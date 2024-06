video suggerito

L'oroscopo di domani, lunedì 17 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, lunedì 17 giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Saltino di gioia per i segni d'acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) che da oggi hanno Venere, Mercurio e persino la Luna a favore. La settimana inizia con grande ascolto delle emozioni! Il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato il Capricorno.

L'oroscopo di domani, lunedì 17 Giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.vede un intenso spostamento dei pianeti: in mattinata sia Venere che Mercurio passeranno dal segno zodiacale dei Gemelli al segno del Cancro. Il pensiero e le emozioni si fanno più dolci, delicate, attente! Il segno fortunato é il Cancro mentre il segno sfortunato il Capricorno.

Ariete

Amore: sei in pausa riflessiva.

Lavoro: valuta una piccola vacanza anticipata.

Fortuna: non sei il più il suo cocco ma non ti ha totalmente abbandonato.

Il consiglio del giorno: niente colpi di testa mi raccomando.

Voto: 6 a galla con il materassino.

Toro

Amore: hai l’opportunità di metterci anche il cuore.

Lavoro: sei un vero capitano di ventura che impugna il timone.

Fortuna: riesci a centrare una buca del golf con un solo colpo.

Il consiglio del giorno: fai uno scrub ai tuoi modi un po’ troppo decisi.

Voto 5 e mezzo ma comunque fortunato.

Gemelli

Amore: sta nelle piccole cose come andare a prendere un gelato dopo cena.

Lavoro: avete impostato il pilota automatico e potete serenamente rilassarvi.

Fortuna: non ha più il tocco di una bacchetta magica.

Il consiglio del giorno: meritatissima pausa dalla mondanità.

Voto 6 e mezzo e va benissimo così.

Cancro

Amore: carichissimo di sentimenti e buoni propositi.

Lavoro: riesci a fare centro anche bendato.

Fortuna: sexy e pieno di energie come gli adolescenti con lo scompiglio ormonale.

Il consiglio del giorno: riesci a gestire tranquillamente un’agenda pienissima di eventi.

Voto 9 inarrestabile.

Leone

Amore: fai proprio fatica a digerirlo.

Lavoro: la cara routine è la tua salvezza.

Fortuna: è come una giornata al mare con la pioggia.

Il consiglio del giorno: valuta la vacanza: ‘stessa spiaggia, stesso mare’.

Voto 5 e mezzo diffidente.

Vergine

Amore: come in una favola.

Lavoro: avere nuovamente ragione è una soddisfazione unica.

Fortuna: sei pronta a sfruttarla al 100%.

Il consiglio del giorno: outfit estivo che copre pochissimi centimetri di pelle.

Voto 9 sfavillante.

Bilancia

Amore: nulla di interessante all’orizzonte.

Lavoro: le tue idee sono impossibili come le vacanze estive sulla Luna.

Fortuna: hai proprio perso il tuo ‘je ne sais quoi’.

Il consiglio del giorno: ascolta le hit di François Hardy.

Voto 6 – senza magic touch.

Scorpione

Amore: puoi dare ‘fiato alle trombe’.

Lavoro: pronto a giocare e a divertirti.

Fortuna: è come un arcobaleno dopo la tempesta.

Il consiglio del giorno: goditi questo momento radioso.

Voto 8 di nuovo titolare.

Sagittario

Amore: messaggini speranzosi.

Lavoro: riesci anche ad inviare tutti i documenti giusti al commercialista.

Fortuna: non ti garantisce il terno al Lotto ma va già decisamente bene.

Il consiglio del giorno: il programma di oggi è non aver alcun programma.

Voto 6 e mezzo decisamente bene.

Capricorno

Amore: qui si che sei ancora un performer.

Lavoro: modalità orario ridotto estivo.

Fortuna: il tuo punto forte è la tua forma fisica sorprendente.

Il consiglio del giorno: niente sforzi mentali, ti puoi solo concedere quelli fisici.

Voto 5 e mezzo segui l’istinto.

Acquario

Amore: non è spensierato come quello degli adolescenti.

Lavoro: è complicato com il traffico sulla tangenziale est di Milano.

Fortuna: ti fa qualche scherzetto.

Il consiglio del giorno: sfoltisci la tua agenda dai troppi impegni.

Voto 5 e mezzo non fare il furbetto.

Pesci

Amore: dei veri maestri d’amore.

Lavoro: dei veri genietti.

Fortuna: è nuovamente la vostra migliore amica.

Il consiglio del giorno: condividete la vostra gioia con chi vi sta vicino.

Voto 9 gioiosi.