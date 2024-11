video suggerito

Oroscopo di novembre 2024, le previsioni del mese segno per segno: Leone e Sagittario si prendono rivincite L’oroscopo del mese di novembre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: trionfo per i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario), soprattutto nella prima metà: Mercurio in Sagittario, Marte in Leone e Venere che passa da Sagittario a Capricorno il 10 novembre! Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo del mese di novembre 2024 la forza dell'elemento fuoco sarà decisamente predominante rispetto a quella degli altri 3 elementi. Questo perché Venere sarà in Sagittario fino al 10 novembre (poi passa in Capricorno), mentre Marte in Leone e Mercurio in Sagittario ci resteranno praticamente per tutto il mese.

Dal 26 novembre Mercurio incomincerà la sua retrogradazione sempre nel segno del Sagittario, segnando un momento difficile di comunicazione e confronto, soprattutto considerando che questo è un segno molto legato alla comunicazione, all'insegnamento e alla vita politica e sociale. I

l mese di novembre inizia subito in un modo molto intenso: il 1° del mese sarà la notte di Halloween, la festa celtica di Samhain, giornate importanti per il ricordo e la gratitudine verso i nostri avi e avremo anche la Luna nuova in Scorpione, segno legato al percorso verso l'inconscio e la parte buia dentro di noi. Il 15 novembre invece la Luna sarà piena nel segno del Toro, ma molto potente perché congiunta a Urano, il pianeta dell'esplosione esteriore di quello che sentiamo.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Se questo oroscopo del mese di novembre abbiamo detto essere cosparso di energie dell'elemento fuoco, allora direi che tu devi tenerti pronto ad uscire allo scoperto in tutta la tua coraggiosa, energica, spumeggiante, esplosiva vitalità. Dopo il mese scorso in cui Marte a sfavore ti ha reso nervoso e spesso molto più silenzioso del solito, adesso torni con la voglia di farti sentire, vedere e soprattutto applaudire. Ne sarà prima di tutto felice la tua dolce metà che, soprattutto nei primi 10 giorni, si gode sia la tua amorevolezza sia la tua passione travolgente e dirompente. In qualsiasi ambito quindi vorrai dire la tua, sia vestito che non. Sarà assolutamente impossibile non accorgersi di te!

Voto 9

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sarai uno dei grandi protagonisti di questo oroscopo del mese di novembre soprattutto nelle giornate intorno al 15 con la Luna piena proprio nel tuo segno zodiacale e Urano che ti renderà impossibile fare quello che di solito ti riesce benissimo: ignorare il problema, il bisogno, l'emozione per il quieto vivere. Ecco Toro, sarai decisamente più tormentato in questo mese con anche Marte che si trova in quadratura al tuo Sole e ti rende stanco, nervoso e pochissimo predisposto alla pazienza amorevole. Per fortuna dal 10 il pianeta dell'amore viene quanto meno ad addolcirti o a ricordarti quanto sia importante coccolarti, se nessuno provvede!

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

I pianeti che si trovano nel segno del Sagittario non ti piacciono proprio per niente, vero Gemelli?? Lo so! Soprattutto non ti piace quel Mercurio, che è il tuo pianeta dominante, che non solo si ferma in Sagittario per tutto il mese ma che ad un certo punto diventa anche retrogrado (dal 26). Quindi questo non sarà il mese giusto per dare a Saturno quelle risposte che sta cercando con tanta insistenza. Il consiglio è di fermarti, soffermarti, ascoltarti il più possibile evitando come le pozzanghere le decisioni prese di petto!

Voto 5

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Marte si è tolto dal tuo segno zodiacale e tu non sei ancora sicuro se la cosa ti faccia piacere oppure no. Da un lato quella sensazione di sapere perfettamente dove andare, cosa fare e soprattutto di non dover dipendere dall'aiuto o dal giudizio di nessuno ti piaceva parecchio. D'altro canto però ti piace tornare dolce e rassicurante come sei di natura. Goditi questa seconda sensazione fino al 10 del mese di novembre perché poi con Venere a sfavore rimpiangerai quella indipendenza del sentire che ti dava Marte il mese scorso. Non ci vorrai tra i piedi, insomma!

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Abbiamo detto che questo oroscopo del mese di novembre è particolarmente segnato dall'elemento fuoco che è anche il tuo! Ebbene: Marte si trova proprio nel tuo segno e tu lo prendi come un messaggio dall'universo che ti vuole vedere rialzare la testa. Non te lo farai ripetere due volte, se un po' ti conosco Leone. Con anche Venere a tuo favore fino al 10 novembre e Mercurio che ti dona una chiacchiera ribelle e schietta sono sicura che questo sarà un mese pieno di idee e di nuovi inizi: che siano progetti o buoni propositi. L'amore viene decisamente a ruota, soprattutto nella sua parte erotica.

