Oroscopo di oggi 17 novembre 2022: Scorpione e Pesci si fanno sentire Oroscopo di oggi, giovedì 17 novembre 2022, e previsioni astrali per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna. Oggi ci sono diverse novità. Mentre Mercurio entra in Sagittario, portando una certa sicurezza nella comunicazione, il Sole è sestile a Plutone e trigono a Giove. Insomma, c’è voglia di farsi sentire e tanto ma tanto coraggio.

L'oroscopo di oggi, giovedì 17 novembre 2022, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Oggi ci sono alcune novità, come Mercurio in Sagittario, e una certa spinta al coraggio e all'azione. Il Sole in Scorpione è sestile a Plutone e trigono a Giove: chi ha qualcosa da dire non la tratterrà.

Con la Luna in Vergine oggi il segno fortunato è il Toro che si ritiene salvo mentre il segno sfortunato è il segno dei Pesci.

Ariete

La notizia che il celebre Dino Buzzati avesse un 6 fisso in italiano in pagella, ti rincuora parecchio. Mercurio torna ad appoggiarti, per cui tu puoi approfittare di questa situazione per fare sfoggio di una verve linguistica e logica ritrovata, tanto che potresti darti alla letteratura. Tu ovviamente puoi scrivere un'autobiografia con tutte le tue avventure.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: reciti addirittura poesie d’amore, ma solo quelle molto sconce.

Lavoro: le tue battute tornano a essere puntuali e in tema con l’argomento di discussione.

Salute: basta la tua presenza per dare carica e buonumore, meglio di una spremuta d’arancia.

Il consiglio del giorno: organizza un torneo di paddle con colleghi e amici per creare spirito di squadra.

Voto 8

Toro

Ti senti più fortunato dell’uomo che in Germania ha trovato un assegno di 4 milioni smarrito dall’Haribo, e dopo averlo restituito riceve una lauta ricompensa, ma in caramelle. Ora che anche Mercurio si è tolto definitivamente dall’opposizione, sono svanite tutte le preoccupazioni e incertezze dell’ultimo periodo, e tu puoi tornare a goderti placidamente la vita. Gustando un bell’orsetto gommoso: tutto ti sembra essere tornato al posto giusto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: torni ad addentarlo voracemente, come la tanto adorata tagliatella al ragù.

Lavoro: le rotelline del tuo cervello sono oliate e pronte ad ingegnarsi in qualsiasi situazione.

Salute: ti senti nuovamente padrone dei tuoi pensieri e del tuo corpo.

Il consiglio del giorno: acquista il gasatore per dare un po’ di brio anche all’acqua naturale di casa.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

La sensibilità la fa proprio da padrona oggi, a causa di Venere che si è messa in opposizione e della Luna storta. Avete la lacrima facile, proprio come i boss di Netflix che si commuovono alla presentazione dei fratelli Duffer nel finale della serie di Stranger Things. Qualsiasi argomento per voi è tenerissimo e commovente, anche se si tratta di un fantasy/horror.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: vi inibisce anche solo l’idea di un castissimo bacio sulla guancia.

Lavoro: mettete in dubbio anche la vostra data di nascita.

Salute: nel gioco di squadra vi sentite come la ruota di scorta. Evitate tutte queste paranoie.

Il consiglio del giorno: vi ricordo che è arrivato il momento di fare il cambio delle gomme invernali.

Voto 6 –

Cancro

Ti prodighi a 360° per mantenere fino all’ultimo i benefici influssi di Venere e Mercurio che ti hanno, ahimè, salutato. Punti tutto sul dettaglio, come ti suggerisce oggi la Luna, e ti stai addirittura arrovellando sulla questione di quale sia il lato corretto in cui mettere la carta igienica in bagno per far sentire ancora più coccolati i tuoi ospiti. Ti avviso già che certe minuzie le noti unicamente tu.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: negarti per te è assolutamente impossibile.

Lavoro: ti senti già sotto stress, come all’esame di maturità.

Salute: il tuo look è così studiato a tavolino che anche la sciarpa intorno al collo è in pendant con le mutande.

Il consiglio del giorno: partecipa ad un evento di beneficienza o a una raccolta fondi per Natale.

Voto 6 e mezzo

Leone

Ora sì che sei proprio alleggerito, con Mercurio che si è tolto dall'opposizione, e ti sembra di aver fatto anche tu la miracolosa dieta del giocatore della Juve Kean, che ha perso 6 kg in brevissimi tempi. Il tuo umore e le tue idee tornano ad avere delle prospettive decisamente più grandiose, dove tu hai voglia di metterti in primo piano senza alcun timore, e con la consapevolezza che puoi benissimo affrontare anche Saturno contro. La tua rinomata grinta esce fuori con un meraviglioso ruggito.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: devi riprendere confidenza, come si fa con il primo appuntamento.

Lavoro: torni in campo a giocare da titolare.

Salute: preparati alla maratona di eventi a cui dovrai partecipare dopo esserti assentato per troppo tempo.

Il consiglio del giorno: non puoi assolutamente rinunciare al cappotto animalier, perfetto per il tuo mood ‘roar’ ed essere sempre alla moda.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Vorrai unicamente concentrarti su te stessa, perché con Venere e Mercurio contro, le tue relazioni interpersonali si riducono ai minimi storici. Credo proprio che adorerai la nuova opzione di WhatsApp, di inviare messaggi a te stessa, valida sia per liste della spesa sia per appuntarti acidi commenti che vorrai poi tirar fuori al momento giusto. Ogni tanto esci dal tuo antro solitario per darti un po’ di colorito, prima che i tuoi pensieri un po’ dark ti facciano assumere l’aspetto di Gollum.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: non ne vuoi assolutamente sentir parlare.

