Oroscopo di domani 8 febbraio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L'oroscopo di domani, giovedì 8 Febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. Forte la sollecitazione nervosa ma esplosiva di Urano: le emozioni non si contengono cosi come le dichiarazioni d'amore.

Nell'oroscopo di domani, giovedì 8 febbraio 2024, sentiremo ancora forte il potere di Urano, che contemporaneamente amplifica il nostro sentire ma ci fa esprimere senza controllo. Occhio! Nel primo pomeriggio poi la Luna passa da Capricorno ad Acquario dove si prepara ad unirsi al Sole. Il segno fortunato è la Vergine e il segno sfortunato l'Ariete.

Ariete

Amore: alla ricerca dell’anima gemella.

Lavoro: quando parli tu, tutti sono in assoluto silenzio.

Fortuna: hai già argomenti sufficienti per farti notare.

Il consiglio del giorno: dedicati alla scrittura creativa.

Voto: 7 ottima parlantina.

Toro

Amore: lo vuoi sempre al tuo fianco.

Lavoro: no panic.

Fortuna: ti tranquillizza come una camomilla.

Il consiglio del giorno: metti una piccola trousse in borsa con tutti i prodotti per te fondamentali.

Voto 6 – agitato.

Gemelli

Amore: in perfetta sintonia.

Lavoro: sempre sul pezzo.

Fortuna: potete farle addirittura un bell’occhiolino.

Il consiglio del giorno: prenotate un weekend a due in una meta esotica.

Voto 7 e mezzo sintonizzati.

Cancro

Amore: hai bisogno di sentirti amato con cori da stadio.

Lavoro: vedrai che le fatiche avranno una fine.

Fortuna: hai proprio bisogno di un booster vitaminico.

Il consiglio del giorno: il tuo motto oggi è: c’est la vie.

Voto 5 e mezzo affaticato.

Vergine

Amore: perfettamente combinato.

Lavoro: sai sempre scegliere il giusto approccio.

Fortuna: allineate sugli stessi obiettivi.

Il consiglio del giorno iscriviti a un corso di ballo per migliorare le tue mossette.

Voto 7 e mezzo leggiadra.

Bilancia

Amore: ti concedi solo a persone speciali.

Lavoro: super propositiva.

Fortuna: ti aiuta come una stlylist sul un set di moda.

Il consiglio del giorno: look osé perché te lo puoi permettere.

Voto 6 e mezzo attivissima.

Scorpione

Amore: ti puoi concedere per ore.

Lavoro: sfrutta lo stagista.

Fortuna: non ti dà tregua.

Il consiglio del giorno: organizza un weekend sulla neve.

Voto 5 e mezzo pesantissimo.

Sagittario

Amore: al primo posto.

Lavoro: i risultati finalmente vengono fuori.

Fortuna: è la tua compagna di giochi preferita.

Il consiglio del giorno: allenati al karaoke per la serata cover.

Voto 8 entusiasta.

Capricorno

Amore: lo conquisti a prima vista.

Lavoro: Sei un leader nato.

Fortuna: te la giochi solo nell’emergenze.

Il consiglio del giorno: ascolta tutte le canzoni di Sanremo ovviamente.

Voto 8 e mezzo correttissimo.

Acquario

Amore: ne hai per tutti.

Lavoro: il traguardo è più vicino di quanto pensi.

Fortuna: è come una spruzzata di glitter.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di canto.

Voto 8 fortissimo.

Pesci

Amore: dei veri maestri.

Lavoro: costanti.

Fortuna: la ringraziate per l’ottimo lavoro che sta facendo.

Il consiglio del giorno: cucinate il piatto preferito del vostro partner.

Voto 7 e mezzo teneroni.