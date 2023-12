Oroscopo di oggi, 8 dicembre 2023: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, venerdì 8 dicembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Sguinzagliano i neuroni Toro, Capricorno e Vergine, che oggi sapranno sempre cosa dire. Il segno fortunato è la Bilancia e il segno sfortunato l’Ariete.

Nell'oroscopo di oggi, venerdì 8 dicembre 2023, mentre la Luna calante resta in Bilancia, i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) possono ancora godere di una bella combinazione di Giove e Mercurio a favore: sguardo vigile, decisioni geniali e ottima parlantina.

Ariete: ti aggreghi molto volentieri alla polemica sull’albero di Natale di Gucci in Galleria a Milano. Ormai hai capito che per ottenere la ragione, con Mercurio contro, è meglio non fare il bastian contrario. In più oggi che hai la Luna storta potresti dare un bel supporto energetico per una diatriba da vero comizio politico prima delle elezioni. Amore: argomento tabù. Lavoro: appoggi incondizionatamente il capo. Fortuna: vorresti tanto che fosse rassicurante come una boa in mezzo al mare. Il consiglio del giorno: esprimi i tuoi pensieri solo e unicamente con il tuo migliore amico. Voto: 5 e mezzo decisamente umorale.

Toro: al momento fatichi a seguire le tue passioni, per colpa di Venere in opposizione. Sotto sotto invidi profondamente la star del reggaeton Daddy Yankee, che ha deciso di lasciare la musica per seguire totalmente Gesù. Tu al massimo puoi prendere decisioni logiche dettate dal buonsenso e dalla funzionalità grazie a Mercurio. Ti assicuro che anche così non è mica poi tanto male. Amore: al momento temperature sotto allo zero. Lavoro: impegno costante e molto performante. Fortuna: ti guida ogni volta al successo. Il consiglio del giorno: fai un elenco di desideri che vorresti realizzare. Voto 7 – riflessivo

Gemelli: dovreste riflettere bene se è il momento giusto per investire tutti i vostri risparmi in una settimana bianca perché potreste facilmente dare fondo alle casse con gli ultimi rincari. Con Marte contro vi assicuro che mettere gli scarponi di prima mattina con temperature sotto lo zero non è assolutamente allettante. Piuttosto risparmiate felicemente con il vostro partner con coccole infinite sul divano che sarà decisamente meno impegnativo e più conveniente. Amore: la vostra attività preferita. Lavoro: solo per emergenze apocalittiche. Fortuna: la convolate tutta in abbracci mozzafiato. Il consiglio del giorno: maratona di serie comodamente spaparanzati sul divano. Voto 6 per la comodità.

Cancro: non dovresti perdere tempo nel cercare l’occasione della vita sui motori di ricerca di voli e viaggi perché con Mercurio contro hai la sensazione di dover risolvere tutto da solo il celebre ‘Enigma della Sfinge’. Ti avviso subito che proprio i trasferimenti da nord e sud Italia sono aumentati più del 50%. Piuttosto organizzati per finire i regali di Natale così da non trovarti il 24 dicembre a vagare stressatissimo per accaparrarti l’ultimo prodotto sullo scaffale di Sephora. Amore: pronto ad accompagnarti a fare shopping. Lavoro: postiticipa le questioni importanti a Gennaio. Fortuna: ti tocca al momento fare tutto da solo. Il consiglio del giorno: prima di fare acuisti compulsivi informati su cosa hanno realmente bisogno le persone a cui vorresti fare un regalo. Voto 5 e mezzo con programma alla mano.

Leone: ormai sei certo che il motivo per cui il Time non ti abbia eletto persona dell’anno al posto di Taylor Swift è solo questa Venere contro. Non ti capaciti di come tu possa essere messo in secondo piano rispetto a una star mondiale diventata addirittura un caso studio nelle università. Per fortuna arriva oggi la Luna a favore pronta a consolarti e a viziarti con coccole, complimenti e uno shopping solo e unicamente a te dedicato. Amore: voi essere servito e riverito. Lavoro: pronto a chiedere l’aumento al capo. Fortuna tu porti sempre a casa il risultato con la determinazione di un centravanti da sfondamento. Il consiglio del giorno: acquista un costume da bagno come auspicio per un imminente viaggetto al caldo. Voto 6 e mezzo per la determinazione

Vergine: probabilmente sei stata proprio tu a proporre come Patrimonio Mondiale dell’Unesco il canto lirico Italiano. Con Mercurio dalla tua tutto il mondo della cultura è proprio la tua area di competenza. Non si tratta di un vezzo per metterti in mostra, anche se con Venere a favore ti viene proprio spontaneo. Il fatto è che sei proprio una virtuosa della cultura al naturale, è più forte di te. Amore: lo gusti come un pacchetto di Fonzie. Lavoro: sai sempre come apportare un certo valore aggiunto. Fortuna: non ne puoi proprio fare a meno. Il consiglio del giorno prenota i biglietti per una serata al teatro, anche se non si tratta della prima alla Scala. Voto 7 e mezzo vera intellettuale.

