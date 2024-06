video suggerito

L’oroscopo della settimana dal 17 al 23 giugno 2024: Cancro e Pesci hanno gli occhi a cuore L’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 17 a domenica 23 giugno 2024, sembrerà riaprire le porte alle emozioni più dolci, semplici, accoglienti con Venere e Marte che entrano in Cancro. Occhio anche alla luna piena in Capricorno il 22! Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 17 a domenica 23 giugno 2024, assisteremo al passaggio di Venere, di Mercurio e del Sole nel segno del Cancro: le emozioni saranno al centro della scena, si sentirà la necessità di esprimere i propri sentimenti e i discorsi diventeranno più intimi. Questo inizio estate apre le porte a un periodo favorevole per iniziare a coltivare relazioni profonde e significative, anche sotto l’influsso della luna piena in Capricorno del 22 giugno, che ci inviterà a trovare il giusto equilibrio tra necessità ed emozioni.

Oroscopo settimanale 17-23 giugno 2024: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 17 al 23 giugno 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Questa settimana, caro Ariete, potresti essere un po’ insofferente e sentire un po' di tensione negli scambi comunicativi e nelle relazioni in genere, specie se sei della prima decade del segno. Mantieni la calma e fai un respiro profondo prima di rispondere alle provocazioni. Prenditi del tempo e rifletti prima di parlare, soprattutto verso la fine della settimana, quando la Luna Piena potrebbe renderti un po’ più vulnerabile, portando a galla emozioni profonde, ma donandoti comunque la grande opportunità di affrontare questioni ancora rimaste sospese.

Voto 5

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Settimana che inizia con qualche turbolenza emotiva. Marte nel tuo segno si esprime di solito in maniera pacifica e riflessiva, ma potrebbe risentire dell'opposizione della Luna, rischiando di scatenare conflitti inaspettati. Cerca di non essere possessivo e di non scattare come un toro che vede rosso se qualcosa non è in linea con il tuo pensiero. Nella seconda metà della settimana, le nubi si diradano (soprattutto la luna in opposizione se ne va!) e potrai finalmente beneficiare dei begli aspetti dei pianeti appena entrati nel segno amico del Cancro, godendo così di momenti di serenità.

Voto 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Amici dei Gemelli, questa settimana potreste essere un po’ irritabili e affaticati. Una Luna molto intensa, dalla sera di mercoledì, porterà un po’ di subbuglio emotivo. Cercate di non farvi sopraffare: quelli che vi sembrano ostacoli potrebbero essere solo abbagli momentanei.

Utilizzate la vostra capacità di adattamento e lasciate che vi guidi attraverso qualsiasi turbolenza, vera o presunta che sia. Ricordate sempre: anche nelle giornate più grigie, la vostra versatilità può essere in grado di farvi ritrovare il sole!

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Eccoci finalmente entrati nella settimana che dà l’avvio all’estate e quindi anche al tuo segno. Mercurio e Venere si danno la mano e balzano dal segno dei Gemelli al tuo, donandoti fascino, intuizioni sottili, grande capacità di comprendere gli altri e anche propensione ad attività creative dove potrai mettere in gioco tutte le tue qualità. Anche Marte ti supporta rendendoti propositivo e sexy… Sarà dunque una settimana all'insegna delle emozioni intense, che culminerà con la Luna piena in opposizione, la quale potrà sì farti avere la lacrima facile, ma ti spronerà a cercare la fiducia in te stesso e in quelle tue capacità che ogni tanto pensi di non possedere, ma che invece hai.

Voto 8 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

La stanchezza e un po' di nervosismo hanno deciso di bussare alla tua porta, specie se sei della prima decade del segno. Ma niente paura! È solo una piccola incursione temporanea per farti capire che ogni tanto è necessario rallentare. Lo sapevi che i leoni arrivano a dormire fino a 20 ore al giorno? Ecco, non ti dico che dovresti arrivare ai loro livelli (anche se è sempre meglio emularli mentre dormono rispetto a quando attaccano la preda… te lo dico perché con quel Marte in quadratura non si sa mai!), ma ogni tanto ricorda che staccare la spina per fare una pausa quando senti di averne il bisogno è la scelta migliore che puoi fare per ripartire rigenerato.

Voto 6-

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Finalmente si respira un'aria di rinnovata vitalità! Torna l’entusiasmo per affrontare le giornate con grinta, per rimettere in moto progetti con passione e creatività e, perché no, tornano anche i desideri più piccanti. Solo nelle giornate del 20 e del 21 giugno, potresti accusare un po’ di insofferenza, ma è poca cosa, stai tranquilla. Goditi questa nuova fase con leggerezza e lasciati guidare dal tuo spirito pratico per riaccendere tutti i tuoi interessi.

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Settimana piuttosto sfidante, cara Bilancia, dovrai attingere a tutta la tua diplomazia per tenere forte il timone e non perdere la rotta. Le idee sono offuscate, l’amore sembra essersi trasformato in una strada sterrata piena di buche e la Luna piena di sabato potrebbe renderti un po’ malinconica. Sarà una luna importante, però, per darti degli obiettivi e per costruire solide fondamenta ai tuoi sogni.

Voto 5/6

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La situazione migliora da quella della scorsa settimana perché arriva Venere a mitigare gli effetti di Marte rendendoti un po’ meno orso e un po’ meno apatico. Anche Mercurio ti tende una mano aiutandoti a far chiarezza, ad alleggerire i pensieri e a non perderti nel turbinio delle tue paranoie. Solo lunedì e martedì, potrebbero essere giornate un po’ più nervosette, ma poi la settimana procede senza intoppi particolari.

Voto 7+

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Non ti sembra vero, sei pronto a iniziare questa nuova stagione con una verve che ti mancava da un po’! Se ne vanno le opposizioni di Venere e Mercurio che non rendevano giustizia alla tua voglia di esplorazione e la Luna, a tuo favore, migliora l’ottimismo. Non sarà una settimana da fuochi d’artificio, ma una settimana da vivere in serenità magari rendendola un po’ più intrigante iniziando a organizzare il tuo prossimo viaggio.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Fai attenzione a come ti poni con gli altri perché la polemica potrebbe essere uno dei leitmotiv della settimana, ma soprattutto stai attento a non eccedere, a non pontificare troppo e a non prevaricare sugli altri. Sfrutta questa luna piena nel tuo segno per riflettere su ciò che ti impedisce di vivere in maniera profonda le relazioni, e ricorda che mostrarsi meno coriaceo non è simbolo di debolezza, piuttosto di grande ricchezza interiore.

Voto 5

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Non hai un grande smalto, sei un po’ scarico e svogliato. Non pensi nemmeno all’amore né a tutti i progetti che hai messo in piedi il mese scorso. In questo momento di impasse, caro Acquario, ti do un consiglio, giovedì e venerdì sfrutta l’energia della Luna che si prepara al plenilunio, per lasciare andare qualcosa che non è più in linea con ciò che sei e che in questo momento è solo un’ancora che ti trattiene.

Voto 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Siete belli, luminosi, accoglienti e intriganti. Tutti vorrebbero avervi vicino, come amici, confidenti e come amanti. Sì, perché alla dolcezza che vi contraddistingue si unisce anche l’audacia del voler raggiungere ciò che vi siete prefissati e tutto questo vi dona un grande fascino al quale nessuno saprà resistere. Festeggiate l’inizio di questa nuova stagione attorniandovi di persone a cui volete bene, ma anche di persone che non conoscete e che magari diventeranno importanti per voi!

Voto 7 e mezzo