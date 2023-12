Oroscopo di oggi, 6 dicembre 2023: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, mercoledì 6 dicembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Le previsioni astrali ci parlano di un’urgenza nel dire, chiedere ad alta voce i bisogni più intimi ed emotivi di indipendenza e libertà. Il segno fortunato è il Capricorno, mentre il segno sfortunato i Gemelli.

Nell'oroscopo di oggi, mercoledì 6 dicembre 2023, la Luna resta in Vergine sempre in fase calante, ma c'è un bel trigono di sostegno tra Lilith, Giove e Mercurio. Sembra proprio che il dialogo, soprattutto per esprimere i nostri bisogni intimi ed emotivi, sia favorito. Zitti non ci staremo!

Ariete: potresti partecipare al Whamageddon, la sfida tra i fan dei Wham a non ascoltare la celebre hit ‘Last Christmas’ fino al 24 di dicembre, solo per simpatia e per la compagnia. Con grande probabilità verrai eliminato in pochissime ore, perché sei molto distratto o potresti essere ‘beffato’ dagli altri concorrenti in un attimo. Questi sono proprio gli effetti di Mercurio contro, ma tu fai comunque così tanta simpatia e tenerezza che resterai nel ‘gruppo gara’ come porta fortuna. Amore: sei morbido come un mochi. Lavoro: l’impegno è costante senza esagerare. Fortuna: sei capace di non spenderla tutta in una sola volta. Il consiglio del giorno: ascolta tutte le hit natalizie. Voto: 6 e mezzo perfetto compagno di giochi.

Toro: di certo con Venere contro sei decisamente pungente quando si parla di questioni di cuore. Oggi la Luna ti ammorbidisce, sottolineando un lato governato da buonsenso e da grande empatia. Sei come Ilary Blasi che, ospite a Verissimo, parla del docu ‘Unica’, racconto della separazione con Francesco Totti, e riesce anche a proteggere l’ex da accuse un po’ troppo pungenti. Questo tuo lato equilibrato e giusto ci piace moltissimo. Amore: fa di tutto per attirare la tua attenzione. Lavoro: sei sempre sul pezzo, impossibile coglierti in fallo. Fortuna: ti da quel senso di concretezza come un torrone alle mandorle. Il consiglio del giorno: look da businessman con completo gessato. Voto 7 + grintosissimo

Gemelli: attenzione a esagerare, perché dovreste puntare su controllo e attenzione. Tutta colpa della Luna storta e di Marte contro, Il rischio di seguire i vostri istinti è di fare un capitombolo di faccia sul palco, proprio come Rkomi al suo ultimo concerto. Se pensate di fare gli gnorri e fare finta di nulla, aspettatevi di finire su tutte le testate giornalistiche regionali e nazionali con tanto di foto che mostrano la disastrosa caduta. Siete senza scampo. Amore: non è nella top ten delle priorità. Lavoro: attenti a fare di tutto per farvi notare. Fortuna: dovreste investirla per farla fruttare. Il consiglio del giorno: stretching mattutino prima di uscire di casa. Voto 6 – con i muscoli ‘poco scattanti’.

Cancro: la tua capacità di comunicazione, con Mercurio contro, non è attraverso le parole, bensì con i sentimenti. Venere e la Luna a favore amplificano questa tua capacità di comprendere immediatamente il mood di una persona appena la vedi entrare nella stanza. Sei così delicato che avresti potuto condividere vis à vis l’intervista tra Mara Venier e Fedez, dove c’è stato un vero incontro cuore a cuore e tu ne avresti subito colto il significato senza aver bisogno di ascoltare una singola sillaba. Amore: tutto cuoricino ed emozioni. Lavoro: sai ben equilibrare l’umore dell’ufficio. Fortuna: ti piace moltissimo condividerla.Il consiglio del giorno: serata a cena dalla mamma, che per te è sempre un gran piacere. Voto 6 e mezzo dolcissimo.

Leone: non sai proprio resistere a questa voglia di metterti in prima fila e mostrare quanto vali. Marte a favore enfatizza la voglia di competizione. Infatti per te non è il tema o la specialità, tu hai bisogno della sfida, quella con la ‘S’ maiuscola. Con questa tua spinta di certo hai inviato anche la domanda per iscriverti a Lol 4 con la certezza di essere in grado di resistere alle battute di Lucia Ocone quando cerca di vendere un utensile super tecnologico: ‘cucchiò’, a soli novantanove euri. Amore: amante decisamente appassionato. Lavoro: vuoi essere assolutamente nominato impiegato modello. Fortuna a te basta solo la determinazione. Il consiglio del giorno: proponi un torneo sociale di padel con annessa cena di Natale. Voto 6 e mezzo competitivo.

