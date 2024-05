video suggerito

L'oroscopo di domani, lunedì 20 maggio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, lunedì 20 Maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. è un oroscopo di cuspide: il Sole è in Toro fino all'ora della merenda e poi passa in Gemelli. Quanta voglia di fare festa!

L'oroscopo di domani, lunedì 20 maggio 2024, è un oroscopo di cuspide, ovvero il Sole fino alle 15:30 resta in Toro mentre poi si sposta in Gemelli. Intanto la Luna sempre più crescente è in Bilancia, e Venere sempre più vicina a Giove. Il segno fortunato è il Gemelli stesso mentre il segno sfortunato è il Cancro.

Ariete

Amore: deve eseguire gli ordini come un militare.

Lavoro: comandi tutti a bacchetta.

Fortuna: non c’è cosa migliore che un workout salutare stile Marines di prima mattina.

Il consiglio del giorno: metti sul telefono il countdown per la nuova stagione di House of Dragons.

Voto: 7 militare.

Toro

Amore: ha impregnato la tua esistenza.

Lavoro: sai sempre come far quadrare i conti.

Fortuna: pronto a condividerla come una coppa di gelato extra large.

Il consiglio del giorno: condividi i tuoi consigli per gli acquisti estivi.

Voto 9 contentone.

Gemelli

Amore: voglia di limonare con il primo che capita per strada.

Lavoro: così giocherelloni che è un piacere collaborare con voi.

Fortuna: vorreste puntare tutto sul vostro numero fortunato come al casinò.

Il consiglio del giorno: serata black jack con gli amici.

Voto 7 giocatori d’azzardo.

Cancro

Amore: protagonista della serie comica: ‘Patatini’.

Lavoro: sai esattamente quando ti devi fermare perché hai dato già troppo.

Fortuna: ti schiarisce sempre le idee.

Il consiglio del giorno: fai un video Asmr per tener sempre toni pacati.

Voto 6 un po’ infastidito.

Leone

Amore: lo allontani anche solo con uno sguardo.

Lavoro: ti senti come a una partita di Tetris a livello 99 con le dita incastrate.

Fortuna: è un personaggio mitologico come l’Idra di Lerna.

Il consiglio del giorno: cerca qualsiasi tipo di distrazione.

Voto 6 ma sempre agguerrito.

Vergine

Amore: è come l’abbinamento perfetto ‘fragole con panna’.

Lavoro: non ti ferma più nessuno.

Fortuna: fa parte integrante del tuo quotidiano.

Il consiglio del giorno: ascolta le hit di Antonello Venditti in macchina e cantale a squarciagola.

Voto 8 e mezzo insuperabile.

Bilancia

Amore: ti apri timidamente, ma è già un buon inizio.

Lavoro: sei anche disposta al confronto.

Fortuna: vorresti che risolvesse tutto come una bacchetta magica.

Il consiglio del giorno: studi serali su argomenti che solleticano la tua curiosità.

Voto 6 e mezzo pronta al risveglio.

Scorpione

Amore: abbonato al due di picche.

Lavoro: chiedi anche l’aiutino da casa.

Fortuna: non sperare nei miracoli, al momento.

Il consiglio del giorno: iscriviti in palestra, anche quella sotto casa va bene.

Voto 6 alla ricerca della forma.

Sagittario

Amore: voglia di provare qualche cosa di nuovo.

Lavoro: pronto a cambiamenti radicali.

Fortuna: la impacchetti per portarla sempre con te.

Il consiglio del giorno: prima di voler partire e aprire un chiringuito su una spiaggia, fai un business plan.

Voto 6 e mezzo per cambiare aria.

Capricorno

Amore: bisogno di ventiquattromila baci.

Lavoro: qui hai sempre un asso nella manica.

Fortuna: pare proprio non possiate fare a meno l'uno dell’altra.

Il consiglio del giorno: shopping sfrenato perché te lo meriti.

Voto 8 – ma sempre al top.

Acquario

Amore: un po’ ringalluzzito ma non molto.

Lavoro: ogni tanto puoi concederti una giornata di sana pausa.

Fortuna: non è tra le tue skils.

Il consiglio del giorno: controlla in soffitta se hai ancora il tuo vecchio Nokia 3210.

Voto 6 e va benissimo così.

Pesci

Amore: è come un diffusore che sprigiona ferormoni.

Lavoro: riuscite sempre a dare il massimo.

Fortuna: pronta a farvi fare tombola!

Il consiglio del giorno: cena con hamburger e patatine.

Voto 7 e mezzo golosissimi.