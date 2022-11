Oroscopo di oggi 16 novembre 2022: Leone e Sagittario si riscaldano Oroscopo di oggi, mercoledì 16 novembre 2022, e previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Venere entra in Sagittario: un segno di fuoco per riscaldare i nostri cuoricini. Quindi bando ai misteri, e porte aperte al flirt più spietato. Anche in chat!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, mercoledì 16 novembre 2022, e le previsioni su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali. Oggi c'è una bella novità: Venere è entrata in Sagittario.

Questo aspetto porta amore spropositato ai segni di fuoco che, diciamocelo, ne avevano bisogno. Soprattutto Leone e Sagittario.

Con la Luna che oggi sarà per tutto il giorno ancora nel segno di fuoco del Leone, direi che il segno sfortunato sia lo Scorpione e il segno fortunato il Leone stesso. Che si ringalluzzisce, finalmente!

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Sei un mix di irruenza ed esibizionismo, perché oltre ad avere Marte che ti spinge ad azioni impreviste, ora è arrivata Venere a darti sicurezza sul tuo aspetto fisico. Infatti, potresti essere tu l’uomo che di recente a Roma ha causato un incidente, e che scappando ha lanciato, mentre correva, tutti i vestiti. Sulla strategia e gli obiettivi, però, c’è ancora molto da lavorare.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: il tuo cuoricino rulla come una batteria rock.

Lavoro: il tuo entusiasmo ti fa esagerare, come raccontare barzellette vintage e politically incorrect al capo.

Salute: anche lo specchio di prima mattina ti fa grandissimi complimenti per il tuo ritrovato splendore.

Il consiglio del giorno: guarda i documentari sugli squali che saltano fuori dall’acqua, potresti immedesimarti in tutta quella energia.

Voto 7 e mezzo

Toro

Finalmente il tuo cuoricino si sente libero di poter tornare alle sue adorate abitudini, adesso che Venere si è tolta dall’opposizione. Per prima cosa punti tutto sulla tua casa e le tue radici, proprio come Miriam Leone, che ha dichiarato nella sua ultima intervista, che la cosa che l’ha subito conquistata di suo marito sono le origini siciliane.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: c’è un vero risveglio di sentimenti e di appetito.

Lavoro: inizia a preparare la tua agenda, perché a breve torni il lavoratore instancabile che tutti conosciamo e apprezziamo.

Salute: puoi osare outfit accattivanti e sensuali e rimettere il tutone di pile nell’armadio.

Il consiglio del giorno: inaugura la stagione invernale del bombardino con panna montata, anche se non sei in uno chalet in montagna.

Voto 6 +

Gemelli

L’ambiente lavorativo è proprio il vostro habitat naturale. Adorate relazionarvi con i colleghi e non vi pesa assolutamente fare le nottate, proprio perché Marte vi garantisce una resistenza e un entusiasmo assolutamente fuori dal comune. Siete dello stesso spirito della manager di Twitter, che dorme in un sacco a pelo sotto la scrivania pur di garantire altissime performance. La parola stanchezza non fa parte del vostro vocabolario.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: fate quiz di intelligenza per trovare la vostra anima gemella.

Lavoro: siete più preparati e puntuali dell’Avvocato Who (della famosa serie coreana su Netflix).

Salute: siete così allenati che non andate mai ‘sotto sforzo’.

Il consiglio del giorno: organizzate una cena con gli amici del liceo.

Voto 6 e mezzo

Cancro

Ora che hai perso i favori di Venere, faresti di tutto pur di mantenere lo status quo e il trend positivo dell’ultimo periodo in campo affettivo. Potresti addirittura fare delle offerte economiche per convincere familiari e amici a non abbandonare il tuo accogliente nido. Anche la regione Sardegna sta cercando di attrarre giovani e ripopolare l’isola con forti incentivi. Ricordati di aggiungere nel tuo annuncio anche tutti i benefits che puoi offrire, come cucina aperta 24 ore su 24 e abbracci e baci a comando.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: i tuoi animali guida sono i pappagalli Agapornis, meglio conosciuti come gli ‘inseparabili’, perché devono stare sempre in coppia.

Lavoro: ancora per oggi puoi considerarti il primo della classe.

Salute: ricordati il rossetto rosso per ravvivare il tuo sorriso.

Il consiglio del giorno: inizia a preparare tutto l’occorrente per fare il presepe, come acquistare il muschio e colorare la carta stagnola d’azzurro per fare il ruscello.

Voto 7 –

Leone

Se sentissi ancora la necessità di esprimere tutto il tuo malcontento, come Cristiano Ronaldo che si sfoga in un’intervista per tutti i recenti disguidi con il Manchester United, è perché hai ancora per oggi, Mercurio contro. Invece di focalizzarti sul lavoro, dovresti passare direttamente alla sfera sentimentale, con Venere che torna a risplendere e a regalarti occasioni per mettere il vestito di paillettes che ormai avevi hai deciso di ritirare in soffitta. Ora ti tocca tirare fuori tutti gli abiti della festa e lucidare anche le scarpette.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: al momento scegli una cottura media, ma solo perché è più digeribile.

Lavoro: il timing giusto per tornare all’attacco è domani. Oggi devi solo mettere in posizione le tue pedine.

Salute: puoi osare la minigonna senza calze anche in pieno inverno.

