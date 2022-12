Oroscopo della settimana dal 19 al 25 dicembre 2022: Vergine e Capricorno dolcissimi Nell’oroscopo della settimana di Natale che va da lunedì 19 a domenica 25 dicembre 2022, l’amore attecchirà sui segni di terra. Ma saranno i segni di fuoco ad avere voglia di brindare e divertirsi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eccoci all'oroscopo della settimana di Natale, che va da lunedì 19 a domenica 25 dicembre 2022: con Venere e Mercurio entrambi nel segno del Capricorno, saranno i segni di terra i più dolci, i primi ad intonare Jingle Bells! Anche sull'organizzazione di pranzi e cene possiamo stare tranquilli: tutto sarà efficientissimo.

Oroscopo settimanale 19 – 25 dicembre 2022: le previsioni segno per segno

Intanto, proprio questa settimana Giove, pianeta del piacere e del divertimento, entra nel segno dell'Ariete, facendo venire voglia di fare festa ai segni di fuoco, ma rendendo anche più elettrici tutti i ritrovi, persino quelli coi parenti.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Giove entra nel tuo segno zodiacale e finalmente ti farà dimenticare Venere e Mercurio che sono ancora a sfavore. Che dire: sfodererai la tua meravigliosa capacità di risolvere con un bel brindisi e un sorriso, anche un po' menefreghista, qualsiasi problematica. Anzi, userai la stessa tecnica per tutti coloro che ti rinfacceranno di non essere abbastanza affettuoso, soprattutto con gli abbracci natalizi.

Leggi anche Oroscopo del 14 dicembre 2022

Voto 6 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Che altro dirti caro Toro, se non che si devono proprio ritenere fortunate tutte le persone che ti hanno al loro fianco. Se già di norma i periodi di festeggiamenti sono il tuo forte, soprattutto quelli nei quali si mettono le gambe sotto al tavolo e si chiacchiera dalle 11 di mattina a mezzanotte, quest'anno tutto questo sarà ancora più dolce. Hai addirittura voglia di condividere coccole e baci anche con chi si fa pregare per darne.

Voto 9

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Casomai non avessi energie sufficienti, l'universo ha deciso di metterti anche Giove a favore. Sarai assolutamente incontenibile, il che, conoscendoti, potrebbe ogni tanto non essere utile a tutti. Se tu infatti sei un segno zodiacale che già di suo non sta mai fermo, adesso le tue uscite saranno audaci, prorompenti, qualche volta provocatorie e di sicuro spesso imbarazzanti. Sono certa che con te non ci annoieremo.

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Nonostante questa sia la settimana nella quale dichiariamo amore anche alle persone che durante l'anno cerchiamo di evitare, tu sarai sincero, e non avrai nessuna intenzione di fingere di voler bene a qualcuno. Per colpa di Venere, Mercurio, Marte e anche Giove tutti a sfavore, direi che ci possiamo ritenere soddisfatti se ti presenti al pranzo di Natale senza il pigiama, e se non cestini immediatamente tutti i regali che ti vengono fatti. Lo spirito natalizio decisamente non attecchisce.

Voto 5

Leone (23 luglio – 22 agosto)

A salvarti, da adesso in poi, ci sarà Giove che non solo è il pianeta della fortuna, del sentirsi bene già di mattina appena svegli e persino della stabilità economica, ma anche l'astro che ti renderà il re della festa, persino alla messa di mezzanotte. Che si sa che quando riesci ad essere al centro dell'attenzione, anche qualche piccolo malessere o pensiero ansioso passa in secondo piano.

Voto 6 +

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Marte a sfavore può soltanto renderti un pochino più acida quando ci dai gli ordini, perché di sicuro già dalla scorsa settimana hai preso in mano la situazione e ti sei messa ad organizzare come un capocantiere tutte le attività per le feste. Se qualcuno avesse bisogno di carta da pacchi all'ultimo minuto può contare su di te, che tra il menu del 25 e un pensierino per tutti i conoscenti sei più sul pezzo della fabbrica di Babbo Natale. Per fortuna all'ultimo minuto è tornato attivo il tuo desiderio di farti voler bene.

Voto 8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sembra proprio che l'universo ce l'abbia con te, che però ti ha lasciato la grazia di essere sexy in modo assurdo. A parte questo, e per tutti coloro che non fossero interessati nello specifico, tutto ti appare pesante, faticoso e noiosissimo. Nessuna voglia di abbracci, coccole e soprattutto domande. A queste sfuggirai come dal virus dell'influenza sotto le feste.

Voto 5 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Direi proprio che il tuo cuoricino sembra stia ricominciando a riscaldarsi, come la casa in montagna quando la si apre per il periodo natalizio. Anzi, ogni tanto sentirai addirittura un calore come quello dei piedi vicino al camino. L'amore non sarà soltanto il minimo indispensabile, per non apparire brusco ma addirittura sentito. Per una volta non vedrai l'ora che citofonino gli zii per il pranzo.

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Almeno arriva Giove a favore a farti sentire fortunato. Non si sa bene per quale motivo, ma la sensazione di avere la nuvoletta sopra la testa per fortuna è decisamente passata. Anzi, potresti addirittura azzardare una quaterna alla tombolata del 25 pomeriggio. In tutti i casi Giove è una ventata di aria fresca, di buon umore, di ottimismo e di voglia di stare insieme agli altri. Visti i tempi avevi proprio bisogno.

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Venere e Mercurio ti fanno sentire al posto giusto nel momento giusto, soprattutto quando stai condividendo abbracci e coccole sotto al vischio o di fianco all'albero di Natale. Anche se Giove ti toglie temporaneamente la sicurezza in te stesso, saranno il calore che ti circonda e tutti i regali che scarterai a riscaldarti. Mi sembra davvero meraviglioso.

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

In questa settimana ti ritroverai a dedicare più di un momento ai pensieri profondi, che riguardano te o tutta la società. Questo è merito non solo del tuo carattere, ma anche di Venere e Mercurio che si trovano in una posizione della quale amplificano l'empatia e l'attenzione verso gli altri. Anzi, grazie a Marte sarai anche capace di rimboccarti le maniche e aiutare chi ha bisogno. Questo sì che è lo spirito del Natale.

Voto 9 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

C'è soltanto Marte a darti fastidio in questi giorni, il che significa che probabilmente sarai più sulle nuvole del solito. Qualche volta sfrutterai questa capacità di isolarti per superare la noia dei pranzi infiniti, e anche evitare e compiti fastidiosi nei preparativi. Far finta di non sentire è sempre un'ottima tattica.

Voto 6 e mezzo