Bilancia: la Luna di oggi nel tuo segno ti ricorda di quanto tu valga elencando le tue infinite doti di cui ultimamente dubiti per colpa di Mercurio contro. Sei proprio come i Jalisse che nonostante l’ennesima esclusione al Festival di Sanremo affermano che loro hanno già composto melodie e canzoni almeno per i prossimi trent’anni. Con Marte a favore tu, in fondo, sei come un pitbul che non molla mai la presa. Amore: evoluzioni stile burlesque. Lavoro: vai sempre avanti per la tua strada senza ascoltare nessuno. Fortuna: hai la ricetta speciale per crearla come quella dei biscottini allo zenzero di Natale. Il consiglio del giorno: cena fuori per poterti godere la compagnia del partner. Voto 8 decisissima.

Scorpione: sai essere molto attento e premuroso grazie a Venere nel tuo segno che ti rende accudente come una mamma chioccia. Potresti anche tu scrivere una tenerissima lettera motivazionale come quella di Federica Pellegrini alla sua piccola in procinto di nascere. Riesci ad avere una visione positiva sul futuro grazie a tutta la consapevolezza di Mercurio. Con attenzione, logica e amore tu sai che il futuro sarà assolutamente meraviglioso. Amore: sempre corrisposto. Lavoro: hai una riposta a tutte le domante, anche quelle scomode. Fortuna: ti piace sfoggiarla la sera quando esci. Il consiglio del giorno: leggi fumetti perché meno impegnativi rispetto ai soliti tomi a cui sei abituato. Voto 7 e mezzo positivo.

Sagittario: potresti essere protagonista di scene decisamente dolci da far scappare la lacrimuccia ed è tutto merito della Luna a favore. Ti troverai in situazioni che fanno esplodere il cuoricino come Macaulay Culkin che riceve la stella sulla walk of fame a Hollywood e a consegnargliela è Chatherine O’hara, la mamma che l’ha perso per ben due volte nei celebri film ‘Mamma ho perso l’aereo’. Sono già qui pronta a passarti i fazzoletti per tutta la tua commozione. Amore: emozionatissimo. Lavoro: lasci spazio anche all’emotività. Fortuna: è sempre presente come un fan sfegatato. Il consiglio del giorno: Reunion con tutti i tuoi compagni dell’Università. Voto 7 per il tuo cuoricino palpitante

Capricorno: bisogna saper prendere bene le distanze con te quando hai la Luna storta. Soprattutto è importante essere sempre coerenti altrimenti potresti inondare di teorie su principi e pensiero lineare il tuo interlocutore. Sono certa che vorresti dirne quattro a Flavia Vento che posta, e poi cancella, una storia dove dichiara che vorrebbe raccontare tutta la sua verità sulla relazione con Totti. Tu ami profondamente quando si è schietti e sinceri senza giri di parole. Amore: ti concedi solo con promesse a lungo termine. Lavoro: ti dai sempre molto da fare. Fortuna: è sempre una vera certezza. Il consiglio del giorno: serata a casa tua per commentare tutte le vicende rocambolesche del Grande Fratello Vip. Voto 8 per la linearità.

Acquario: sei decisamente permaloso con Venere contro che ti fa notare i chiletti di troppo che gravano sul tuo girovita. Invece di agitarti e infiammarti, dovresti optare per la sincerità e la schiettezza di Sinner, che ammette di non ricordare assolutamente la prima volta che ha incontrato Berettini. La Luna di oggi ti dà l’opportunità di prendere (quasi) tutto sotto gamba e addirittura di essere capace di scherzare sui tuoi difetti. Amore: lo vuoi solo se sincero. Lavoro: aperto a saltuarie collaborazioni. Fortuna: la prendi con filosofia. Il consiglio del giorno: non passare ore allo specchio e nel tuo armadio a cercare l’outfit perfetto. Voto 6 per l’autocritica.

Pesci: l’ambito in cui siete assolutamente invincibili è sicuramente quello intellettuale. Siete così informati che potreste far parte della redazione del ‘Il Sole 24 Ore’. Con tutta la vostra conoscenza dovreste fare un bel bignami sui punti salienti delle elezioni Europee che si terranno nel 2024. Vi assicuro che sarebbe di grande aiuto a tutte le persone che conoscete e non. Amore: non perdete nemmeno un’occasione. Lavoro: attentissimi a qualsiasi dettaglio. Fortuna: vi aiuta quando vi coglie un improvviso colpo di sonno. Il consiglio del giorno: guardate la rassegna stampa mattutina sulla rai. Voto 7 e mezzo super informati.