L’oroscopo di oggi 8 marzo 2023: Gemelli e Sagittario tesissimi Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 8 marzo 2023, il segno fortunato è lo Scorpione, mentre il segno sfortunato ancora il Sagittario. Siamo ancora reduci dallo tsunami emotivo della Luna piena in Vergine di ieri. Per questo, il Sole sestile a Urano sarà solo la goccia che fa traboccare il vaso della nostra pazienza!

L'oroscopo di oggi, mercoledì 8 marzo 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Sono ancora forti le energie della Luna piena in Vergine, che è stata ieri potentissima.

Questa fase si chiama di Luna gibbosa calante, e ancora per oggi sarà potente. Il sestile di Urano e Sole non aiuta a ritrovare la serenità calma.

Con la Luna appunto tra Vergine e Bilancia (dalle 16), il segno sfortunato di oggi è il Sagittario e il segno fortunato lo Scorpione.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

La tua forza leggendaria si scatena grazie a Marte, Venere e Giove, che sono sempre tutti dalla tua parte. Puoi permetterti di prendere decisioni azzardate e controcorrente, come quella dell’insegnante di pilates Joseph DeRuvo, che da più di vent’anni non usa più le scarpe andando a correre anche a piedi nudi. Gli azzardi non ti fanno alcuna paura.

Amore: sei un campione di baci davvero pieni di fervore.

Lavoro: quando prendi una decisione, sei come su uno slittino in discesa libera.

Salute: la tua durezza supera addirittura quella dei diamanti.

Il consiglio del giorno: ascolta le canzoni storiche di Battisti.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Il pensiero e le tue idee si aggirano al di fuori dei canoni classici, proprio grazie a Marcurio, per trovare soluzioni geniali a cui nessuno avrebbe mai osato pensare prima. Infatti, la proposta di dare contraccettivi ai cinghiali per evitare una caccia cruenta in alcune zone d’Italia, potrebbe proprio essere tua. Sei prontissimo per brain storming davvero estremi.

Amore: il piacere sotto le lenzuola è una vera esperienza che coinvolge tutti i sensi.

Lavoro: sei rapido, preciso e puntuale, come una freccia scoccata dall’arco.

Salute: la voglia di tenere nuovamente tutto per le redini comincia dal togliersi qualche centimetro dal girovita.

Il consiglio del giorno: prepara una ricetta con gli asparagi, che è appena ricominciata la stagione.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Siete dei veri ragazzacci, come i due giovanotti avvistati in monopattino elettrico sull’autostrada Torino-Bardonecchia. Siccome la logica vi ha abbandonato, come Mercurio, potreste lanciarvi in decisioni decisamente poco sagge e rischiose. Lo so che fate sempre affidamento su Giove, che riesce solitamente a far quadrare anche un cerchio, ma non potete puntare tutto solo sul fattore ‘C’. Capito?

Amore vi piacciono i tira e molla, come nelle soap opera sud americane degli anni ottanta.

Lavoro: per voi è come un lancio in bungee jumping, ma accertatevi di aver attaccato l’elastico ai piedi.

Salute: siete fuori controllo, come su una strada ghiacciata senza le gomme da neve.

Il consiglio del giorno: riguardate i video anni duemila del gruppo Jackass.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Puoi proprio scatenarti, e prendere quelle decisioni che fino a poco tempo fa ti sembravano fuori luogo, come i calzini con le Birkenstock, perché con Mercurio e Saturno dalla tua puoi gestire anche l’agenda di Elon Musk. La tua ispirazione, in questo momento, è proprio Isabella Rossellini, che ha acquistato una fattoria con mille e cinquecento galline, e così ora si trova a orientarsi tra animali, teatro e cinema. Sei un vero mago di incastri impossibili.

Amore: gli dedichi proprio quei cinque minuti come la telefonata alla vicina.

Lavoro: sei una fucina di progetti.

Salute: non senti neppure più la necessità della ormai scontatissima rémise en forme.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di meditazione trascendentale.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Sei davvero scatenato con Marte che ti vuole sempre pimpante e pieno di energie. Hai lo stesso vigore della mitica Sofia Goggia che, nonostante infortuni imprevisti, sta vincendo tutte le gare del mondiale di sci. Passione, grandissima forza ed entusiasmo sono in assoluto le tue armi vincenti.

Amore: tutti i giorni per te è San Valentino.

Lavoro: non temi alcun ritardo o imprevisto, perché tu porti sempre a casa il risultato.

Salute: sei così in forma che non hai più bisogno della palestra.

