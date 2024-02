Oroscopo di domani 9 febbraio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, venerdì 9 febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riserveranno le stelle. C’è un Urano che continua a sollecitare molto: l’esplosione dei pensieri è dietro l’angolo. La Luna nuova in Acquario però ci fa concentrare sul nostro io. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'oroscopo di domani, venerdì 9 Febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna in Acquario si avvicina al Sole e a mezzanotte e un minuto, sarà Luna nuova dando il via anche all'anno cinese del drago di legno Yang. Un anno potente fatto di personalità forti e azioni molto determinate! Nel frattempo Urano continua a sollecitarci: possibile che le nostre dichiarazioni siano sfrontate e per nulla diplomatiche.

Ariete

Amore: lo conquisti così come sei.

Lavoro: Sei così bravo che potresti vendere la sabbia nel deserto.

Fortuna: te la sai cavare perfettamente da solo.

Il consiglio del giorno: indossa qualcosa di scintillante.

Voto: 7 luminoso.

Toro

Amore: la tua vera forza risiede nei sentimenti.

Lavoro: l’unica cosa che puoi cambiare è la disposizione delle scrivanie.

Fortuna: Ti suggerisce pochi e chiari programmi.

Il consiglio del giorno: concludi un progetto alla volta e cerca di non mettere tutto insieme.

Voto 5 e mezzo da riorganizzare.

Gemelli

Amore: avete un sacco di fantasie da esprimere.

Lavoro: siete almeno dieci passi davanti a tutti.

Fortuna: la seducete con uno sguardo.

Il consiglio del giorno: acquistate capi ‘pazzi’ da indossare in questi giorni di carnevale.

Voto 7 e mezzo alla riscossa.

Cancro

Amore: sei scoordinato.

Lavoro: riprendi piano piano come quando si va dal fisio terapista.

Fortuna: inizia a impostare buone basi.

Il consiglio del giorno: esercitati a fare dolci sorrisi allo specchio.

Voto 6 e mezzo volenteroso.

Leone

Amore: lo puoi conquistare solo se non apri bocca.

Lavoro: fare lo ‘Yes Man’ è noioso ma questa volta ti tocca.

Fortuna: hai dimenticato dove l’hai ritirata.

Il consiglio del giorno: cura al fosforo per la memoria.

Voto 5 e mezzo smemorato.

Vergine

Amore: lo vuoi classico come un tubino nero.

Lavoro: la formalità è il tuo forte.

Fortuna: ti propone solo outfit pazzeschi e azzeccatissimi all’occasione.

Il consiglio del giorno indossa un completo gessato anche se oggi è che è casual Friday.

Voto 7 e mezzo tradizionalista.

Bilancia

Amore: lo vuoi simpatico e giocoso.

Lavoro: Sei illuminata da grandissime idee.

Fortuna: ti batte il cinque.

Il consiglio del giorno: Organizza il tuo weekend con mille attività divertenti.

Voto 7 alla grande.

Scorpione

Amore: Difficoltà di comunicazione.

Lavoro: quando non ricordi qualcosa chiedi subito il consulto con l’esperto.

Fortuna: È una qualità che al momento ti manca.

Il consiglio del giorno: aggiornati sul linguaggio e lo slang delle giovani generazioni.

Voto 5 perso.

Sagittario

Amore: generosissimo.

Lavoro: Ti lanci a tutta velocità come in una discesa libera.

Fortuna: ti senti totalmente appoggiato per questo dai il massimo.

Il consiglio del giorno: Prova a scrivere una poesia in pentametro giambico, come William Shakespeare.

Voto 8 + super positivo.

Capricorno

Amore: Vero maestro nell’arte d’amore.

Lavoro: sei sempre il primo della classe.

Fortuna: pare proprio che tu te la sia tatuata addosso.

Il consiglio del giorno: vai al cinema a vedere il film ‘Povere Creature’.

Voto 8 e mezzo esperto in tutto.

Acquario

Amore: lo distribuisci come i baci Perugina a tutta la classe.

Lavoro: Non ti ferma più nessuno.

Fortuna: è festosa e rumorosa come il carnevale.

Il consiglio del giorno: vai a vedere una sfilata di carri carnevaleschi a Viareggio.

Voto 8 + inarrestabile.

Pesci

Amore: la vostra arte preferita.

Lavoro: capaci di tutto per il bene comune.

Fortuna: è la vostra compagna per gli stacchetti stile Kessler.

Il consiglio del giorno: guardate la serata delle cover di Sanremo.

Voto 7 e mezzo un fremito di emozioni.