Oroscopo della settimana dal 6 al 12 novembre 2023: Sagittario e Gemelli ritrovano l’amore L’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 novembre 2023 vede nel cielo muoversi i pianeti veloci. Venere in Bilancia dona amore romantico ai segni d’aria mentre Mercurio porta una ventata di idee nuove a Leone, Ariete e Sagittario, i segni di fuoco.

Nell'oroscopo della settimana che va dal 6 al 12 novembre 2023 avremo due passaggi importanti dei pianeti veloci. Mentre Venere entrerà nel segno della Bilancia per rendere decisamente più belli e buoni segni d'aria, contemporaneamente Mercurio passerà da Scorpione a Sagittario per ringalluzzire il pensiero dei segni di fuoco. Saturno oramai si muove di moto diretto e la cosa rende decisamente più facili le contrattazioni di ogni genere.

Oroscopo settimanale 6 – 12 novembre 2023: le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni astrologiche per la settimana che va dal 6 al 12 novembre 2023: l'oroscopo per tutti i segni zodiacali.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Mettiti il cuore in pace caro Ariete, in tutti i sensi! Da questa settimana infatti il pianeta che governa il cuore e tutte le sue espressioni quotidiane, Venere, si piazza a tuo sfavore. Questo significa che difficilmente ti dedicherai a qualsiasi genere di espressione sentimentale che non sia strettamente necessaria. Preferisci di gran lunga startene da solo ma quando lo sarai soffrirai di solitudine e ti lamenterai perché nessuno ti cerca. Insomma l'insofferenza verso qualsiasi genere di stabilità emotiva sarà proprio il tuo forte.

Voto 5 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

La situazione resta piuttosto tesa nel tuo oroscopo della settimana, Torone! Tutta colpa di Marte in opposizione che sembra voler a tutti costi, invidioso, minare la meravigliosa e paciosa serenità del tuo Giove. Stavi così bene a goderti la vita senza troppe pretese prima che arrivasse Marte, appunto, a renderti nervoso e insoddisfatto. Unica piccola amplificazione questa settimana sarà il fatto che Venere, non più a favore, smetterà di concederti il permesso di coccolarti anche solo per esserti dovuto alzare la mattina per andare in ufficio.

Voto 5 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

È ora di festeggiare caro Gemelli! Il pianeta dell'amore torna a tuo favore e tu riconquisti in un batter d'occhio il primato del partner che sa farsi adorare più velocemente e perdonare con un minor dispendio di energie. Dopo le litigate con te non c'è nemmeno da fare il calcolo dei danni perché risistemi tutto con il tuo charme. Però, c'è da dirlo, da questa settimana Mercurio in opposizione potrebbe rendere un pochino più difficile trovare le parole giuste per affascinare la tua dolce metà. Il tuo intelletto veloce e scaltro potrebbe aver bisogno di un suggeritore.

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sarai sexy, sicuro di te, qualche volta addirittura un po' prepotente! Non ne siamo davvero abituati caro Cancro ma sono quasi certa che se qualcuno dovesse lamentarsi per qualche sguardo un po' troppo truce o espressione poco educata, saprai subito fargli cambiare idea travolgendolo di passione. Per una volta sembrerai aver imbavagliato tutti i dubbi, le cautele, le remore e le delicatezze che ti limitano parecchio delle tue decisioni quotidiane.

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Ok, qualcosa sembra smuoversi laggiù nei tuoi sentimenti e il tuo cuoricino scricchiola e non come le assi di un castello infestato di fantasmi. Sono proprio delle emozioni rivolte ad altri esseri umani conosciuti che tornano a circolare nel tuo cuoricino. Senza esagerare però perché Marte rimane a sfavore e questo comporta livelli di nervosismo feroce pronti ad essere espulsi come fuochi d'artificio. Hai davvero pochissima voglia di condividere intimità e preferisci procedere per gradi, magari sentendosi per telefono.

