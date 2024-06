video suggerito

L’oroscopo della settimana dal 24 al 30 giugno 2024: Scorpione e Pesci in un trionfo di sentimenti L’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 giugno 2024 per tutti i segni zodiacali: c’è un’intensa forza dell’elemento acqua, grazie ai pianeti nel segno del Cancro sostenuti da Marte in Toro, in sestile a Venere. Toro e Vergine hanno voglia di esprimere i propri sentimenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 24 a domenica 30 giugno 2024, troviamo ancora un trionfo di pianeti nell’accogliente segno del Cancro. Questa configurazione astrale porta con sé un'energia di protezione, perfetta per rafforzare i legami e promuovere armonia e benessere. Nel weekend un bel sestile tra Venere in Cancro e Marte in Toro promette di portare un'armoniosa fusione tra amore e passione e invita, soprattutto i segni d’acqua, ma anche il Toro e la Vergine, a esprimere i sentimenti in maniera profonda e sincera e a dimostrare affetto agli altri in modi tangibili e pratici.

Oroscopo settimanale 24-30 giugno 2024: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 24 al 30 giugno 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

L’ultima settimana di giugno ti vede ancora alle prese con qualche tensione da sciogliere, sia al lavoro sia in amore. Cerca di adattarti agli eventi senza troppe aspettative, ma soprattutto senza metterti in una condizione di scontro con il mondo. Venerdì sera la Luna entra nel tuo segno donandoti un po’ di energia positiva, ma domenica stai attento a non esagerare e cerca di evitare discussioni perché potresti parlare a sproposito. Parola d’ordine: moderazione.

Voto 6

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Giornate piacevoli e leggere, programma subito la tua settimana! Unico monito: prenditi martedì come una giornata di pausa tutta per te. Per il resto, sì a cenette a lume di candela o a picnic con gli amici, sì a uscite in natura, sì a giornate in famiglia. Sarai molto romantico, donando coccole e prendendoti cura delle persone a te care. Se sei single, ma il tuo cuoricino batte per qualcuno, il cielo spinge a farti avanti, chissà che qualche momento di tenerezza non sia in arrivo per te!

Voto 7/8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

I primi giorni della settimana, amici dei Gemelli, saranno ottimi per modificare qualche abitudine ormai un po' obsoleta e non più adatta alle vostre esigenze. Anche se la frenesia fa parte del vostro DNA, vi consiglio di non strafare e di dosare le energie senza disperderle, soprattutto nelle giornate di mercoledì e giovedì, così da arrivare al weekend in forma smagliante e sfoggiare tutte le vostre doti da PR.

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Le stelle danzano per te un’incantevole coreografia, portando incontri magici e inaspettati. Amore e confusione si intrecceranno, creando situazioni romantiche degne di una commedia shakespeariana. Sogni vividi e intuizioni profonde guideranno le tue scelte, mentre il tuo cuore si aprirà a nuove possibilità. Attenzione, però, ai fraintendimenti: ciò che sembra un ostacolo potrebbe rivelarsi una benedizione sotto la luce della Luna… ma anche viceversa! Quindi nel weekend evita l’azione, riposati e fai decantare. Lasciati trasportare dalla magia e dalla poesia delle stelle e ti sembrerà davvero di vivere in un sogno di una notte di mezza estate!

Voto 8-

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Energie non pervenute. Cerchi le tue energie come si cerca il telecomando quando si vuole cambiare canale. Il problema è che il telecomando, nove volte su dieci, non si trova e va a finire che si diventa nervosi e ci si arrabbia. Ecco, caro Leone, il rischio è proprio questo, che questo senso di pesantezza e spossatezza possa farti perdere la pazienza facendoti avere reazioni un po’ fuori controllo. Nel fine settimana recuperi grazie a una Luna in bell’aspetto che ti rinvigorisce un po’.

Voto 6-

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Le tue idee potrebbero ricevere apprezzamenti e portare a nuove collaborazioni in ambito lavorativo e a nuove conoscenze in ambito di relazioni personali. Cara Vergine, sii audace nel tuo percorso: è il momento perfetto per espandere le tue vedute. Ti invito solo a essere un po’ prudente (ma so che con te questa raccomandazione nemmeno servirebbe!) per cercare di comprendere a fondo le intenzioni degli altri ed evitare così malintesi e false aspettative.

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questa settimana, cara Bilancia, lasciati alle spalle le difficoltà del passato, guarda avanti con fiducia ed entusiasmo sfruttando le ispirazioni che la bella Luna nel segno amico dell'Acquario ti invia. Abbraccia le nuove opportunità con uno spirito libero e aperto, senza temere l'ignoto: il tuo coraggio sarà ricompensato. Se nella seconda parte della settimana, però, ti sentirai ancora un po' insicura e indecisa, approfitta di questo momento per riflettere e ricalibrare i tuoi obiettivi.

Voto 6+

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Potrebbe sembrarti un lunedì che inizia in salita come la temuta tappa del Passo dello Stelvio al Giro d'Italia. Ma come i ciclisti entrano in sintonia con il proprio corpo e con le condizioni della strada per arrivare al traguardo, tu, grazie a un ascolto attento delle tue intuizioni (che saranno profonde!), sarai ben equipaggiato per affrontare le situazioni che ti si presenteranno. Il tuo superpotere? Una grande capacità di leggere tra le righe, cogliendo dettagli che sfuggono ai più.

Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Settimana piacevole e propositiva anche se nei giorni centrali potresti sentirti confuso e disorientato come Alice nel Paese delle Meraviglie quando si trova a navigare nel mare delle sue lacrime. Non allarmarti, però, voglio solo dirti che le emozioni a volte possono destabilizzare un po’, ma tu hai tutti gli strumenti per rimettere a posto le cose. Nel weekend fai qualcosa di bello ed emozionante, come visitare un luogo in cui non sei mai stato o la cui bellezza possa nutrire la tua anima e rimetterti in pace con il mondo.

Voto 7+

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Te lo ricordi Carl, il nonnino burbero del film “Up” della Pixar? Ecco, caro Capricorno, forse in questa settimana potresti essere un po’ solitario e scontroso come lui, non troppo propenso a incontrare persone o a portare avanti discorsi in maniera accomodante. Carl alla fine del film, però, impara che la vera felicità risiede nella condivisione delle esperienze con gli altri. Chissà che anche tu prima o poi non ti apra a questa prospettiva? Intanto, approfitta dei giorni dal 26 al 28 giugno, quando la Luna ti renderà meno ombroso, per pensarci un po’ su.

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Non permettere che qualche preoccupazione o contrattempo rovinino le tue giornate, inverti il flusso! Usa la tua creatività sconfinata per trovare soluzioni innovative ai blocchi che incontri e ricorda che ogni sfida può essere vista come un'opportunità per crescere e perfezionarti… proprio come un Pokémon che dopo ogni battaglia si evolve in forme più potenti e sofisticate. Questa settimana la Luna a te alleata ti aiuta proprio in questo.

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Questa settimana brillerete come una stella polare nel cielo notturno, guidando e ispirando chi vi circonda. La vostra energia magnetica creerà un’aura magica attorno a voi e attirerà persone e situazioni piacevoli così come lo zucchero attira le formiche! Cari sognatori dello zodiaco è il tempo giusto per sognare, ma anche per concretizzare: il momento è ideale per realizzare tutte le vostre fantasie, anche quelle più audaci!

Voto 9