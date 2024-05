video suggerito

L’oroscopo di domani, sabato 11 maggio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, sabato 11 maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Quante energie! Con la Luna in Cancro siamo disposti a tutto per chi amiamo. Il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato è la Bilancia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L’oroscopo di domani, sabato 11 maggio 2024, ci renderà particolarmente attivi, energici e vitali. Qualche volta col rischio di esagerare. Tanti sono i pianeti in Ariete e il Sole si sta congiungendo a Urano. Intanto la Luna in Cancro ci rende sensibili ai legami famigliari, quelli profondi. Il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato è la Bilancia.

Ariete

Amore: le tue emozioni sono come il gelato variegato con i vortici rossi di passione.

Fortuna: spicchi, valoroso e alato, come una Nike di Samotracia.

Il consiglio del giorno: prenota una passeggiata a cavallo.

Voto: 7

Toro

Amore: il tuo cuore vola alto: che goduria!

Fortuna: se fossi un fiore lei sarebbe un’ape.

Il consiglio del giorno: scegli un abito sensuale, ma sartoriale.

Voto: 10

Leggi anche L’oroscopo di venerdì 10 maggio 2024

Gemelli

Amore: entusiasmo ardente come il barbecue del brunch.

Fortuna: talmente impegnato da non pensarci nemmeno.

Il consiglio del giorno: abbonati ad un nuovo podcast di notizie giornaliere.

Voto : 7

Cancro

Amore: come una conchiglia sul bagnasciuga, trovi conforto dentro il tuo guscio.

Fortuna: la gentilezza sarà ricompensata.

Il consiglio del giorno: ordina una cenetta esotica da mangiare a casa tua.

Voto : 8

Leone

Amore: fiero e audace, peccato tu abbia il romanticismo di un F24.

Fortuna: energia e lucidità aiutano, ma le finanze non sono favorite.

Il consiglio del giorno: regalati due biglietti in prevendita per un concerto estivo.

Voto: 6

Vergine

Amore: affettuosa come non mai, offri e cerchi amore incondizionato.

Fortuna: trabocca d’abbondanza, per chi la sa vedere.

Il consiglio del giorno: fai un salto ad un mercatino delle pulci.

Voto: 8

Bilancia

Amore: stai seriamente valutando l’opzione clausura.

Fortuna: ti senti trascurata anche da lei.

Il consiglio del giorno: portati al pari con le nuove serie di successo.

Voto: 5

Scorpione

Amore: rinfacci torti risalenti a quando i modem erano a 56k.

Fortuna: se ti ha cercato, l’ha fatto al vecchio indirizzo.

Il consiglio del giorno: prova a svagarti, vai a ballare.

Voto: 5/6

Sagittario

Amore: ispiri il partner ad essere la miglior versione di se stesso.

Fortuna: gli ostacoli sono trampolini di lancio.

Il consiglio del giorno: leggi un romanzo ambientato nella tua prossima meta di viaggio.

Voto: 7

Capricorno

Amore: hai bisogno di conforto e stabilità, ma non sai come chiederlo.

Fortuna: le chiavi sono: pazienza e perseveranza.

Il consiglio del giorno: scriviti una lettera d’amore.

Voto: picchi di 6 in valli di 5.

Acquario

Amore: ci fai sapere cosa vuoi e quanto lo vuoi, forte e chiaro.

Fortuna: la prudenza è d’obbligo.

Il consiglio del giorno: recupera cuffia e occhialini e vai a farti una nuotata in piscina.

Voto: 6

Pesci

Amore: vi donate sinceramente.

Fortuna: attraete ricchezza.

Il consiglio del giorno: chiedete al partner di ritrarvi a vicenda.

Voto: 9