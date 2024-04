video suggerito

L’oroscopo di domani, giovedì 11 aprile 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 11 Aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Con la Luna tra Toro e Gemelli parla di un momento di grandi energie che possono essere creative ma anche nervose, di sicuro difficili da gestire: il segno fortunato è il Capricorno mentre il segno sfortunato il Leone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di domani, giovedì 11 aprile 2024, la Luna si trova in Toro e passa nel pomeriggio in Gemelli. Restano le due grandi congiunzioni di Marte a Saturno e di Giove a Urano che ci accompagneranno per diversi giorni. Le tensioni saranno molte ma anche gli stimoli ad agire, osare, uscire dalla comfort zone. Il segno fortunato oggi è il Capricorno mentre il segno sfortunato il Leone.

Ariete

Amore: fai proprio girare la testa.

Lavoro: sei una guida per tutto il tuo ufficio.

Fortuna: è come il sole primaverile, ti mette subito di buon umore.

Il consiglio del giorno: giro per le vetrine del centro per fare un po’ di shopping.

Voto: 8 splendente.

Toro

Amore: sei un vero peperino.

Lavoro: in poco tempo riesci a fare tutto quello che avevi programmato per l’anno intero.

Fortuna: ti suggerisce che la stretta di mano è sempre d’obbligo.

Il consiglio del giorno: siccome sei molto bravo puoi dare una mano a chi ne ha più bisogno.

Voto: 7 + formidabile.

Leggi anche L'oroscopo di mercoledì 10 aprile 2024

Gemelli

Amore: attentissimi ai bisogni del partner.

Lavoro: siete voi a fare gli aggiornamenti su Wikipedia.

Fortuna: Vi sentite in grandissima forma e lo si vede.

Il consiglio del giorno: giro alla vostra biblioteca preferita per sfogare la vostra curiosità.

Voto 7 e mezzo adorabili.

Cancro

Amore: non è ancora iniziata per te la stagione degli amori.

Lavoro: conta fino a dieci prima di dare una risposta.

Fortuna: sei una testa un po’ troppo calda per essere mitigato.

Il consiglio del giorno: puoi usare la bicicletta tutti i giorni, rispolverala subito.

Voto 6 irascibile.

Leone

Amore: lo vuoi da manuale.

Lavoro: vuoi avere ragione assoluta.

Fortuna: pretendi un nobile dell’antichità.

Il consiglio del giorno: ogni tanto prova a metterti in discussione.

Voto 6 dispotico.

Vergine

Amore: lo pretendi reciproco.

Lavoro: la puntualità è una delle tue regole base.

Fortuna: al momento va su e giù come un altalena.

Il consiglio del giorno: indossa le ballerine per essere comoda tutto il giorno.

Voto 6 e mezzo affaticata.

Bilancia

Amore: non sai neanche tu quello che vuoi.

Lavoro: c’è così tanto da fare che fatichi a stare dietro a tutti i progetti.

Fortuna: rifugiati nella calma e nella tranquillità del silenzio.

Il consiglio del giorno: opta per un look formale e un po’ noioso perché sicuramente così non sbagli.

Voto 5 + da riorganizzare.

Scorpione

Amore: annoiato dalla routine.

Lavoro: decisamente svogliato.

Fortuna: hai bisogno di sfogare con i tuoi nervi meglio con una scarica di adrenalina.

Il consiglio del giorno: serata di videogiochi in un ‘ Arcade’ anni ottanta stile Stranger Things.

Voto 6 – esuberante.

Sagittario

Amore: generosissimo.

Lavoro: più preparato del capo.

Fortuna: la riversi tutta nella tua grande bontà.

Il consiglio del giorno: fai volontariato per dare una mano alla tua comunità.

Voto 8 troppo bono e buono.

Capricorno

Amore: super protettivo.

Lavoro: niente azzardi mi raccomando.

Fortuna: ti scolpisce i muscoloni.

Il consiglio del giorno: iscriviti in palestra in preparazione alla prova costume.

Voto 6 e mezzo bloccato.

Acquario

Amore: fuori dagli schemi.

Lavoro: sei un maestro di pensiero laterale.

Fortuna: non ne hai assolutamente bisogno.

Il consiglio del giorno: ricorda che: un bel gioco dura poco.

Voto 7 – dispettoso.

Pesci

Amore: è il vostro obiettivo.

Lavoro: siete degli ottimi collaboratori.

Fortuna: è un momento d’oro, sfruttatelo.

Il consiglio del giorno: romantica passeggiata per un gelato dopo cena.

Voto 8 e mezzo romantici.