Lavoro: ti applichi esclusivamente durante l’orario di lavoro, poi spegni addirittura il telefono.

Salute: che sia messo agli atti che tu non vuoi assolutamente essere disturbata.

Il consiglio del giorno: per i tuoi esperimenti casalinghi, fai il bucato con i gusci d’uovo per un bianco perfetto.

Voto 5 e mezzo

Bilancia

Con l’arrivo di Mercurio a favore, tu hai una sfrenata voglia di festeggiare i benefici effetti di tutti i pianeti veloci. Prepara la tua mise da Hermione e partecipa al ballo del ceppo, che si tiene a Milano. Vedrai che incontrerai anche il tuo Viktor Krum, che di certo soddisferà tutte le tue aspettative sia estetiche che emotive. Vedrai che fare il gioco di ruolo dentro e fuori le coperte sarà una vera scoperta.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: è una lingua universale che puoi utilizzare con chi ti attizza.

Lavoro: ti tuffi in nuove esperienze, meglio di Tania Cagnotto.

Salute: il buon umore è dilagante.

Il consiglio del giorno: chiama il tuo migliore amico e digli quanto lui sia importante per te.

Voto 8

Scorpione

Ora che Mercurio ti ha salutato devi stare molto attento a non sbrodolare in giro tutti i tuoi segreti, perché sei alla ricerca di empatia e comprensione. Prendi esempio da Mahmood, da sempre riservatissimo sulla sua vita personale, tanto che nessuno era a conoscenza della storia che fosse stato scartato alle selezioni di X-Factor. Devi riprendere in mano il tuo allûre di mistero che tanto piace al tuo stuolo di ammiratrici. Capito?

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: vuoi essere stuzzicato, sia mentalmente che fisicamente.

Lavoro: prenditi tutto il tempo per nuove e perverse strategie.

Salute: prenota un trattamento alla spa per fare un po’ di mantenimento.

Il consiglio del giorno: ispirati allo stile iconico di Lady D anche quando vai a dormire.

Voto 7 –

Sagittario

La notizia della città di Cervinia imbiancata con 20 cm di neve ti sembra quasi un regalo anticipato per il tuo compleanno. Oggi, però, non si tratta dell’unica sorpresa perché anche Mercurio viene a trovarti nel tuo segno, e così ti sentirai pronto per essere il maestro-tuttologo che tutti amiamo ascoltare durante i cenoni tra amici. Già che ci sei, organizza una bella rimpatriata per questo lieto evento.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: vuoi organizzare l’incontro perfetto, e questo richiede un po’ di tempo.

Lavoro: sai sempre tutto tu, anche come si ripara il sifone del bagno del secondo piano dell’ufficio amministrazione.

Salute: ti fai fare la scheda dal Personal Trainer per bruciare il prima possibile tutti i rotolini di grasso accumulati nell’ultimo periodo.

Il consiglio del giorno: pianifica una gita per i mercatini di Natale nel nord Europa.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

Stai riscoprendo le gioie della famiglia, proprio grazie alla Luna di oggi che pone attenzione al tuo quotidiano. Tanto che vorresti essere in simbiosi con i tuoi figli, proprio come mamma Ilary con la sua Chanel, che postano su Instagram selfie con pose uguali, come un gioco di complicità. Ma che ha destato tantissima curiosità nel pubblico dei social. Essere in armonia con la famiglia, a quanto pare, può darti anche delle ottime occasioni a livello pubblico.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti applichi per essere sempre al primo posto.

Lavoro: sei spinto solo dal senso del dovere.

Salute: sempre impeccabile e impettito.

Il consiglio del giorno: rileggi la favola di ‘Pinocchio’ prima di andare a dormire con tutta la famiglia.

Voto 7 –

Acquario

Hai la grande sicurezza di poter dire proprio tutto quello che ti salta in testa su qualsiasi argomento, e con cognizione di causa, ora che Mercurio ha rimesso in moto le rotelline del tuo super cervello. Proprio come Fiorello, che si espone ironicamente sulla contraddittorietà dei Mondiali di calcio in Qatar. Ora è il momento di toglierti qualche sassolino dalle scarpe.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: rimetti in campo tutte le tue arti amatorie, da vero gigolò.

Lavoro: fai di tutto come un coltellino svizzero.

Salute: la tua giornata è un turbinio di eventi che ti impegnano dalla mattina presto fino a notte fonda.

Il consiglio del giorno: tra i vari impegni ricordati anche che devi fare le pulizie di casa.

Voto 8

Pesci

Sull’importanza del pisolino pomeridiano per i bambini più piccoli dell’asilo nido, voi siete pronti a portare subito la vostra testimonianza favorevole. Gli effetti del sonno sono per voi benefici in qualsiasi periodo della vita, e in qualsiasi momento della giornata. Voi, che siete il segno più legato al riposo e al sogno, avete una certa esperienza da condividere e in più ora, con Marte contro, siete pronti a offrirvi come tester per materassi e cuscini che promettono una dormitina da cinque stelle. In pratica ogni scusa è buona per rotolarvi comodamente dentro al piumone come un involtino primavera.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: al momento non lo praticate neppure nelle vostre fantasie.

Lavoro: la voglia di lavorare avrebbe bisogno di un caffè doppio.

Salute: abbandonare il piumone la mattina per voi è una vera ingiustizia.

Il consiglio del giorno: acquistate la federa di seta come le vere principesse.

Voto 5