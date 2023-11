Oroscopo di oggi 17 novembre 2023, le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, venerdì 17 novembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Senza freni abbandonati a grandi progetti soprattutto se siete nati sotto un segno d’acqua. Il segno fortunato di oggi è il segno dei Pesci e il segno sfortunato l’Ariete.

Ariete: metti da parte il cattivo umore per la Luna ancora storta di oggi che amplifica gli effetti di Venere in opposizione. L’amore per te è come un contratto, tipo gli accordi tra i vip per produrre un po’ di gossip. Con questa tua visione cinica potresti voler approfittare del bonus di 3000 euro dell’azienda Torinese Sparco per chi volesse fare o adottare dei figli entro il prossimo anno. Fai molta attenzione perché quando si parla di sentimenti, i calcoli matematici non funzionano. Amore: vorresti quantificarlo con una misura precisa, ma non è possibile. Lavoro: sei un vero squalo in ufficio che sa approfittare delle buone occasioni. Fortuna: sei un self made man e non ne hai proprio bisogno. Il consiglio del giorno: trascorri una giornata con i tuoi nipotini per sviluppare il senso genitoriale. Voto: 6 – un po’ troppo strutturato.

Toro: Certe notizie ti riempiono il cuore che con la Luna a favore è come minimo raddoppiato di dimensioni ed è pronto per emozioni forti. Sono certa che ti sia piaciuta moltissimo la decisione di Giulia Clemente che ha rinunciato al posto fisso per insegnare da precaria all’unica alunna delle medie di Marettimo. Segui le emozioni e il tuo istinto che ti possono portare davvero lontano. Puoi uscire dalla tua comfort zone senza alcuna titubanza. Amore: ti sai donare al cento per cento senza alcuna riserva. Lavoro: uscire dal tracciato per te è un’esperienza ‘mistica’. Fortuna: fai la prova del nove perché non ti fidi. Il consiglio del giorno: leggi un classicone avventuroso come ‘Il Barone Rampante’. Voto 6 e mezzo con un goccio di coraggio.

Gemelli: lo spettacolo dell’aurora boreale realizzato dal capitano della Tap Airlines sul volo da San Francisco a Lisbona per voi è uguale, se non identico, a quello della lampada che simula le luci e costellazioni sul vostro comodino. Capire a fondo anche concetti semplici è davvero un’impresa con Mercurio contro. Per voi è sempre meglio non farsi troppe domande e accendere tenui lucine colorate perché l’unica cosa che vi importa è una romantica serata a due. Amore: fidanzatini perfetti. Lavoro: evitate volentieri un impegno eccessivo, meglio conservarsi per il futuro. Fortuna: inconsapevolmente dei veri fortunelli. Il consiglio del giorno: cercate online dei video che spiegano il fenomeno dell’aurora boreale. Voto 6 + e naso in sù a rimirare le stelle.

Cancro: neppure il romantico gesto d’amore di un professore del liceo di Peschici che chiede la mano della sua collega con l’aiuto dei suoi studenti è riuscito ad intenerire il tuo cuoricino granitico. Ti sei rifugiato nel tuo sicuro e resistente carapace per far fronte alla Luna storta e a Venere contro. Prediligi svaghi fisici come le imprese spericolate degli atleti della ‘Redbull’ che si lanciano in esperienze al limite dell’umano. Meglio lasciarti nella tua bolla di ‘comfort’ e aspettare che il tuo umore torni a rasserenanti per non essere presi dentro da questo ‘tornado’ di energia. Amore: no comment. Lavoro: sei sempre il primo ad arrivare in ufficio e l’ultimo ad uscire, come un impiegato modello. Fortuna: ti aiuta a farti ragionare su investimenti troppo azzardati. Il consiglio del giorno: rileggi i tuoi diari del liceo. Voto 5 e mezzo nel tuo guscio.

Leone: sei certo, anzi certissimo di essere stato proprio tu ad ispirare lo studio pubblicato dallo Smithsonian Magazine che afferma che le persone ironiche siano anche le più intelligenti. Le piccole difficoltà che ti pone Marte contro per te sono fonte di ispirazione per battute simpatiche e sarcastiche. Sai essere super divertente grazie a Mercurio e sei una vera fucina di idee tanto che potresti conquistare, senza troppo sforzo, il palco dello Zelig. Amore: lo conquisti con la tua simpatia. Lavoro: hai sempre in mano la carta vincente e ammiccante che ti permette di ottenere tutto quello che vuoi. Fortuna: te la sai giocare sempre davvero bene. Il consiglio del giorno: partecipa a uno stand up show come quelli nei bar di New York. Voto 7 e mezzo pieno di ironia

Vergine: lo so che con Mercurio contro potresti incappare in idee strampalate ma ti assicuro che in te oggi c’è un lato davvero dolcissimo dettato dai sentimenti che sono amplificati grazie alla Luna. Potresti essere proprio tu il creativo pensionato del Texas che ha costruito ad hoc un trenino per trasportare i cani randagi del suo quartiere e condurli in mirabolanti avventure, come afferma proprio il simpatico vecchietto. Puoi mettere da parte la tanto agognata utilità e dare spazio a nuove necessità. Non importa se per una volta non potrai essere messa in lizza per ricevere un Premio Nobel. Amore: dolcezze ed effusioni senza fine. Lavoro: le tue idee non sono per tutti. Fortuna: ti trasporta in un mondo senza regole pieno di fantasie. Il consiglio del giorno: costruisci una macchina inutile come il celebre artista Tinguely. Voto 6 e mezzo un vero cuoricino sensibile

