L'oroscopo di domani, domenica 7 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, di domenica 7 luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna riprende carica e grinta dal segno del Leone supportata da Venere audace. Il segno fortunato di oggi è il Sagittario mentre il segno sfortunato l'Acquario.

Con l'oroscopo di domani, domenica 7 luglio 2024 si cambia registro e ci si risveglia dalla Luna nuova in Cancro di venerdì notte. La Luna è potentissima in Leone mentre Venere, l'altro pianeta che definisce la sfera sentimentale, è sollecitato da Urano per un amore più frizzante e che si esprime senza peli sulla lingua. Il segno fortunato di oggi è il Sagittario mentre il segno sfortunato l'Acquario.

Ariete

Amore: provocante a parole, ma respingente nei gesti.

Fortuna: la tua creatività è frizzante come un cocktail estivo! Trova soluzioni ingegnose ai nostri problemi: sii il nostro MacGyver e stupiscici tutti!

Il consiglio del giorno: asseconda le tue due anime, oggi, viviti una pigra mattinata in mutande, ma preparati per un pomeriggio scintillante ad un festival estivo.

Voto: 7

Toro

Amore: più caldo della sabbia a mezzogiorno. Attenzione però, anche la più semplice critica potrebbe farti scoppiare come un vulcano.

Fortuna: sei il bulldozer degli ostacoli, niente può fermarti!

Il consiglio del giorno: incassa i feedback con un sorriso e trasformali in energia positiva. Non metterci il muso, Toro!

Voto: 6

Gemelli

Amore: anche oggi vincete la medaglia d’oro di flirtaggio olimpico.

Fortuna: una montagna di chiacchiere e un mare d’opportunità, un’altra giornata da incorniciare.

Il consiglio del giorno: sfruttate le vostre idee migliori per un podcast sotto l’ombrellone. Potrebbe diventare il prossimo successo dell’estate!

Voto : 8

Cancro

Amore: dolce e invitante come un sorbetto alla fragola con un ricciolo di panna. Chi può resisterti?

Fortuna: puoi buttarti sereno come sul materassone dei pompieri.

Il consiglio del giorno: organizza una serata di cinema all’aperto solo per te e la tua dolce metà. Sarà un momento magico da ricordare.

Voto : 8

Leone

Amore: niente sesso, siamo intellettuali.

Fortuna: ti senti sicuro e al top se riesci a ottenere almeno i tuoi 15 minuti di notorietà.

Il consiglio del giorno: stacca il telefono e goditi la spiaggia. È difficile divertirsi se il tuo capo può disturbarti per aggiornamenti!

Voto: un 9, piuttosto impaziente.

Vergine

Amore: sei la prova vivente che si può essere delicate e sexy allo stesso tempo. Prepara un webinar per insegnarci come fai!

Fortuna: uscire dalla tua comfort zone, ti porta bene.

Il consiglio del giorno: fai di tutto per dissetare la tua mente assetata di nuovi stimoli. Esplora, impara, vivi!

Voto: 7

Bilancia

Amore: platonico, come quello tra i VIP per i paparazzi.

Fortuna: a parole, sei fortunato sia nel gioco che in amore.

Il consiglio del giorno: fatti una cultura con i video tutorial per apparire al meglio nelle foto di questa estate.

Voto: 6

Scorpione

Amore: rischi di far esplodere qualsiasi cosa con la tua intensità. Trova un modo per esprimere la tua passione senza bruciare ponti.

Fortuna: prova strade poco battute.

Il consiglio del giorno: prenditi un momento per meditare sulle parole degli antichi saggi, possono offrirti soluzioni preziose.

Voto: 5/6

Sagittario

Amore: ci fai venire voglia di seguirti in tutte le tue avventure.

Fortuna: sai apprezzare il valore dell’esperienze.

Il consiglio del giorno: Non accontentarti di leggere consigli di viaggio, prendi e vai! La natura t’aspetta a braccia aperte.

Voto: 9

Capricorno

Amore: la canzone dell’estate fa “sesso e samba, sesso e samba”. Ecco, tu declini solo l’invito a ballare.

Fortuna: la tua forza interiore è la migliore risorsa, fidati di te.

Il consiglio del giorno: sfrutta tutta la tua energia per divertirti fino all’alba.

Voto: 6/7

Acquario

Amore: le cose sono due, o ci ghosti, o le conversazioni si fanno pesanti. Onestamente, nemmeno noi sappiamo cosa scegliere.

Fortuna: trovare la tua strada nel caos di oggi non sarà facile.

Il consiglio del giorno: prenditi un momento per te stesso. Il tuo puzzle, oggi, ha troppi pezzi mancanti.

Voto: 5

Pesci

Amore: quando si ha questa carica erotica e si è così creativi e romantici, ogni luogo è quello giusto per vivere la vostra passione.

Fortuna: nel creare qualcosa di significativo.

Il consiglio del giorno: goditi questa voglia di vivere e lascia un segno nel cuore di chi ti circonda.

Voto: 8