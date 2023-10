Oroscopo di oggi 31 ottobre 2023, le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, martedì 31 ottobre 2023, e le previsioni di Ginny segno per segno su amore, lavoro e fortuna: il giorno di Halloween, nell’antica cultura celtica e pagana era Samhain, il capodanno celtico. Il giorno nel quale i due mondi del sensibile e del sovra sensibile si incontrano. Oggi la Luna si trova in Sagittario ma Sole, Marte e Mercurio ancora nel profondissimo Scorpione. Il segno fortunato è l’Ariete e il segno sfortunato il Sagittario.

Ariete: in amore ti piace tenere qualche porta aperta per poter tacchinare con occhiatine ammiccanti. Proprio come Rudy Zerbi, che se a Verissimo dichiara di essere single, viene poi paparazzato con la bella Grace Raccah, figlia di un noto imprenditore della moda. Va bene puntare sulla socialità e guardarsi sempre intorno, basta però mettere le cose in chiaro con la controparte, che è sempre meglio per non incappare in inutili discussioni. Amore: sei aperto al mondo. Lavoro: pronto al new business. Fortuna: giochi sempre sul filo del rasoio. Il consiglio del giorno: punta sempre su sincerità e onestà. Voto: 7 + piaciosissimo

Toro: con Giove nel tuo segno, tu vorresti sempre optare per abbondanza ed esagerazione. Invece, Marte e Mercurio in opposizione ti obbligano ad essere morigerato e parco. Nel caso optassi per una capatina in Piemonte, di recente proclamata la regione d’Italia dove si mangia meglio, e volessi regalarti un buon pranzetto a base di tartufo potresti essere attanagliato dai sensi di colpa. Trovare il giusto compromesso non è poi un’impresa impossibile. Amore: punti sempre al massimo. Lavoro: pretendi un’agenda super impegnata ma poi non sai come gestirla. Fortuna: è uno strumento importante da utilizzare solo al bisogno. Il consiglio del giorno: studiati tutte le ricette della tradizione piemontese. Voto 7 – affamato

Gemelli: la Luna nel vostro segno vi conferisce quella sicurezza che vi fa intendere di essere sempre sulla strada giusta. Seguite il vostro intuito o qualche offerta nuova e interessante. Proprio come Fabio Fazio, che con il suo storico programma ‘Che Tempo che Fa’ sul canale Nove conferma il suo successo, e quello della rete, con le sole due prime puntate. Il vostro sesto senso pare essere una vera garanzia. Amore: vi travolge forte e vigoroso. Lavoro: c’è sempre una nuova opportunità da cogliere. Fortuna: avete solo l’imbarazzo della scelta. Il consiglio del giorno: puntate sempre su una ‘saggia’ ironia. Voto 6 e mezzo decisamente scherzoso

Cancro: sei sempre buono e generoso, grazie a Venere a favore, e con l’appoggio di Marte non ti tiri mai indietro. Infatti, potresti essere proprio tu il giovane Cono La Veglia che ha deciso di percorrere cinquecento chilometri con il suo cavallo cieco dalla Basilicata fino ad Assisi per far ricevere al suo fedele amico una benedizione speciale. Tu ti senti completo solo quando ti doni totalmente all’altro. Amore: sei il partner ideale. Lavoro: grande concentrazione e dedizione. Fortuna: arriva sempre come il cioccolatino dopo il caffè. Il consiglio del giorno: organizza un viaggio con il tuo migliore amico o il partner della vita. Voto 7 e mezzo generosissimo

Leone: Vuoi assolutamente soverchiare tutto ciò che parla di tradizione perché ti senti particolarmente costretto da Mercurio, Marte e Giove. Oggi la Luna ti dà proprio questa meravigliosa opportunità e ti senti prontissimo ad osare. Segui l’esempio del giovane Jean Arnault, che pare sia riuscito a sedurre il padre con il nuovo orologio Tambour facendogli abbandonare quello che ha utilizzato per gli ultimi quindici anni. Con un pizzico di strategia e determinazione puoi tranquillamente arrivare dappertutto. Amore: lo coltivi tutti i giorni. Lavoro: solo con la costanza puoi ottenere il meglio. Fortuna: te la impacchetti su misura. Il consiglio del giorno: scegli un progetto e dedicati giorno e notte. Voto 6 + con una direzione

Vergine: sai bene che a volte bisogna rivedere i propri piani e oggi la Luna storta ti mette di fronte a scelte che riguardano le tue passioni. Le strade professionali possono infatti deviare da come ce le siamo prefissate, come quella della modella Natalia Nikitina, che ha deciso di cambiare vita aprendo il locale ‘Signor Lievito’. Tu hai tutte le capacità per svolte brusche e repentine, come un vero pilota di rally che sa come ‘tirare un leva’ e scivolare liscio verso il prossimo tornante strettissimo. Amore: scelte importanti. Lavoro: tutto sotto controllo. Fortuna: aggiusta sempre la tua mira. Il consiglio del giorno: preparati a una serata ‘dolcetto scherzetto’. Voto 8

