Oroscopo di oggi 30 novembre 2023, le previsioni del giorno segno per segno L’oroscopo di oggi, giovedì 30 novembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Il segno fortunato oggi è lo Scorpione, mentre il segno sfortunato il Capricorno.

Con l'oroscopo di oggi, giovedì 30 novembre 2023, salutiamo Mercurio in Sagittario. Intanto la Luna calante nel segno del Cancro sembra essere perfetta per lasciar andare le emozioni, anche le debolezze che da sempre combattiamo. Non serve mica nasconderle!

Ariete: hai bisogno di storie a lieto fine, con Venere contro e la Luna storta, per ridarti un goccio di fiducia. Tu che hai anche Mercurio a favore, dovresti proprio puntare sulle tue capacità di logica e grande determinazione perché proprio grazie a queste potrai raggiungere il tanto desiderato lieto fine. Come la storia di successo della cartiera Pinerolo, salvata dal fallimento proprio dai suoi dipendenti e ora l’azienda ha un fatturato milionario. Tu sei proprio in grado di queste magnifiche imprese. Amore: dovresti ripartire della basi. Lavoro: riesci sempre a far quadrare i conti. Fortuna: la puoi far moltiplicare dando fiducia al mondo. Il consiglio del giorno: lascia organizzare almeno la pausa pranzo ai tuoi colleghi. Voto: 7 – un po’ troppo diffidente

Toro: sei un vero tenerone dalla lacrimuccia facile, oggi che la Luna intenerisce il tuo cuore come un un ciambellone panna e cioccolato. Il tuo super potere è l’empatia e il riuscirti a mettere in totale sintonia con tutte le persone che ti stanno intorno. Esulti per i successi degli altri come per il giovane Camarda, che esordisce con il Milan e ti aggreghi alla gioia e alla commozione dei suoi genitori che lo guardano sugli spalti durante la prima partita a San Siro. Sei proprio l’amico perfetto con cui condividere gioie e dolori. Amore: pronto a donarti totalmente. Lavoro: l’ingrediente segreto è mettere sempre tanto amore. Fortuna: ti regala grandissime soddisfazioni. Il consiglio del giorno: vai a vedere una partita allo stadio. Voto 7 con grande passione

Gemelli: al momento non avete tutte le risposte sotto mano, con Mercurio contro. Potete sempre contare sul tocco di magia che vi garantisce Venere a favore. Evitate di scervellarvi per cercare una motivazione logica sul misterioso raggio cosmico che ha colpito la Terra, e lasciate correre l’immaginazione, inventatevi una storia stile Star Trek. Mettetevi comodi sulla vostra poltrona preferita, premete start e godetevi lo spettacolo. Amore: sempre presente all’appello. Lavoro: date spazio alle intuizioni. Fortuna: è come una frase ispirazionale nei fortune cookie alla fine di una cena al ristorante cinese. Il consiglio del giorno: serata film pop corn e coccole. Voto 6 + e tanta fantasia.

Cancro: hai bisogno di poesia e di romanticismo, e oggi ti sarà servito grazie alla Luna nel tuo segno. Guarda le immagini dell’aurora boreale in Alaska che si tinge di rosa e di verde e ricorda l’immagine di una anguria gigante e sicuramente regalerà grande serenità al tuo cuoricino. Tu che sei un tipo delicato hai proprio bisogno di un po’ di leggerezza e bellezza. Questo è proprio il momento di lasciarsi andare alle sensazioni e di fidarti della dolcezza di chi ti sta vicino. Amore: riprendi una certa confidenza. Lavoro: non sei obbligato a strafare. Fortuna: è come un pizzico di magia. Il consiglio del giorno: fai l’abbonamento alla rivista National Geographic. Voto 6 + fiducioso

Leone: avresti potuto salire anche tu sul palco a duettare con Elodie e Giorgia durante la seconda tappa romana del tour di Elodie. Con Venere che ti rende super smagliante avresti anche adombrato il talento e la bellezza della due cantanti. Ogni volta che entri in una stanza tutti rimangono abbagliati dalla tua luce e dalla tua grandissima energia. Questo potrebbe proprio essere il momento giusto per foto ricordo da regalare a tutti i tuoi fan, amici e parenti per Natale. Amore: lo conquisti con un semplice sguardo. Lavoro: riesci a lavorare su più fronti contemporaneamente. Fortuna ti dona la grinta della regina delle feste. Il consiglio del giorno: fai le prove generali per il tuo outfit per Natale. Voto 8 bellissimo.