Il consiglio del giorno: trascorri un pomeriggio nel parco giochi Zero Gravity.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Lo so, mia cara, che con Mercurio e Saturno contro sei sempre alla ricerca di una buona parola di sostegno. Visto che le stai proprio provando tutte, potresti sperimentare anche il bot su prega.org, che ti permette di chiacchierare con i santi. Ricordati sempre che c’è anche la tua astrologa del cuore che in questi casi ti può dare una mano.

Amore: ti senti più sola di un eremita nella sua grotta sul monte.

Lavoro: ogni tanto puoi anche concederti di bucare una consegna.

Salute: potresti scrivere un tomo tipo dizionario con tutte le battutine acide di questi giorni.

Il consiglio del giorno: esercitati tutti i giorni per riuscire ad eseguire la posizione del Loto.

Voto 4 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Dovresti imparare a tenere il tuo temperamento a bada, perché anche se sei sempre entusiasta con Marte che ti supporta, con Venere contro sei armata come un guerriero spartano pronto all’azione. Corri il rischio di fare com il giocatore Kean, che viene espulso dopo soli quaranta secondi in campo durante la partita Roma-Juventus. Qui c’è proprio da lavorare un po’.

Amore sei intraprendente come una single incallita.

Lavoro qui bisogna proprio applicare un po’ di strategia di business.

Salute: la tua agenda è più fitta di quella di un Marines.

Il consiglio del giorno: fai esercizi di precisione come i ricami a punto croce.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ora che hai ritrovato in pieno la tua meravigliosa logica, grazie a Mercurio, e il tuo intuito è davvero formidabile con un’ispirante Luna a favore, sei pronto a riaprire la tua agenzia di consulenze strategiche. Infatti, oggi potresti proporti alla scuderia Ferrari, che si trova nuovamente in un momento di impasse, e in particolare dare a Leclerc qualche dritta per la prossima gara. Manda subito il tuo curriculum!

Amore: il cuoricino è palpitante come una batteria rock.

Lavoro: lanciati in promettenti new business.

Salute: spaesato per tutta questa grande serenità.

Il consiglio del giorno: fai un test per misurare il tuo Quoziente Intellettivo.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Ora che hai Mercurio contro, sei sempre fuori tempo come in un’orchestra dove manca il direttore. Perdi il filo del discorso o della scaletta, proprio come Mara Venier domenica scorsa a Domenica In che sbaglia a presentare gli invitati. Ti dovrai accontentare a metterti comodo sul divano a fare zapping.

Amore: lo pretendi come il caffè appena sveglio la mattina.

Lavoro: non ricordi neppure il codice per accedere al telefono.

Salute: sei lento come un bradipo appollaiato sull’albero.

Il consiglio del giorno: scegli una serie su una piattaforma per fare una maratona di episodi.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Sei sempre incentrato sul profitto, e ti fai davvero pochi scrupoli con Venere contro. Potresti prendere le stesse decisioni della Mondelez International, che ha deciso di produrre il famoso cioccolato svizzero Toblerone in Slovacchia, rinunciando all’immagine del Cervino e della bandiera elvetica. Attento a puntare sempre sul tuo tornaconto nel breve periodo.

Amore: appena scorgi le dolcezze all’orizzonte giri i tacchi.

Lavoro: sei un vero investitore spietato, come quelli di Wall Street.

Salute: ti piacciono le sfide impossibili come correre i cento metri più veloce di Marcell Jacobs.

Il consiglio del giorno: scarica le app sul telefono per tenere sempre sotto controllo i tuoi investimenti.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Aquario

Hai un approccio decisamente positivo e buono, con Venere che ti rende sempre molto solidale su tutte le tematiche relative al cuore. Sono certa che approvi tutti quei gruppi social dove le ragazze possono dare recensioni e commenti sulle proprie esperienze sugli uomini che non si sono comportati onestamente. Tu ascolti tutti, ma sei disposto anche a dare una seconda chance.

Amore è sempre meraviglioso senza nessuna nube all’orizzonte.

Lavoro niente può scoraggiarti.

Salute riesci sempre a strappare un sorriso a tutti quelli che ti stanno intorno.

Il consiglio del giorno: impara le tecniche del massaggio shiatsu.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per i Pesci

La razionalità e un certo fervore per le regole dominano con Mercurio e Saturno nel vostro segno. Infatti, mettete da parte tutta la vostra empatia per la decisione di Re Carlo di togliere Frogmore House ai Sussex. Voi siete assolutamente integerrimi, e volete che tutto sia chiaro e definito senza nessuna questione incerta.

Amore: è un vero mistero stile Cluedo.

Lavoro avete un pugno di ferro da veri capitani d’azienda.

Salute: vi concedere un po’ di relax solo dopo il Tg delle otto.

Il consiglio del giorno: acquistate un power bank per il vostro telefono.

Voto 7 e mezzo