Vergine: nonostante Marte contro, oggi sei decisamente coraggiosa e pronta a fare anche il passo più lungo della gamba. Con La Luna nel tuo segno e Venere e Giove a favore, hai la certezza di poterti permettere tutto. Anche andare a spendere una parte dei tuoi risparmi in via Montenapoleone, nominata di recente via più lussuosa d’Europa. Mi raccomando lo shopping è solo per te. Per i regali a tutto il parentame puoi tranquillamente pensarci domani. Amore: adorata da tutti. Lavoro: sei immancabilmente dalla parte della ragione Fortuna: ti rende meravigliosa come un trattamento spa di prima mattina. Il consiglio del giorno giro per vetrine sullo ’struscio’ della tua città. Voto 7 + raggiante.

Bilancia: hai proprio bisogno di chiarezza e di introspezione, con Mercurio contro che ti fa dubitare dei tuoi valori e fa traballare la tua base personale. Per soddisfare questa necessità dovresti fare com il super modello Edoardo Santini, vincitore del concorso ‘ Il più bello d’Italia’, che per trovare se stesso è andato a vivere in un convento e ora ha individuato la sua strada. Silenzio e meditazione profonda possono portare grande consiglio. Amore: solo per sporadici incontri sotto le lenzuola. Lavoro: il tuo mantra è: no stress. Fortuna: ti aiuta quando ti senti messa alla prova. Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di meditazione trascendentale. Voto 6 per incoraggiarti.

Scorpione: sarà impossibile trattenere e analizzare profondamente il tuo entusiasmo perché sei incontenibile. Venere nel tuo segno ti regala moltissima grinta e sex appeal e oggi con la Luna a favore sei addirittura capace di mettere da parte tutte le tue solite paranoie. Esulti come gli artisti scelti da Amadeus per il prossimo Sanremo immortalati in un video diventato virale. Tu vuoi vivere e godere di tutto il bello al cento per cento. Amore: sei puntuale come il corriere di Amazon. Lavoro: sai esattamente in quale direzione andare, fai il porta bandiera. Fortuna: ti accompagna anche quando devi andare alla toilette. Il consiglio del giorno: serata karaoke con gli amici. Voto 7 e mezzo con ugola d’oro ben oliata.

Sagittario: tieni a freno la tua lingua perché oggi è decisamente tagliente con anche la Luna storta. Sei pronto a polemizzare e contestare qualsiasi argomento proprio perché spronato da Marte nel tuo segno. Con questa voglia di arringa potresti proporti come avvocato dei Jalisse, esclusi per la ventisettesima volta di fila da Sanremo. Attenzione perché alla fine potresti risultare un filino ‘pesantone’. Amore: tutto e subito. Lavoro: impossibile non dire la tua su qualsiasi cosa. Fortuna: avrebbe l’effetto di una camomilla se riuscissi ad ascoltarla. Il consiglio del giorno: ascolta il successo dei Jalisse, ‘Fiumi di parole’. Voto 7- polemico.

Capricorno: oggi la caratteristica che prevarrà sarà la tua immensa generosità. Venere e la Luna a favore ti fanno venire voglia di riempire tutti di attenzioni e non vedi l’ora di condividere con tutti quanti anche la tua infinita fortuna. Proprio come l’azienda Mc Donald che ha deciso di offrire a tutti i clienti il suo celebre hamburger a soli 3 euro il panino. La tua voglia di rendere tutti felici è assolutamente coinvolgente. Amore: pronto ad avvolgere tutti in un abbraccio collettivo. Lavoro: sei in grado di fare il lavoro di quattro persone. Fortuna: pronto a regalarla un po’ a Natale. Il consiglio del giorno: prepara con le tue mani biscotti natalizi da portare in ufficio. Voto 8 generosissimo.

Acquario: Venere contro ti ha tolto tutto l’entusiasmo che solitamente contraddistingue il periodo dell’Avvento. Sei dello stesso umore dei cittadini di Milano che hanno ricevuto la ‘brutta notizia’ che quest’anno non ci sarà il concerto di Capodanno, perché troppo costoso. Dovresti fare anche tu attenzione alle finanze e cercare di risparmiare con acquisti consapevoli e utili. Per le follie e esagerazioni dovrai attendere ancora un po’. Amore: al momento è nella letterina di Natale. Lavoro: sei sempre molto organizzato. Fortuna: non devi assolutamente sprecarla. Il consiglio del giorno: organizza una serata con gli amici a casa. Voto 6 -insofferente.

Pesci: tra la Luna in opposizione e Marte contro oggi la vostra voglia di mondanità è ridotta ai minimi termini. Vi aggregate volentieri ai grandi assenti della Prima della Scala, Giorgia Meloni e Sergio Mattarella, che non prenderanno parte alla serata di gala. Approfittate di questa situazione per ricaricare bene le energie e per dedicarvi all’amore che di certo vi terrà ottima compagnia sul divano con tisanina fumante e plaid per guardare uno degli imperdibili film natalizi. Amore: accoccolato con voi sul letto. Lavoro: minimo sbattimento con il massimo risultato. Fortuna: perfettamente abbinata al vostro outfit. Il consiglio del giorno: acquista delle tazze per tisana uguali da condividere con il vostro amore. Voto 7 e mezzo per la pigrizia.