Il consiglio del giorno: lucida le coppe e le medaglie che hai vinto da bambino da mettere nuovamente in bella mostra.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Ancora per oggi ti sentirai esattamente come gli scienziati che hanno scoperto alcuni segreti irrisolvibili della tomba di Tutankhamon. Goditi questi ultimi bagliori di gloria, perché da domani vorrai andare direttamente in pensione, dedicarti ai tuoi hobby e spegnere il telefono per qualsiasi tipo di consulenza. Il pianeta del pensiero, Mercurio, ti sta per salutare, e tu giustamente puoi prenderti una bella pausa e dedicarti solo ai pensierini di Natale fatti in casa con le tue manine.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ti sei trasformata in Bridget Jones con tuta, fazzoletti e confezione di gelato maxi.

Lavoro: fai ordine sulla tua scrivania dell’ufficio come se partissi per una lunga vacanza.

Salute: ti prepari ad un lungo e piacevole letargo.

Il consiglio del giorno: acquista la guida delle Trattorie d’Italia per i tuoi prossimi ordini di Glovo.

Voto 6 –

Bilancia

Dopo esserti dedicata unicamente ai piaceri del sesso, ora che Venere è a favore, anche i sentimenti tornano ad avvolgere e ad addolcire il tuo cuoricino. Tutto questo, però, non abbasserà la temperatura del tuo sex appeal, sempre pronto all’azione grazie a Marte. Si tratta di un risveglio di sensi, tipo quello di Wilma Goich che sente tutto un ‘friccicorio’ da quando nella casa del grande fratello ha puntato Daniele Dal Moro. Mi raccomando, non essere troppo pressante con la preda che hai individuato.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: fai le fusa come una gattona.

Lavoro ottimizzare è il tuo dictat, per poi dedicarti solo ai tuoi piaceri.

Salute: per starti dietro ci vuole una resistenza da atleta di endurance.

Il consiglio del giorno: Vai a vedere il nuovo film ‘Bones and All’ una meravigliosa metafora sull’amore estremo.

Voto 8

Scorpione

Con Venere che ti ha salutato, hai certamente perso un po’ di charme, ma l’astuzia e l’intelletto sono sempre al top con Mercurio che continua a sollecitarti e a farti trovare soluzioni alternative e creative. Come riuscire a sfruttare il telepass dell’auto di fronte per non pagare l’autostrada. Tu a ingegno e fantasia non hai assolutamente rivali. (Ma non si fa, sia chiaro!).

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: per accedere al tuo cuoricino bisogna prima sedurre il tuo meraviglioso cervello.

Lavoro: hai sempre l’asso nascosto nella manica.

Salute: per te solo allenamento funzionale, quello che ti permette di ottenere un’ottimo risultato in brevissimo tempo.

Il consiglio del giorno: scrivi un biglietto d’amore da far scivolare nella tasca della giacca del tuo filarino.

Voto 7

Sagittario

Sono certa che ora che hai Venere nel tuo segno vorresti subito replicare il ‘perfect game’ di Medvedev, che nell’ultimo torneo di Torino ha realizzato quattro ace in 51 secondi. Ti senti davvero molto ringalluzzito e sicuro delle tue capacità, anche grazie alla Luna favorevole. Ricordati, però, che con Marte contro prima di raggiungere risultati da atleta professionista dovrai impegnarti con duri allenamenti in palestra. Sei già pronto?

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: stai già scrollando tutta la folta rubrica di ex, vero?

Lavoro: riprendi timidamente mano a tutte le questioni lasciate in sospeso.

Salute: hai nuovamente un bel colorito roseo e il sorriso stampato sul volto.

Il consiglio del giorno: affitta una e-bike per un mese per fare esercizio fisico anche quando ti sposti in città.

Voto 7 +

Capricorno

Da sempre il tuo mantra è il darwiniano: il lavoro nobilita l’uomo. Infatti, fai anche tu parte della grossa fetta di italiani che si identificano con il lavoro. Proprio grazie a Mercurio che ti appoggia in questo campo, tu stai ottenendo dei risultati davvero sorprendenti e dei quali adori fare sfoggio in qualsiasi situazione. Anche quando prendi tranquillamente il caffè al bar. Essere il più bravo ti piace tantissimo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti applichi per raggiungere il livello più alto.

Lavoro: trascini verso il successo tutto l’ufficio.

Salute: punti sempre alla perfezione, ma non esagerare.

Il consiglio del giorno: acquista una crema per le mani per fare carezze e coccole morbidissime.

Voto 7 –

Acquario

Senti già che l’aria è cambiata completamente ora che hai ritrovato i favori di Venere. Un po’ come l’aria di New York che, a seguito di una legge a favore delle droghe leggere, non ‘profuma’ più di hotdog e hamburger ma di erba (e non è quella del vicino). Per te tutto si è nuovamente avvolto in una bellissima nuvoletta rosa piena di emozioni e sospiri da vero innamorato.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: senti profumo di conquista.

Lavoro: troppo impegnato sull’amore per impegnarti in ufficio.

Salute: vedi solo il lato positivo, anche quando ti pestano un piede con un tacco a spillo.

Il consiglio del giorno: vai ad una serata dj set per testare subito la Venere a favore.

Voto 6 e mezzo

Pesci

Avete sicuramente già notato, guardandovi allo specchio, che Venere non vi illumina più di prima mattina con un blush tutto naturale. Infatti, preferite di gran lunga i filtri di Tik Tok che stirano le rughe piuttosto che il nuovo social BeReal, dove si mostra tutta l’autenticità. Vi rifugiate molto volentieri nel vostro mondo ideale fatto di divano, comodità e balletti al ritmo delle hit del momento.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: non siete pronti per promesse a lungo termine.

Lavoro: purtroppo la bacchetta magica che realizza tutte le vostre fantasie non è ancora stata inventata.

Salute: siete attenti a qualsiasi tipo di malessere.

Il consiglio del giorno: guardate i vecchi spot della Pepsi anni ottanta con Micael Jackson.

Voto 6