Voto 9

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Mercurio è il tuo pianeta preferito da sempre, quello che ti rappresenta e che ti dà la certezza di essere il segno zodiacale che fa funzionare la testolina e i suoi neuroni meglio di tutti gli altri. Insomma Verginona, sta di fatto che in questo mese di novembre è proprio questo Mercurio a creare problemi: il tuo cervello chiede il prepensionamento e i ragionamenti si attorcigliano. Hai l'impressione che tutti i tuoi interessi, anche quelli maniacali, si siano spenti come i fari del concerto quando anche la cantante se ne va. Quindi rassegnati a non essere la prima della classe. Il punto è che a fine mese il mix di Mercurio retrogrado a sfavore e di Saturno contro potrebbe farti proprio sentire persa, soprattutto dal punto di vista intellettuale e lavorativo. Per fortuna c'è l'amore!

Voto 6

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Goditi più che puoi la prima metà del mese di novembre quando avrai l'impressione di aver trovato l'equilibrio perfetto, come quando magicamente impari ad andare sugli sci, lo snowboard o lo skate. Ecco, tu voli tra la felicità, l'armonia, l'amore e la forza, la sicurezza e l'energia. Una meraviglia! Occhio solo a Venere che dal 10 potrebbe farti avere molta più voglia di divertirti che non di stare guancia a guancia con la tua dolce metà sul divano. Questo è il momento giusto per fare progetti e pensieri magari anche in ambito lavorativo davvero di miglioramento. Se cerchi un salto, un cambio di rotta e un riconoscimento questo è il periodo ideale!

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sarà la stagione autunnale del tuo compleanno, sarà questo buio che ci propone la natura e nel quale tu ti muovi benissimo manco fossi un gatto, sarà che se si parla di introspezione tu sei il maestro. In tutti i casi direi che questo mese di novembre ti vede decisamente grande protagonista. La voglia di indagarti è tanta soprattutto con Marte che ti rende decisamente poco socievole e predisposto alla baldoria. Via libera a pensieri infiniti sul tuo io, le tue ferite, i tuoi progetti e anche chi sei e chi vuoi essere. Sei l'orgoglio del tuo psicologo!

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il bello di questo tuo oroscopo del mese di novembre, caro Sagittario, è che sentirai magicamente che tutte le tue passate sofferenze e quell'idea di essere sempre fuori luogo si siano dileguate. Direi che la combo di Giove e Saturno insieme contrari te la sei già messa via! Adesso ti godi l'amore, il piacere e tutta quella sfumatura che va dalla coccola al vizio. In più sei soddisfattissimo della tua potenza intellettuale: torni ad avere le idee chiare e soprattutto la capacità di farti ascoltare.

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Attendi Venere, il pianeta della dolcezza, che arriva nel tuo segno zodiacale a darti pace, amore e tanta voglia di avere vicino la tua dolce metà fosse anche pelosa e a 4 zampe. Venere arriva il 10 di novembre ma tu conti i giorni! Direi però che questo ben di Giove di affetto te lo meriti eccome, dato che sei reduce da un mese abbondante di Marte che ti ha tolto tutte le certezze più granitiche. Insomma Capricorno goditi questo mese come se fossi comodamente sdraiato su di una chaise longue davanti al camino: non prendere iniziative!

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Marte in Leone è proprio opposto al tuo Sole e la cosa non ti piace per nulla. Tu non sei un segno zodiacale particolarmente agguerrito o pungente ma in questo caso avrai proprio la stessa energia di un gelato sciolto o di una carota avvizzita. Meglio evitare qualsiasi genere di discussione e cercare situazioni che ti mettano in armonia con te stesso, con i tuoi valori e con le persone che hai intorno. Insomma hai bisogno di pace anche perché persino le due fasi lunari principali (la Luna nuova in Scorpione del 1° e la Luna piena in Toro del 15) ti daranno fastidio e ti costringeranno a farti domande scomode. Per fortuna le risposte le puoi trovare e tenere per te!

Voto 5 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Nonostante Giove contro, Saturno che ti vuole rigoroso e risolutivo, Venere che ti fa sentire solo fino al 10 e Mercurio che ti crea tanta di quella confusione da sembrare nebbia, direi che questo mese di novembre potrebbe non dispiacerti. Dico così perché tu che sei un sensibile e profondo segno d'acqua potresti apprezzare il periodo dell'anno che ti vuole introverso e in ascolto dei battiti del tuo cuore e delle sensazioni del tuo inconscio. Certo, poi ci sono anche delle decisioni da prendere probabilmente non con tanta leggerezza ma questo fa parte della vita. Di amore ne riparliamo se mai a metà mese, prima devi capire che cosa vuoi tu!

Voto 5 e mezzo