Voto 5

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

In un colpo solo amica mia ti ritroverai senza più Venere ma con il cervello tappato come le narici da un brutto raffreddore. Avrai proprio la sensazione che le tue idee non riescano a respirare e che tu non riesca a comunicare con il mondo esterno. Ma come? Fino a pochi giorni fa tutto sembrava filare liscio, semplice e coerente, addirittura facile nei momenti più delicati. Adesso invece prima di dire quello che pensi raccogli tutte le tue personalità e fai un piccolo summit di allineamento. Sembra proprio che sia ora di metterti a riposo.

Voto 5 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Venere arriva nel tuo segno zodiacale e, se possibile, tu sarai ancora più bella, buona, dolce, delicata e paziente delle ultime settimane. Venere è proprio il tuo pianeta preferito quindi la tratterai con tutti gli onori e saprai fin da subito estrarre e godere di tutte le sue virtù come se fosse un olio essenziale preziosissimo per la tua toeletta. A goderne non sarà soltanto il partner (privilegiato!) ma tutti coloro che ti transitano attorno, anche solo temporaneamente o per sbaglio. Il bello è che pur in mezzo ad un'etica rigorosa come la tua, saprai sempre trovare qualche minuto per dei piccoli piaceri: fisici, intellettuali e sociali.

Voto 9

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Stai tranquillo caro Scorpione che nonostante questi spostamenti dei pianeti veloci il tuo amato Marte resta stanziato con entrambi i piedi nel tuo segno zodiacale. Nessuno lo sposterà da lì! Quindi tu continuerai a godere del tuo sex appeal, la decisione, la determinazione, la voglia di fare e anche il coraggio di buttarti in nuove esperienze. Lo spostamento di Venere però ti renderà molto più accorto e sensibile quindi ti ritroverai spesso a pensare ai risultati delle tue azioni sulle persone che ti stanno vicino. Più empatia e un pochino meno di impulsività.

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ci sono due belle notizie tutte per te in questo oroscopo della settimana! Sei contento? Bene, mettiti comodo. Partiamo dal fatto che Mercurio entra nel tuo segno zodiacale e tu che hai uno spirito intellettuale potentissimo lo userai come se fosse la benzina del tuo personale motore di curiosità. Tornerai felicemente anche ad insegnarci un sacco di cose con lo spirito della guida turistica. Nel frattempo Venere che entra nel segno della Bilancia ti piace parecchio, soprattutto perché smette di darti fastidio. Ti tornerà persino la voglia di condividere momenti d'amore.

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

È stato bellissimo sentirti praticamente perfetto ed averne, per una volta, anche la conferma da tutti quelli che ti stanno intorno. Ion c'è da mettersi le mani nei capelli ma da considerare il fatto che Venere che si piazza a sfavore fa crollare drasticamente il tuo livello di dolcezza, bontà, voglia di condividere tenerezza di ogni genere con qualcuno. Semplicemente tornerai ad essere il capricorno un po' burbero che tutti conosciamo! Non dimenticare però che Marte continua ad essere a tuo favore quindi la voglia di fornicare non ti abbandonerà nemmeno per un attimo.

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Caro Acquario direi che le cose sembrano proprio iniziare a girare per il verso giusto! Certo, resta Marte a darti fastidio e a renderti polemico e anche sfaticato, spesso incapace di rimboccarti le maniche prendere una posizione decisa. In compenso però Venere e Mercurio insieme come con un balzo passalo a tuo favore. Questo significa che i motori del cuore del cervello ricominciano a muoversi e nel giro di pochissimo riuscirai a ritrovare il tuo equilibrio. Anche i rapporti con gli altri sentiranno un grande giovamento da questi spostamenti. Tu però impegnati e tira fuori tutto l'ottimismo che riesci a recuperare.

Voto 6 sulla fiducia

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La bella, anzi bellissima notizia, è che da questa settimana non avrai più Venere in opposizione. Perché devo ammettere che in questi giorni vederti qualche volta triste e molto più spesso infastidito da ogni contatto umano è stato davvero difficile. La tua rinomata delicatezza nel prendere la vita sembrava essere stata imbavagliata e tu essere diventato feroce come un macellaio con la mannaia. Unico piccolo problema: Mercurio a sfavore sembra temporaneamente rallentare il flusso di idee dal cervello alla bocca.

Voto 6 e mezzo