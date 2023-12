Oroscopo della settimana dall’11 al 17 dicembre 2023: Bilancia e Acquario coraggiosi L’oroscopo della settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 dicembre 2023 ospiterà la Luna nuova nel segno del Sagittario. Un momento di introspezione in uno dei segni zodiacali più illuminati. Cancro, Pesci e Scorpione i più romantici.

L'oroscopo della settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 dicembre 2023, sembra davvero voler mettere tutti d'accordo, anche con la Luna nuova nel segno del Sagittario, portatrice di speranze. A sostenere i segni d'acqua c'è Venere, a donare energia ai segni di fuoco c'è Marte, e per vivacizzare l'intelletto dei segni di terra c'è Mercurio. I segni d'aria dovranno trovare la creatività necessaria per godersi questo momento.

Oroscopo settimanale 11 – 17 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Ecco cosa ci riservano le stelle in questa settimana: l'oroscopo segno per segno dall'11 al 17 dicembre 2023.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Tu con Marte a favore puoi superare qualsiasi cosa, anche gli ultimi giorni di lavoro con tutti stressati oppure la chat dell'organizzazione familiare per le prossime vacanze di Natale. Per colpa di Mercurio, però, il dialogo non sarà proprio il tuo forte e quindi userai piuttosto sex appeal, determinazione e tanta ma tanta buona volontà nel renderti disponibile per le attività di fatica.

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Il fatto che tu abbia davvero pochissima voglia di dedicare del tempo al tuo partner, e persino ai tuoi stessi piaceri, te ne lascio davvero molto per tutto quello che hai a che fare con l'intelletto. A goderne saranno i tuoi neuroni, tutte le persone che hanno voglia di chiacchierare con te ma anche il tuo capo che non ti vedeva così solerte da un sacco di tempo. Penserà forse che tu gli voglia chiedere l'aumento di fine anno.

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Non sopporti davvero nessuno, per colpa di Marte che resta in opposizione. Tutti coloro che si ricordavano di te come di uno che non sta mai fermo in questi giorni se dovranno davvero ricredere perché farti alzare dal divano sarà un'impresa. In più, anche qualora qualcuno ci riuscisse, la possibilità che tu ringhi anziché parlare è altissima. Forse dovremmo farcene una ragione e lasciarti in pace.

Voto 5 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ci vorrà davvero poco per convincerti a mollare tutto quello che stai facendo e dedicarti alle coccole. Che sia un messaggio che avevi dimenticato di riscuotere dal Natale scorso, oppure anche soltanto una tisana condivisa con qualcuno che ami, in tutti i casi i piaceri prima di tutto. E, per questa volta, i piaceri non saranno particolarmente hot.

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Non sarà sempre facile piazzarti in faccia un sorriso accondiscendente e simpatico nelle occasioni conviviali. Il problema è che questa settimana registra praticamente il picco di occasioni conviviali dell'anno. In compenso però se c'è da rimboccarsi le maniche darsi da fare tu non ti tirerei certo indietro e anzi, con un sorrisino sexy saprai risolvere anche situazioni imbarazzanti.

Voto 7

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Quanto ti piace la combo del poter avere tutto sotto controllo grazie a Mercurio a favore e contemporaneamente un sorriso dolce e pacato di chi non si sta arrabbiando nemmeno se intorno a te sembrano tutti sfaticati. Occhio però perché Marte ballerino ti farà saltare i nervi quando meno te l'aspetti, praticamente come il tappo dello champagne per il brindisi.

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Marte a tuo favore in questi giorni serve proprio a darti quella spintarella coraggiosa che spesso ti manca.il tuo desiderio di mantenere l'armonia, la dolcezza, e soprattutto restare nel giusto, qualche volta ti fa ingoiare un po' troppi rosponi. È arrivato il momento di agire e sono sicura che anche quando riterrai di essere particolarmente imperativa lo sarai molto ma molto meno della maggior parte degli altri segni zodiacali.

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Venere, il pianeta dell'amore non solo per gli altri ma anche per te stesso, restare il tuo segno zodiacale.tu che sei un segno legato piuttosto al pianeta Marte, le energie radicate e profonde, potresti essere stupito dal piacere di rallentare, aspettare, condividere. La delicatezza di queste giornate non solo sarà bellissima ma sembrerà placarti, rallentare quel continuo tuo voler scavare in profondità.

Voto 9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Marti è ancora nel tuo segno zodiacale per tutta questa settimana sembra voler rinvigorire il tuo valore focoso, dato dall'elemento a cui appartieni. Ogni tanto, lo sappiamo, quasi te ne dimentichi di questo elemento perché sei decisamente più attratto verso l'alto: l'immenso e il nuovo. Adesso Marte da un lato rinvigorisce il tuo coraggio, la tua ambizione e la tua sfrontatezza e dall'altro dirige il tuo godimento verso i piaceri più concreti.

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sei tu, con mercurio nel tuo segno zodiacale, a guidare quest'ultimo periodo lavorativo pre natalizio. Non c'è segno zodiacale migliore di te per poter mantenere la calma, la concentrazione e anche tenere d'occhio gli obiettivi… Perché non è ancora detta l'ultima parola! Goditi questo momento nel quale il tuo cervello sembra essere impazzito di energia e gioia come una lucine dell'albero di Natale

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Avere Venere a sfavore in questi giorni balza probabilmente un po' più all'occhio di chi ti sta intorno. Non credo che questa informazione ti cambi il corso della giornata perché si sa che sai restare decisamente freddino rispetto alle opinioni altrui. Tu però fai fatica a restare fermo, a goderti anche soltanto la fetta di panettone che stai mordendo. La pace che riesci a racimolare usala tutta per te.

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Sfaticati, un po' più confusi del solito, pronti a scattare anche solo se la consegna del vostro regalo di Natale ritarda di un paio d'ore. Tutta colpa di questo Marti che è un pochino ti innervosisce ma, dato che tu sei un segno zodiacale ottimista, ricordati che nel frattempo Venere ti rende dolce come il vin brulé e Mercurio capace di risolvere i problemi con leggerezza. Direi che il risultato finale è a tuo netto vantaggio.

Voto 7