’altro ti potresti inventare.

L’oroscopo di oggi per il segno dello Scorpione

Amore: sei in quell’empasse dove non sai più se preferisce la panna o il cioccolato.

Lavoro: per farti ascoltare dovresti puntare su modi cordiali, perché sei così ruvido che, anche se dici cose davvero illuminanti, nessuno ti ascolta.

Salute: anche se sei infastidito da tutto e da tutti, prova a non farlo notare e pesare troppo.

Il consiglio del giorno: ricorda di mettere sempre la crema idratante alle mani.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Ti piace vivere serenamente, procedendo senza attriti e con la consapevolezza che puoi chiudere un occhio senza per forza trovare qualche cosa da ridire. Venere ammorbidisce la tua indole da criticone, tanto che alla news del ritorno di Aidan a far coppia con Carrie, nel sequel ‘And just like that’ ti sembra assolutamente la soluzione ‘meno peggio’ dello svolgimento della serie, e per quieto vivere non esprimerai questo tuo giudizio a nessuno.

Amore: lo vivi pacificamente senza però troppo impegno.

Amore: lo vivi pacificamente senza però troppo impegno.

Lavoro: sei così buono che riesci addirittura a tenere a freno la tua lingua, per non voler a tutti i costi dire la tua.

Salute: ti sei rassegnato ai chiletti di troppo che rendono ancora più morbidi i tuoi abbracci, quando hai l’impeto di farli.

Il consiglio del giorno: tu vuoi solo pensieri positivi, come il fatto che le giornate si stiano allungando e ormai si è sempre più vicini all’estate.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Pare che l’infatuazione per gli uomini di potere e rampanti manager, che ha imperversato fin dagli anni ottanta, stia ormai scemando verso la ricerca di partner più ‘collaborativi’. Dovrai anche tu adeguarti a questo nuovo trend, e sono sicura che con Mercurio dalla tua avrai la giusta capacità di trovare tutti i pro per smussare quegli angoli un po’ dispotici e decisi, per poter calzare perfettamente nei nuovi parametri di seduzione. Sfrutta l’intelletto, perché è lo strumento più potente e sexy in assoluto.

Amore: ti piace essere stimolato a livello intellettuale.

Amore: ti piace essere stimolato a livello intellettuale.

Lavoro: senza troppo impegno tu riesci sempre a dire la cosa giusta al momento giusto.

Salute: tieni tutto perfettamente sotto controllo, dalle calorie consumate al numero dei passi quotidiani per smaltire il pranzo e il cioccolatino con il caffè.

Il consiglio del giorno: ascolta i video del guru della comunicazione Marco Benatti.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Se la notizia della radicale diminuzione dello stipendio di Tim Cook, Ad di Apple, è risuonata in tutto il mondo, a te in realtà poco importa. Sei così ammorbidito da Venere, che dai assolutamente più importanza ai sentimenti e molto poco ai beni concreti. Tu vuoi solo discutere di amore cosmico e vibrazioni, e non sugli acuisti dell’ultimo modello di auto, borsa o device elettronico. Vero?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei più desiderato e preso d’assalto dei saldi di fine stagione.

Lavoro l’ufficio è il tuo posto preferito in assoluto, come per gli studenti la sala ricreazione.

Salute puoi dire ad alta voce che sei al massimo del tuo benessere psico fisico.

Il consiglio del giorno: scopri tutti i segreti dell’amore tantrico, prendendo ispirazione dal mito della musica Sting.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Siete sempre pronti a mettervi in discussione, e oggi ancor di più con la Luna storta, perché la sfera emozionale e creativa è molto più importante che la razionalità, anche se ben supportata da Mercurio a favore. Impegnate tutte le vostre energie in ambiti estrosi con grande inventiva, così da seguire le recenti dichiarazioni di Miuccia Prada, che enfatizza l’importanza dell’intuito e dell’inventiva che ben si sposano alla moda in tutte le sue declinazioni. Forse, seguendo le indicazioni della signora Maramotti, potreste anche trovare la vostra strada.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: se non ricevete risposta al vostro messaggio dopo due secondi andate subito in crisi profonda.

Lavoro: unite razionalità ed istinto, perché è una combo davvero fortunata.

Salute: avete perso l’orientamento su ciò che vi fa davvero stare bene, ora dovete trovare il vostro centro.

Il consiglio del giorno: acquistate un profumo nuovo che stuzzichi e esalti tutte le vostre emozioni proustiane.

Voto 6 –