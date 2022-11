Oroscopo della settimana dal 14 al 20 novembre 2022: rimonta di Leone e Sagittario Nell’oroscopo della settimana che va da lunedì 14 a domenica 20 novembre 2022, saranno i segni di fuoco a rialzare la testa: Ariete, Leone e Sagittario possono godere di una tregua, o persino di una quasi perfezione, grazie a Venere e Mercurio a favore.

L’oroscopo della settimana dal 14 al 20 novembre 2022 sembra darci un pochino di tregua. Mercurio e Venere entrano in Sagittario ma, per non farci abbassare la guardia, Marte si quadra perfettamente a Nettuno. Colpi di testa e scosse emotive (e non solo) sono sempre in agguato!

Oroscopo settimanale 14-20 novembre 2022: le previsioni segno per segno

I segni di fuoco (Leone, Sagittario e Ariete) si preparino ad accogliere Venere e Mercurio, e a fare dichiarazioni d’amore romanticissime.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sfiori la perfezione quando anche Venere e Mercurio saranno a tuo favore. Praticamente per la fine della settimana sarai pronto a candidarti come partner di principi, conti e marchesi. Ci sarà da chiudere un occhio sul tuo furore, che continua a renderti più simile alla ribelle Meghan che non alla posatissima Kate. Ma per te si faranno pazzie “reali”!

Voto 9 e mezzo dai

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Puoi tirare un sospiro di sollievo, magari meglio se da metà settimana. Se ce l’hai fatta a superare tutto questo senza commettere alcun omicidio, direi che possiamo tutti dirci fortunati. Il tuo cuoricino ricomincia a riscaldarsi, ma non hai voglia di buttarti nelle emozioni con un doppio carpiato. Saturno ti ha reso saggio, quindi ti prendi tempo per studiare risposte e strategie.

Voto 7 per la saggezza.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Le energie di Marte con l’opposizione di Venere e Mercurio, potrebbero essere poco gestibili. Come una Ferrari guidata sulla pista dei mini go-kart. Quindi, diciamo che dovrai dedicarti a canalizzare tutte le tue energie, anche a rischio di non usarle immediatamente, e persino di disperderne un pochetto. Se ti dico di non avere fretta mi ascolti?? Non credo, ma io ci provo.

Voto 6 scarso per la fretta, appunto.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Si stava meglio la settimana scorsa con sia Venere sia Mercurio a favore, ma ancora per qualche giorno puoi approfittarne. Insomma, dacci dentro finché ce n’è. Però diciamo che potrai ancora vivere di rendita per un po’ e farti coccolare soprattutto. Si sa che a te è sempre difficile dire di no!

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Adesso sì che si ragiona, vero Leone?? Appena i pianeti veloci entrano in Sagittario allora tu ricominci a tirare su la testa e ad avere voglia di vita sociale. Sempre senza esagerare, che Saturno è in allerta, ma uscirai dalla bat caverna e ricomincerai persino ad aver voglia di truccarti, vestirti per benino e farti abbracciare. Un pochetto.

Voto 7 se ti fai abbracciare.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Ecco, ci siamo: questa settimana sarai insopportabile. Succede. Il punto è che nulla ti andrà bene: ti innervosiscono tutti e la pazienza è ai minimi storici. Anzi, nemmeno amori, amicizie decennali o parentele strettissime ti tratterranno dal dire tutte le cattiverie che pensi. E nel dubbio le scrivi così che ci siano le prove e nessuno potrà dire di non averle sentite. Sadica!

Voto 5 per il sadismo emotivo.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Eri già di ottimissimo umore la settimana scorsa, ma da questa persino migliora. Io non so più che cosa fare con te: sei così perfetta che nemmeno l’astrologa con la Luna storta può trovarti dei difetti. Anzi, il tuo bello è che ti butti nelle nuove esperienze come mai prima e la cosa ti rende ancora più interessante.

Voto 9 senza battere ciglio.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La vita è così, Venere viene e va senza nemmeno lasciare un messaggino di addio. In compenso tu hai bisogno di certezze, di amore, e soprattutto di regali. Io lo dico chiaro e tondo, così se vuoi che qualcuno recepisca il messaggio ti basterà condividere questo oroscopo. Mi prendo tutte le responsabilità. Hai voglia di stabilità e chi ti circonda dovrà prendere al volo la possibilità.

Voto 7 e mezzo per la voglia di stabilità.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Diciamo che ti riposi un momento con Venere e Mercurio che arrivano a salvarti da questo periodo di stanchezza massima e nervosismo alle stelle. Per fortuna! Dai una tregua a chi ti sta attorno, e per qualche giorno smetti di ringhiare da quando ti svegli fino alla prima fase del sonno. Insomma, ce la meritiamo. Torna persino un sorrisetto al partner. Ma senza esagerare, eh.

Voto 7 di incoraggiamento.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Schivi ogni dovere il più possibile e se fosse per te vorresti essere piantato a terra come un ciclamino. E non avere rotture di scatole. Tu, che di solito sgambetti e soprattutto fai sgambettare gli altri, adesso senti solo che vorresti non avere doveri e non sentire richieste. Insomma, vuoi stare chiuso per ferie anche fuori stagione.

Voto 6 di solidarietà.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Ti riprendi alla grande e il tuo ottimismo torna a zampillare, come la fontana della piazza centrale. Ci sta che dopo un periodo di riposo, riflessione e interiorizzazione, adesso ritorni a voler abbracciare tutti quanti. Anzi ancora di più. Dopo aver riposato ti risvegli anche sentimentalmente e saranno doppi turni per il fidanzato!

Voto 9 e mezzo per i doppi turni.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

L’amore ti sta alla larga e tu non hai nemmeno voglia della telefonata quotidiana di cortesia. Se ti fosse possibile trasferirlo in Nuova Zelanda lo faresti subito. Anzi diciamola tutta: ti trasferiresti tu, magari in un posto in cui non conosci la lingua e nessuno può molestarti, nemmeno col “buongiorno”. Questo è il tuo grado di amore cosmico questa settimana!

Voto 5 e mezzo e niente amore per nessuno.