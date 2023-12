Oroscopo di oggi, 7 dicembre 2023: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, giovedì 7 Dicembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. C’è la voglia di guardare in faccia le ferite e guarirle: con la Luna in Bilancia il segno fortunato è proprio il Sagittario mentre il segno sfortunato la Vergine.

Nell'oroscopo di oggi, giovedì 7 dicembre 2023, abbiamo un bel Sole (in Sagittario) in sintonia con Chirone (in Ariete). Chirone è un asteroide che rappresenta le ferite, ma anche le loro guarigioni. Insieme agli aspetti di cui abbiamo parlato ieri, questo sembra indicare il bisogno e la voglia di curare le nostre ferite, anche a livello sociale.

Ariete: oggi sei alquanto scontroso per colpa della Luna storta. Ti sentivi già parecchio innervosito da Venere e Mercurio contro. Potresti lanciarti in commenti pungenti anche su argomenti di poco conto. Vorresti proprio dirne quattro agli americani che di recente hanno scoperto la mortadella e ne sono diventati dei fan sfegatati. Amore: non ne vuoi proprio sentir parlare. Lavoro: non perderti in inutili discussioni. Fortuna: pare tu l’abbia dimenticata nelle nella giacca primaverile primaverile. Il consiglio del giorno: guarda un programma leggero in TV come X-Factor. Voto: 5 e mezzo e fai scintille di fuoco.

Toro: i sentimenti sono decisamente il tuo cruccio in questo periodo in cui hai Venere in opposizione. L’amore e il tuo cuoricino pare proprio che si siano trasferiti sul gigantesco iceberg che di recente si è staccato dal Pack dell’Antartide. Al momento ti consiglio di vestirti bene per affrontare queste temperature ‘sentimentalmente’ gelide e optare per la funzionalità che ti regala Mercurio. Amore: si è trasferito a vivere con i pinguini imperatore. Lavoro: qui al di certo le più grandi soddisfazioni. Fortuna: è sempre prodiga di ottimi consigli. Il consiglio del giorno: ricorda che nel periodo dell’Avvento si è tutti più generosi e più buoni. Voto 7 – malmostoso

Gemelli: fisicamente siete messi alla prova da Marte in opposizione, che vi ha tolto tutto quello slancio fisico e dinamico che solitamente vi contraddistingue. La Luna di oggi solleva un po’ il vostro animo dandovi anche il coraggio di rimettervi in campo, o in palestra, per testare le vostre vostre effettive performance sportive. Anche la scienza può darvi un ottimo spunto su questo argomento. Infatti da un recente studio pare che chi giochi a tennis abbia un’aspettativa di vita più lunga di 10 anni. Amore: avete sempre grandi aspettative. Lavoro: vi impegnate a singhiozzo. Fortuna: dovresti credere di più nelle vostre capacità. Il consiglio del giorno: imparate a giocare giocare a padel che è una versione più semplice e più giocosa del tennis. Voto 6 per l’iniziativa sportiva.

Cancro: hai la sensazione che sia impossibile gestire le tue emozioni e il tuo quotidiano in un buon bilanciamento. Con Venere a favore puoi puntare al massimo nei sentimenti, forse esagerando. Purtroppo la Luna storta e Mercurio in opposizione chiedono di rivedere le tue capacità. Il rischio è che tu possa perdere l’equilibrio come il gondoliere, con un gruppo di turisti a bordo che malauguratamente ha fatto ribaltare la propria gondola nei canali della celebre laguna di Venezia. Amore: come il detto ‘avere gli occhi più grandi della fame’. Lavoro: senti il peso di tutto l’ufficio addosso. Fortuna: la cerchi disperatamente come un come un un paio di guanti prima di uscire la mattina. Il consiglio del giorno: prima di strafare valuta bene le tue capacità. Voto 5 e mezzo perché ti complichi la vita.

Leone: ti piace essere schietto e diretto, e non temi assolutamente le critiche esterne. Oggi la Luna e Marte ti danno il coraggio di dichiarare apertamente i tuoi gusti amorosi. Proprio come Billie Eilish, che confessa sui social il fatto di prediligere il genere femminile, come se fosse una dato ovvio. Riuscirai anche ad affrontare la Venere contro proprio come la celebre cantante che fa spallucce la perdita di centomila follower dopo la sua ultima dichiarazione. Amore: vuoi mettere assolutamente i puntini sulle ‘i’. Lavoro: sei sempre il primo ad aprire l’ufficio. Fortuna non sai bene come abbinarla al tuo outfit. Il consiglio del giorno: fai un regalo inaspettato al tuo partner. Voto 6 e mezzo

Vergine: pare proprio che tu sia fautrice di storie e progetti a lieto fine. Con Venere e Mercurio dalla tua sei sempre prodiga di ottime idee, buoni consigli e geniali intuizioni. Finalmente puoi vedere i risultati degli sforzi dei mesi passati realizzarsi. Proprio come il progetto di liberare ben 2000 rinoceronti bianchi in natura, fatto decisamente fuori dall’ordinario. Tu con il tuo cuoricino generoso e un intelletto da vero genietto hai le capacità di realizzare l’impensabile. Amore: un’autentica esplosione di sentimenti. Lavoro: hai una visione chiarissima sul lungo periodo. Fortuna: è sempre la tua compagna di giochi preferita. Il consiglio del giorno dopo esserti dedicata tanto agli altri, ora è il momento di prenderti ora dedica del tempo a te stessa. Voto 7 e mezzo favolosa.

