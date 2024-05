video suggerito

L’oroscopo di domani, martedì 7 maggio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, martedì 7 maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna è in Toro, e si prepara a congiungersi al Sole domani mattina quando sarà Luna nuova. Il segno fortunato è proprio il Toro mentre il segno sfortunato lo Scorpione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Con l'oroscopo di domani, martedì 7 maggio 2024, le emozioni e il benessere fisico parleranno la stessa lingua e non saranno distanti tra loro. Tanti sono infatti i pianeti nel segno del Toro, segno dell'amore ma anche dei beni e del benessere materiale. La Luna in Toro si prepara ad essere Luna nuova domani mattina presto. Il segno fortunato è proprio il Toro mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

Ariete

Amore: perfettamente in tono con la tua vita.

Lavoro: fatturare è il tuo motto.

Fortuna: la seduci con uno dei tuoi sorrisi da Alessandro Borghi.

Il consiglio del giorno: fai il piccione, ma con eleganza.

Voto: 7 seduttore.

Toro

Amore: ti piace di taglia extra extra extra large.

Lavoro: a te basta metterci il cuore.

Fortuna: la vuoi tutta in ghingheri per le grandi celebrazioni.

Il consiglio del giorno: opta per la delicatezza con chi al momento è in difficoltà.

Voto 8 e mezzo abbondantissimo.

Gemelli

Amore: deve superare tutti i test di intelligenza.

Lavoro: entusiasti solo per i nuovi progetti.

Fortuna: la vorreste stretta stretta come chi va a giocare al casinò.

Il consiglio del giorno: organizzate una raccolta fondi per un progetto che vi sta a cuore.

Voto 6 e mezzo ben predisposti.

Cancro

Amore: lo stringi un po’ troppo forte.

Lavoro: quando ti toccano sul personale scatti subito.

Fortuna: la percepisci solo quando abbracci forte forte chi ami.

Il consiglio del giorno: stretching per essere pronto quando scatti.

Voto 6 e mezzo inizia la risalita.

Leone

Amore: solo per placare i bollenti spiriti.

Lavoro: la logica la sai tenere sempre bene in pugno.

Fortuna: sei ancora convinto che si possa acquistare ai grandi magazzini.

Il consiglio del giorno: serata libera, ma non fare troppo tardi.

Voto 6 – solo scappatelle.

Vergine

Amore: perfettamente allineata ai tuoi desideri.

Lavoro: impossibile dirti di no.

Fortuna: ne hai sempre una scorta in borsetta.

Il consiglio del giorno: rispolvera la tua bicicletta.

Voto 7 e mezzo irresistibile.

Bilancia

Amore: inizia a studiare come lo vorresti.

Lavoro: applicati allo stretto indispensabile.

Fortuna: te la puoi cavare benissimo da sola.

Il consiglio del giorno: ritrova un goccio di fiducia nelle tue capacità.

Voto 6 e mezzo più positiva.

Scorpione

Amore: prima dovresti capire cosa realmente ti piace.

Lavoro: va sempre bene ma non per questo eccelle.

Fortuna: vorresti tanto una calamita per attrarla.

Il consiglio del giorno: ti è concesso un bicchiere di vino rosso la sera quando torni a casa.

Voto 5 – umore tempestoso.

Sagittario

Amore: desideri un compagno di merende.

Lavoro: vuoi sbalordire tutti con effetti speciali da grande innovatore.

Fortuna: la sai ben applicare in ogni situazione.

Il consiglio del giorno: trascorri qualche ora in libreria per curiosare tra gli scaffali, non importa molto la sezione, tu vuoi conoscere tutto.

Voto 7 intellettuale.

Capricorno

Amore: sempre presente.

Lavoro: occhio alle bucce di banana.

Fortuna: come un incantesimo fa sempre tornare il sorriso.

Il consiglio del giorno: essere il fulcro familiare è un bel impegno, da non sottovalutare.

Voto 7 pronto alla gloria.

Acquario

Amore: sexy da vera rock star.

Lavoro: il tuo lato realistico non ti abbandona mai

Fortuna: è fuori dalla tua portata, ma poco ti importa.

Il consiglio del giorno: selfie osé ma non da condividere.

Voto 5 e mezzo troppo concreto.

Pesci

Amore: un abbraccio globale.

Lavoro: siete dei veri futuristi.

Fortuna: è una vera stakanovista.

Il consiglio del giorno: ascoltate il rock ribelle di Gianna Nannini.

Voto 8 e mezzo apertissimi.