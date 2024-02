Oroscopo di domani 4 febbraio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, domenica 4 febbraio 2024, mette in guardia dalle dichiarazioni troppo sicure con Mercurio che si congiunge a Plutone. Il segno fortunato è il Capricorno mentre il segno sfortunato i Gemelli, con la Luna storta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di domani, domenica 4 febbraio 2024: nella cultura cinese festeggia la primavera. Questo anno cinese che inizierà il 10 febbraio (l'anno del drago di legno yang) sarà infatti un anno cieco perché non contiene nemmeno una festa della primavera. Nel frattempo la Luna è in Sagittario e sono le ultime ore di Mercurio in Capricorno che però è già congiunto a Plutone. Occhio a dosare le parole! Il segno fortunato è il Capricorno mentre il segno sfortunato i Gemelli, con la Luna storta.

Ariete

Amore: oggi gli concedi uno spiraglio.

Fortuna: quando s’indossano gli occhiali dell’ottimismo, si notano più opportunità.

Il consiglio del giorno: Svolgi esercizi di role-playing per metterti nei panni degli altri.

Voto: 5 e mezzo

Toro

Amore: un tuo sorriso e siamo già in brodo di giuggiole.

Fortuna: tu la chiami e lei risponde, forte e chiaro.

Il consiglio del giorno: Vai a fare shopping per qualcosa che desideri da tempo.

Voto: 9

Leggi anche L'oroscopo di giovedì 1 febbraio 2024

Gemelli

Amore: che confusione!

Fortuna: sotto un acquazzone, ma con l’ombrello.

Il consiglio del giorno: Dedica del tempo ad ascoltare attentamente gli altri senza interrompere né giudicare.

Voto : 5 per la Luna storta

Cancro

Amore: come per Romeo e Giulietta, ma senza il romanticismo.

Fortuna: dev’essersi persa da qualche parte.

Il consiglio del giorno: Impara a sublimare.

Voto: 5 e mezzo

Leone

Amore: non ti dispiacerebbe uno di quei principi azzurri all’antica, che ti prendono tra le loro braccia e ti rassicurano dicendosi che si prenderanno cura di te.

Fortuna: è avere un obiettivo.

Il consiglio del giorno: Fatti invitare fuori per il brunch.

Voto: 6

Vergine

Amore: ti fa dimenticare ogni pena.

Fortuna: oggi è una parola tabù.

Il consiglio del giorno: Impegnati ad essere sexy, dalla mattina alla sera.

Voto: 7

Bilancia

Amore: cercane uno con tantissima pazienza.

Fortuna: anche lei ti gira al largo.

Il consiglio del giorno: Fatti i fatti tuoi.

Voto: 5 e mezzo ma ancora per poco

Scorpione

Amore: nutriente.

Fortuna: è una scusa per coloro che non vogliono assumersi le proprie responsabilità.

Il consiglio del giorno: comprati un calendario per la programmazione efficiente.

Voto: 7

Sagittario

Amore: vuoi tutto il suo supporto.

Fortuna: convinto che le cose miglioreranno.

Il consiglio del giorno: Fatti consegnare la spesa a casa, hai altro da fare.

Voto: 6

Capricorno

Amore: disciplinato e sexy allo stesso tempo. Come fai?

Fortuna: hai in mano il tuo destino.

Il consiglio del giorno: trasforma con cura il tuo spazio verde.

Voto: 10

Acquario

Amore: tanto per cambiare, ti piacerebbe viaggiare con una dolce metà.

Fortuna: oggi ci credi.

Il consiglio del giorno: vai a caccia d'ispirazione.

Voto: 6 e mezzo

Pesci

Amore: hai gli occhioni che luccicano.

Fortuna: quanta ne puoi accogliere.

Il consiglio del giorno:cerca la ricetta del perfetto vin brûlé per distendere i nervi.

Voto: 6 e mezzo