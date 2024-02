Oroscopo di domani 11 febbraio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno Eccoci all’oroscopo di domani, domenica 11 febbraio 2024, con la Luna in Pesci perfetta per andare al cinema o a vedere mostre. Meglio, infatti, se facciamo cose che non prevedano grande dialogo dato Mercurio a sfavore di Giove. Il segno fortunato il Capricorno e segno sfortunato il Sagittario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, domenica 11 febbraio 2024, si prospetta una bella giornata: con una delicata ed emotiva Luna in Pesci, il Sole che si è liberato finalmente dalla quadratura con Urano che ha creato tensione. Resta solo Mercurio quadrato a Giove, che rende difficili i dialoghi, soprattutto con chi non ci sta simpatico. Il segno fortunato è il Capricorno e il segno sfortunato il Sagittario. Ma poco!

Ariete

Amore: nello zaino non c’era più posto e l’hai lasciato a casa.

Fortuna: hai invettive anche per lei, non si salva nessuno.

Il consiglio del giorno: dedicati allo sport, le endorfine ti faranno molto bene.

Voto: 6 politico, così non t’arrabbi.

Toro

Amore: come il Gorgonzola, dal piccante al dolce!

Fortuna: ti prendi anche i suoi baci appassionati.

Il consiglio del giorno: prendi lezioni di canto.

Voto: 8

Gemelli

Amore: tutto di testa.

Fortuna: è ancora in qualche lontano paradiso tropicale.

Il consiglio del giorno: Fai il pieno di stand-up comedy.

Voto : 4

Cancro

Amore: l’hai dimenticato da qualche parte, non ricordi.

Fortuna: se fosse denaro, avresti solo qualche spicciolo nel portafoglio.

Il consiglio del giorno: usa quel gomitolo di lana per lavorare all’uncinetto, che rilassa e libera la mente.

Voto: 5

Leone

Amore: hai bisogno di abbracci caldi e benefici come il sole dei pomeriggi d’estate, ma non sai come dircelo.

Fortuna: anche senza fortuna hai ancora tutto il tuo coraggio!

Il consiglio del giorno: Chiedi agli amici più cari di scriverti delle lettere d’incoraggiamento, un po’ di tifo non può che giovarti.

Voto: 5

Vergine

Amore: goloso e un po’ tossico, oggi.

Fortuna: t’appoggia ma non ti soddisfa.

Il consiglio del giorno: pratica la compassione, soprattutto per chi ti deve tollerare con la Luna stortissima.

Voto: 7

Bilancia

Amore: farcito di paranoie, come un tacchino.

Fortuna: Se la vita fosse un gioco di freccette, il tuo bersaglio rimarrebbe intatto.

Il consiglio del giorno: lanciati nella visita virtuale di un museo di qualche capitale europea.

Voto: 6

Scorpione

Amore: non trovi le parole, ma il tuo amore ti capisce benissimo.

Fortuna: è oltre quella porta, ma non hai la chiave.

Il consiglio del giorno: datti al quilling, la tecnica di arrotolare strisce di carta per creare disegni decorativi e dettagliati.

Voto: 8

Sagittario

Amore: lo consumi in schermaglie.

Fortuna: acqua, proprio.

Il consiglio del giorno: Cerca fonti d’ispirazione che possano alimentare la tua creatività e la tua immaginazione.

Voto: 5

Capricorno

Amore: sarà una goduria mordere il lato croccante e trovarci un cuore tenero.

Fortuna: con Venere nel tuo segno e Giove a favore, non ti poni nemmeno il problema.

Il consiglio del giorno: Attaccati alla tua presa preferita e ricarica le batterie.

Voto: 9

Acquario

Amore: lo consideri solo se sa prenderti di testa.

Fortuna: è roba superata.

Il consiglio del giorno: Trova soluzioni innovative per chiunque ti circondi.

Voto: 6.

Pesci

Amore: creativo, empatico e sognante.

Fortuna: hai un ottimo parafulmine.

Il consiglio del giorno: prendi nota di tutti i tuoi sogni.

Voto: 9