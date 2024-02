Oroscopo di domani lunedì 12 febbraio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, lunedì 12 febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Tante emozioni e sentimenti forti, anche se non sempre lucidi e coerenti. Merito (o colpa) di Nettuno che si congiunge alla Luna in Pesci e si mette a favore di Venere in Capricorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'oroscopo di domani, lunedì 12 febbraio 2024, parte subito con una bella carica di idealismo e gratitudine, con la Luna in Pesci congiunta a Nettuno. Intanto c'è l'ultimo giorno di Marte in Capricorno, ma soprattutto c'è Venere che si sta mettendo a favorissimo di Nettuno. Quante emozioni!!! Acquario è il segno fortunato mentre il segno sfortunato i Gemelli.

Ariete

Amore: sempre pronto a farlo divertire.

Lavoro: hai una chiarissima visione di com’è il business e di come vuoi farlo procedere.

Fortuna: Non hai neppure bisogno che ti suggerisca battute intelligenti.

Il consiglio del giorno: Leggi un manuale di biologia per sapere qualcosa di più sul mondo gli animali.

Voto: 7 + simpaticissimo.

Toro

Amore: lo coccoli e lo tieni stretto stretto.

Lavoro: sei così buono che accetti volentieri le proposte e consigli degli altri.

Fortuna: rende ancora più dolci i tuoi caldi e forti abbracci.

Il consiglio del giorno: offriti per dare una mano a chi ne ha bisogno.

Voto 7 e mezzo e tanta voglia di aiutare.

Gemelli

Amore: è una perdita di tempo.

Lavoro: volete comandare tutti a bacchetta.

Fortuna: potrebbe ammorbidirvi ma voi proprio non volete ascoltarla.

Il consiglio del giorno: shopping in cartoleria per quadernoni e penne per l’ufficio.

Voto 6 e mezzo rigidoni.

Cancro

Amore: lo abbracci stretto stretto.

Lavoro: timbrare la mattina il cartellino in orario è come una corsa di cento metri ostacoli.

Fortuna: ti consola sempre come la tua migliore amica.

Il consiglio del giorno: ricorda che il pigiama di seta si può assolutamente indossare per uscire di casa senza alcun problema.

Voto 6 e mezzo stanco ma sereno.

Leone

Amore: lascia che sia lui a fare la prima mossa.

Lavoro: qui c’è proprio bisogno di fare un po’ d’ordine.

Fortuna: Se pensi di chiamarla a voce alta come si fa con la mamma ti sbagli di grosso.

Il consiglio del giorno: consulta il ‘TV Sorrisi e Canzoni’.

Voto 6 minimo sindacale.

Vergine

Amore: diffidente.

Lavoro: sei operativa ventiquattr’ore su 24.

Fortuna: nonostante ti dia ottimi consigli tu non vuoi assolutamente ascoltarla.

Il consiglio del giorno se sei in fissa con i film polizieschi o i thriller, cambia genere.

Voto 6 e mezzo sospettosa.

Bilancia

Amore: vuoi conoscerlo approfonditamente.

Lavoro: sei promotrice della collaborazione.

Fortuna: ricorda che quando ti senti stanca vuol dire che ti devi prendere una pausa.

Il consiglio del giorno: semplice caffè al bar con il tipo che ti piace.

Voto 6 intelligentissima.

Scorpione

Amore: dedichi anima e corpo.

Lavoro: meglio puntare sull’invisibilità.

Fortuna: te la giochi tutta in magici incontri a due.

Il consiglio del giorno: scegli una location romantica dove poter trascorrere un weekend.

Voto 6 per l’amore.

Sagittario

Amore: pretende un po’ troppo.

Lavoro: qui dai proprio anima e corpo senza alcuna riserva.

Fortuna: non sei disposto a compromessi o tutto o niente.

Il consiglio del giorno: spostati a piedi o in bicicletta.

Voto 7 – esaltato.

Capricorno

Amore: più dolce di così non si può.

Lavoro: sei sempre il secchione pronto a far copiare i tuoi compagni.

Fortuna: sei così orgoglioso che la metti in mostra in casa come un bel quadro.

Il consiglio del giorno: prepara una sorpresa di San Valentino Valentino per il tuo partner.

Voto 8 e mezzo cuoricino d’oro.

Acquario

Amore: lo vuoi molto equilibrato.

Lavoro: con un attento studio tu riesci sempre a dare la risposta più corretta.

Fortuna: ringalluzzisce ancor di più la tua capacità di logica.

Il consiglio del giorno: dedica del tempo per dare buoni consigli agli amici.

Voto 8 il saggio della compagnia compagnia.

Pesci

Amore: fidanzatini perfetti.

Lavoro: vi impegnate con tutto il cuore.

Fortuna: vi accompagna nelle vostre idee fuori dal coro.

Il consiglio del giorno: Andate a fare volontariato in un centro per animali abbandonati.

Voto 8 tanta voglia di prendersi cura degli altri.