Bilancia: tu lo sai bene che bisogna sempre optare per un certo contegno, eppure oggi sentirai l’impellente necessità di esagerare con questa Luna che sprona tutta la tua vena sexy. Proprio come Georgina Rodriguez, moglie di Ronaldo, che si presenta allo stadio degli Emirati Arabi con una maglietta un po’ troppo corta che mostra addirittura qualche centimetro di pelle di schiena e ventre. Preparati a essere sulla bocca di tutti. Amore: sexy e arrapante. Lavoro: la regina della comunicazione. Fortuna: aggiunge sempre smalto al tuo sorriso. Il consiglio del giorno: shopping di maglioncini crop top per l’inverno. Voto 7 + infervorata

Scorpione: deve essere stato proprio un vero burlone come te a scoprire che per bloccare l’intelligenza artificiale basta fare il classicissimo dito medio. Tu non hai bisogno di consigli esterni o supporti tecnologici. Grazie a Mercurio, Venere e Marte, sei un vero fuoriclasse. Sei in grado di fare perfettamente di testa tua con la certezza di essere sempre coerente con i tuoi bisogni e le tue scelte più profonde. Amore: un vero latin lover. Lavoro: potresti aprire un’agenzia di consulenza. Fortuna: quando non c’è, sai pure com inventartela. Il consiglio del giorno: divertiti a impostare chat GpT con in tuoi parametri personali per velocizzare ancor di più il tuo lavoro. Voto 8 + in paradiso

Sagittario: il tuo punto debole è certamente la puntualità perché credi sempre di avere la capacità di ‘dilatare’ il tempo. Oggi che hai la Luna storta cerca di non lasciarti coinvolgere in discussioni inutili o ti troverai a perdere qualche ‘treno’. Proprio come è successo al comune di Vicenza che per un invio di una domanda, con soli trentadue secondi di ritardo dopo l’orario limite, ha perso ben dieci milioni di fondi Pnrr. Quindi occhio alle lancette dell’orologio. Amore: una distrazione da evitare. Lavoro: ti applichi a singhiozzo. Fortuna: ricordati che a volte non funziona. Il consiglio del giorno: pondera bene tutte le cose che vuoi fare in una giornata. Voto 6 confusionario

Capricorno: puoi gioire felice oggi che vedi nuovamente confermarsi importanti risultati sia nelle relazioni che nel lavoro. Proprio come per la cripto valuta Bitcoin che da Gennaio a oggi ha raddoppiato il suo valore e pare che al momento non voglia arrestare questo trend super positivo. Venere e anche Giove sono i tuoi super consulenti che ti garantiscono il meglio a 360 gradi. Amore: una vera certezza. Lavoro: grande sicurezza per andare sempre avanti Fortuna: come una carta di credito senza limiti di spesa. Il consiglio del giorno: condividi le tue dritte finanziarie. Voto 9 –

Acquario: occhio all’entusiasmo che oggi ti infonde la Luna perché con Mercurio contro devi stare molto attento. Potresti anche tu voler provare la nuova bevanda energetica Release che è diventata un best seller nella categoria ‘Bitter Lemon’ negli Usa. Infatti pare che questo drink sia composto in gran parte da urina degli autisti di Amazon e prodotta ad hoc per un documentario sull’azienda. Al momento non puoi essere ancora troppo fiducioso. Amore: giochetti intriganti. Lavoro: ricordati di fare sempre la prova del nove. Fortuna: la aspetti come il pacco di Amazon. Il consiglio del giorno: non lasciarti tentare da troppe bevande zuccherate. Voto 5 e mezzo

Pesci: non dovreste rosicare troppo oggi che avete la Luna storta se non potete muovervi come su un’autostrada deserta a tutta velocità. Infatti le stelle vi dicono di rallentare e ponderare. In fondo se sono passati più di vent’anni dall’ultimo volo dell’aereo supersonico il Concorde e non è mai stato sostituito, ci deve proprio essere un buon motivo. Che sia per l’ambiente o per la sicurezza voi dovrete rassegnarvi ad andare a passo di lumaca. Amore: la osservate da molto lontano. Lavoro: dovete adattarvi al ritmo degli altri. Fortuna: c’è e vi sostiene ogni giorno. Il consiglio del giorno: lasciatevi travolgere dal mood di Halloween. Voto 7 con costume spaventoso