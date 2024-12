video suggerito

L'oroscopo di domani, mercoledì 11 dicembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, mercoledì 11 dicembre 2024 con le previsioni su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali.

Ariete

Amore: lo vuoi vicino 24 ore su 24.

Lavoro: per i risultati il bonus deve essere come minimo raddoppiato.

Fortuna: fa parte del tuo DNA.

Il consiglio del giorno: rispolvera un vecchio sogno nel cassetto.

Voto: 8 fortissimo.

Toro

Amore: ti viene l’orticaria appena si accenna l’argomento.

Lavoro: da soppesare con maggiore attenzione.

Fortuna: in ritardo, come le consegne dei pacchi di Natale.

Il consiglio del giorno: impara a contenere il tuo malumore.

Voto 6 appesantito.

Gemelli

Amore: in un brodo di giuggiole.

Lavoro: ve ne fregate anche del semaforo rosso.

Fortuna: vi calza a pennello.

Il consiglio del giorno: organizzate la cena di Capodanno a casa vostra.

Voto 8 e mezzo inarrestabili.

Cancro

Amore: super nostalgico.

Lavoro: è un labirinto tortuoso.

Fortuna: meglio organizzarsi in autonomia invece di attendere il ‘miracolo’.

Il consiglio del giorno: non essere troppo melodrammatico.

Voto 5 lamentoso.

Leone

Amore: lo acchiappi al volo.

Lavoro: lo trasformi in un gioco di società.

Fortuna: sei felice solo quando sei in pieno movimento.

Il consiglio del giorno: prepara tutta l’attrezzatura da sci.

Voto 8 sportivone.

Vergine

Amore: lo chiami a gran voce.

Lavoro: alla ricerca di un assistente.

Fortuna: ti basta non fare troppi sforzi mentali.

Il consiglio del giorno: leggi solo le notizie di gossip.

Voto 6 e mezzo poco concentrata.

Bilancia

Amore: o perfetto o nulla.

Lavoro: fai sempre centro.

Fortuna: la trascini in tutte le tue avventure.

Il consiglio del giorno: impara a moderare i tuoi istinti.

Voto 5 e mezzo un po’ esagerata.

Scorpione

Amore: tappi alle orecchie.

Lavoro: come una delle dodici fatiche di Ercole.

Fortuna: è fuori produzione.

Il consiglio del giorno: concentrati solo sui tuoi obiettivi.

Voto 6 non lamentarti con tutti.

Sagittario

Amore: speciale da tutte le prospettive.

Lavoro: gioioso e super divertente.

Fortuna: con te ci si diverte sempre.

Il consiglio del giorno: in perfetta sincronia con il gruppo.

Voto 9 alla grande.

Capricorno

Amore: un optional che al momento non ti serve.

Lavoro: sei armato fino ai denti.

Fortuna: non è un fattore per te fondamentale.

Il consiglio del giorno: non correre troppo verso conclusioni affrettate.

Voto 5 e mezzo dai spazio agli altri.

Acquario

Amore: case letteralmente ai tuoi piedi.

Lavoro: preparatissimo su qualsiasi argomento.

Fortuna: ravviva profilo e incarnato.

Il consiglio del giorno: sicuro delle tue capacità.

Voto 8 e mezzo avanti tutta.

Pesci

Amore: un fantasia unica e rara.

Lavoro: scomposto come il tiramisù nella cucina moderna.

Fortuna: vi ripropone tutta la letteratura dei fratelli Grimm.

Il consiglio del giorno: niente discorsi troppo seri.

Voto 6 + sussurrato.