Bilancia: tieni parecchio alla tua intimità e oggi, con la Luna storta, l’amore lo vivi a porte chiuse solo e unicamente con il tuo partner. Sono certa che concordi totalmente con la scelta dei due sposini immortalati nella chiesa di San Salvatore in Lauro nel centro di Roma che hanno celebrato il matrimonio solo con la presenza del prete e dei due testimoni. Questi momenti importanti tu li vuoi vivere appieno e poca ti importa che ci sia un folla a presenziare. Tu vai al sodo e ti concentri solo sulla promessa perdendoti negli occhi del tuo compagno di vita. Amore: è solo affar tuo. Lavoro: efficace e responsabile senza bisogno di fare straordinari. Fortuna: ti mostra sempre il tuo lato migliore. Il consiglio del giorno: seratina a due con cellulari spenti. Voto 8 + e non vuoi essere disturbata.

Scorpione: hai la capacità di coinvolgere animatamente tutte le persone che ti stanno intorno, tutto merito di Marte e della Luna a favore. Sei come il bambino che prende il posto del capo curva allo stadio Meazza durante la partita Inter-Frosinone e fa intonare cori di sostegno a tutto lo stadio. Con questa tua grandissima carica ed energia tu sei un trascinatore di folle. Essere un vero leader ti calza proprio a pennello. Amore: da praticare con costanza tutti i giorni. Lavoro: le riunioni con te non durano più di cinque minuti. Fortuna: ti senti come un super eroe in grado di fare proprio tutto. Il consiglio del giorno: vai a vedere allo stadio la tua squadra del cuore. Voto 8 e mezzo con la ola.

Sagittario: nelle relazioni, che siano amorose, amichevoli o anche di lavoro, desideri una sintonia all’Albano e Romina quando cantano la canzone ‘Felicità’. Con Venere e anche Mercurio a favore potresti proprio riuscire a raggiungere questo punto mettendoci cuore e buonsenso. Proprio come affermano lo storico duo degli Articolo 31 che hanno ripreso a fare musica insieme proprio ricercando l’intesa e l’armonia dei primi tempi. A volte si può fare rewind per riscoprire tutta la compatibilità che si perde nel tran tran quotidiano. Amore: sei sempre aperto a dolcezze e incontri improvvisati. Lavoro: metti in pratica tutto il tuo potenziale proprio come i migliori fuoriclasse. Fortuna: lascia che ogni tanto ti dia una mano. Il consiglio del giorno: serata nel tuo locale preferito di sempre. Voto 8 grandioso

Capricorno: mio caro Capricorno, oggi la Luna nel tuo segno riesce a mitigare gli effetti di Venere contro e tu ti senti nuovamente un figo pazzesco. Grazie a Marte a favore il tuo sex appeal è super sviluppato tanto che potresti competere con Patrick Dempsey che di recente è stato eletto l’uomo più sexy del mondo. Oltre che puntare sulle tue rinomate caratteristiche come la grande sicurezza e il rigore, potresti aggiungere un po’ di sensibilità che ha come risultato essere una ciliegina sulla torta. Amore: ne sei molto soddisfatto. Lavoro: un vero manager rampantissimo. Fortuna: la tieni come un asso nella manica. Il consiglio del giorno: selfie per aggiornare il tuo profilo su LinkedIn. Voto 7 e mezzo e grande sicurezza

Acquario: l’amore finalmente va proprio a gonfie vele grazie a Venere a favorissimo che ti permette di sentirti pienamente soddisfatto e realizzato. Proprio come la bella Belen che mostra l’anello, quello con la A maiuscola e un importante brillocco, donatole dal fidanzato Elio Lorenzoni. Sei pronto a vivere la tua bellissima favola, vero? Amore: mano nella mano. Lavoro: il tuo punto di vista dà sempre un valore aggiunto. Fortuna: la sai ottimizzare al grammo. Il consiglio del giorno: fuga d’amore con un last minute. Voto 7 e mezzo

Pesci: meno male che oggi la Luna riporta un po’ di buon senso. Con Mercurio contro avreste potuto anche voi perdervi andando in bicicletta in ufficio e trovarvi a percorre l’autostrada sulla corsia di emergenza in bicicletta e pure senza casco. Al momento c’è grossa confusione nel comprendere indicazioni e anche semplici comunicazioni. Voi fate affidamento sulle solite regole base che di certo non vi faranno incappare in errori madornali. Amore: mettete qui tutto il vostro impegno. Lavoro: per cambiare vorreste poter fare ‘zapping’ ma vi sicuro che non è possibile. Fortuna: vi aiuta ad indirizzare la vostra determinazione. Il consiglio del giorno: non provate variazioni al solito percorso casa lavoro per non perdervi. Voto 6 –