Bilancia: questo è certamente un periodo in cui ti senti sommersa da una miriade di pensieri, che fatichi a gestire a causa di Mercurio contro. In particolare ti trovi a fare un bilancio su quello che è il passato, ma oggi la Luna nel tuo segno arriva in tuo aiuto per regalarti un bel sorriso e ottime opportunità. Infatti tra i tuoi ricordi potrebbe trovarsi una grande fortuna. Proprio come è successo alla spettatrice dell’US Open che ha aveva recuperato la racchetta lanciata Djokovic, vincitore del torneo, e vendendola ad un’asta e cimeli sportivi ne ha ricavato un’ottimo gruzzoletto. Amore: ti piace un po’ ardito. Lavoro: prenditi del tempo per archiviare le tue carte. Fortuna: ce l’hai sempre portata di mano come i soldi nel materasso. Il consiglio del giorno: serata con le amiche a guardare le foto fatte durante le vacanze dell’università. Voto 6 senza troppe paranoie.

Scorpione: ti piace moltissimo, attraverso la ragione e il buon senso, convincere tutti quanti a fare quello che dici. Venere nel tuo segno inoltre ti dà un grandissima giustizia, rispetto e coerenza. Sei così lungimirante che devi essere stato proprio tu a dare un’idea geniale all’azienda giapponese Pilna. Infatti i dipendenti non fumatori si sono ritrovati con ben sei giorni in più di ferie per compensare il numero di pause sigaretta dei colleghi fumatori. Amore: per te è un dare il ricevere. Lavoro: ti impegni sempre al massimo. Fortuna: sei perfettamente come investirla e farne aumentare il valore. Il consiglio del giorno: serata cinemino per solleticare la tua immaginazione e la tua grande intelligenza. Voto 7 e mezzo alla grande.

Sagittario: ti eri ripreso una pausa da dolcezza e sensibilità per dare spazio a un lato più macho e fisico. Oggi la Luna a favore riporta tutta una serie di emozioni, come se ti rieducasse ad un approccio più sensibile e delicato all’altro. Inconsapevolmente stai seguendo i consigli del filosofo psicologo Galimberti, che suggerisce lezioni di empatia e rieducazione ai sentimenti più che ha una formazione sessuale nelle scuole. Amore: tenero come un micetto di poche settimane. Lavoro: spiazzi tutti con grande tatto e modi impeccabili. Fortuna: ti suggerisce di prenderti cura degli altri così da far felice anche te stesso. Il consiglio del giorno: porta in ufficio una pandoro tradizionale con tanto di crema al mascarpone da condividere con tutti i tuoi colleghi. Voto 7 pronto all’ascolto

Capricorno: non sei assolutamente coinvolto dalla Luna storta, perché tu sei prodigo di sentimenti e di buone azioni, grazie a Venere a favore. Con Mercurio nel tuo segno hai idee geniali, soprattutto nei confronti del prossimo. Infatti, potresti essere proprio tu l’imprenditore che decide di offrire ben settecento pizze ‘sospese’ ai senza tetto di Verona. L’amore sta sempre più prendendo piede e non riesce più a stare compresso nel tuo bellissimo completo gessato da businessman. Amore: riesci a fare addirittura le fusa. Lavoro: sei immancabilmente il numero uno. Fortuna: la distribuisci come bonus a fine anno. Il consiglio del giorno: partecipa una giornata di volontariato. Voto 8 tuto cuore.

Acquario: lo so che con Venere contro perdi facilmente le staffe, e nulla può contenerti anche perché con Marte a favore hai un’energia dirompente. La Luna di oggi enfatizza tutto il tuo lato più emotivo, e proprio per questo dovresti fare attenzione alle tue parole e alle tue azioni. Potresti anche tu facilmente incappare o lasciarti andare a intercalare poco graditi come il dipendente del call center che è stato licenziato in tronco dopo aver espresso una bestemmia. Ricorda sempre che per gestire le emozioni basta anche solo un semplice bel respiro. Amore: è il tuo chiodo fisso. Lavoro: sei un vero bisbetico . Fortuna: la infastidisci come le chiamate del call center. Il consiglio del giorno: impara la respirazione ‘quadrata’ dell'Hatha Yoga. Voto 6 tutto emozione.

Pesci: siete pronti a far cambiare l’esito dei sondaggi che danno ormai per certo che l’Italia diventerà un paese per anziani perché pare nel prossimo Futuro solo una coppia su quattro farà dei figli. Con Venere a favore siete pronti a diventare direttore marketing del reparto nascite dell’universo. Con slogan, su fiducia e positività potreste davvero traverse un’ottima soluzione per risollevare tutta questa situazione. Amore: ne fate un’indigestione. Lavoro: dedicati profondamente. Fortuna: sempre equipaggiati al cento per cento. Il consiglio del giorno: serata da dedicare all’amore. Voto 7 e mezzo a lume di candela.