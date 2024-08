video suggerito

L'oroscopo di domani, sabato 31 agosto 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di sabato 31 agosto 2024, scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna con le previsioni di Ginny. La Luna e il Leone insieme alla Venere in Bilancia esigono che ciascuno di noi si prenda del tempo per concentrarsi su tutto ciò che è bello. Con la Luna nel segno del Leone, il segno sfortunato sarà lo Scorpione mentre il segno fortunato sarà il Sagittario.

Nell’oroscopo di domani, sabato 31 agosto 2024, la Luna e il Leone insieme alla Venere in Bilancia particolarmente sollecitata (da Plutone) esigono che ciascuno di noi si prenda del tempo per concentrarsi su tutto ciò che è bello: la bellezza personale, l’armonia di quello che ci circonda, la bellezza della condivisione. Dall’etica all’estetica! Con la Luna nel segno del Leone, il segno sfortunato sarà lo Scorpione mentre il segno fortunato sarà il Sagittario, anche soltanto perché ha bisogno di crederci!

Ariete

Amore: non puntare tutto su un calcolo ragionato, apri in cuoricino.

Fortuna: ti regala uno splendido sorriso.

Il consiglio del giorno: cerca di essere meno puntiglioso perché potresti rimetterci.

Voto: 8 +

Toro

Amore: scrivi poesie ma, con Mercurio a sfavore, vengono mal interpretate.

Fortuna: guardare un pò più in la del proprio naso, per aumentare le possibilità.

Il consiglio del giorno: una maschera di bellezza effetto lifting immediato.

Voto: 5 +

Gemelli

Amore: impossibile annoiarsi con voi.

Fortuna: Giove resiste e vi assiste.

Il consiglio del giorno: mettete nero su bianco le entrate e le uscite, coltivate l’autodisciplina per metter da parte un bel gruzzoletto e iniziare un nuovo progetto.

Voto: 6 e mezzo

Cancro

Amore: ti fingi raffreddato per startene un po' solo.

Fortuna: concedersi la colazione a letto, avvolto nelle tue lenzuola preferite.

Il consiglio del giorno: fai un giro in libreria e comprati un libro da gustarti direttamente dal divano.

Voto: 6 e mezzo

Leone

Amore: il tuo carisma è magnetico.

Fortuna: passa a prenderti sotto casa.

Il consiglio del giorno: nail bar ed effetto “glaze” ,perché le tue unghie devono brillare tanto quanto te!

Voto: 8 +

Vergine

Amore: la tua grazia naturale è davvero irresistibile.

Fortuna: sembra aver altro da fare.

Il consiglio del giorno: serata da divano, pizza nel cartone appoggiata sulle ginocchia e commedia leggera. Se c’è posto mi aggiungo eh!

Voto: 7

Bilancia

Amore: sei tutto fuoco e fiamme, chi ti ama deve stare al tuo passo.

Fortuna: te la ritrovi al citofono che suona con insistenza.

Il consiglio del giorno: lustrini e palette perché la vita è troppo breve per rimanere discreti.

Voto: 8 e mezzo

Scorpione

Amore: questa Luna storta ti raffredda un pò.

Fortuna: fortunati se arrivate a sera senza polemizzare.

Il consiglio del giorno: non fate gli antipatici e ascoltate anche quello che hanno da dirvi gli altri.

Voto: 5+

Sagittario

Amore: sei pronto ad esplorare nuovi orizzonti emotivi.

Fortuna: ti sfugge come la sabbia tra le dita.

Il consiglio del giorno: impara nuove parole sul dizionario : per stupire in vista di cene noiose con il tuo vocabolario da secchione.

Voto: 8

Capricorno

Amore: hai bisogno di recuperare i tuoi spazi.

Fortuna: è legata a te con un doppio nodo.

Il consiglio del giorno: usa la dote che più ti contraddistingue la pazienza, soprattutto con chi abita sotto il tuo stesso tetto.

Voto: 7

Acquario

Amore: sei un’anima libera e chi ti ama lo deve accettare

Fortuna: avvolta nelle nebbie di Avalon.

Il consiglio del giorno: prenditi cura della tua salute mentale.

Voto: 5 –

Pesci

Amore: cuoricino chiuso a doppia mandata.

Fortuna: mette il telefono sull’occupato.

Il consiglio del giorno: tisana zenzero e limone prima di dormire: la ricetta segreta per dormire sogni sereni.

Voto: 5