Vergine: sotto sotto desideri profondamente che diventino al più presto realtà le previsioni di Bill Gates sul fatto che in futuro lavoreremo tutti solo tre giorni a settimana perché il resto verrà eseguito da macchine e intelligenza artificiale. Mercurio contro rallenta tutto come il traffico di punta durante il periodo natalizio con orde di persone alla ricerca del regalo perfetto. Dovrai armarti di santa pazienza, e la Luna oggi ti da proprio una mano, se pensi di ovviare a problemi con ordini online, ti ricordo che anche per le consegne dovresti proprio valutare la possibilità di ritardi e imprevisti. Impara a prendere la vita così com’è senza troppe aspettative. Amore: non sempre sei contraccambiata come vorresti. Lavoro: sei in modalità smart working. Fortuna: ti porta il caffè a letto per svegliarti con il sorriso. Il consiglio del giorno giornata per fare tutti i regali prima che ‘scatti’ il mese di Dicembre. Voto 6 e un po’ di azione.

Bilancia: anche se hai la Luna storta su certi principi tu proprio non discuti. Sono certa che concordi pienamente con il punto di vista di Miriam Leone che, a che ‘Tempo che fa’, parla della splendida amicizia con Monica Bellucci e di come proprio questo sentimento tra due donne possa realizzare cose meravigliose. Sei sempre molto stimolata da Venere nel tuo segno e i sentimenti e la voglia di stare insieme dilagano come una macchia d’olio che investe tutti quelli che ti stanno intorno con calore e energia positiva. Amore: amore cosmico. Lavoro : hai sempre qualche cosa da insegnare. Fortuna: ti piace condividerla con tutti. Il consiglio del giorno: seratina con le tue amiche del cuore. Voto 9 – sempre tenerona

Scorpione: sei molto sensibile con la Luna a favore che amplifica la tua emotività. Sei un vero tenerone nostalgico dalla lacrimuccia facile come quando i genitori guardano le fotografie dei figli quando erano piccoli e ora girano da soli in macchina. Per rimanere ancorato a certi bei ricordi, soprattutto quelli in montagna, dovresti accaparrarti tutte le ultime bottiglie di ‘bombardino’ in commercio perché pare che il celebre liquore che ha rallegrato, rincuorato e incoraggiato milioni di sciatori verrà presto vietato alla vendita per ridurre il tasso alcolico sulle piste. Già che ci sei acquista anche della panna, perfetto accompagnamento per il cocktail. Amore: tenero come una fetta di Pandoro. Lavoro: oggi offri tu il caffè a tutto l’ufficio. Fortuna: ci vai a braccetto come con il tuo migliore amico. Il consiglio del giorno: prepara tutta l’attrezzatura per andare a sciare. Voto 7 e mezzo dolcissimo

Sagittario: non hai alcuna intenzione di limitare le tue parole a costo di essere un po’ troppo diretto perché quando si tratta di valori, tu sei irremovibile nonostante Venere a favore. Sei della stessa tempra e determinazione di Robert de Niro che bypassa il ‘gobbo’, che avrebbe dovuto suggerirgli tutto il suo discorso, perché censurato proprio nel punto in cui difende i nativi americani e attacca Trump. Tu sei fierissimo delle tue posizioni e con Marte nel tuo segno non arretri neppure di un passo. Amore: decisamente infuocato. Lavoro: tu vai sempre fino in fondo a ogni progetto. Fortuna: te la giochi al torneo di scala quaranta. Il consiglio del giorno: ogni tanto fai emergere anche la tua meravigliosa dolcezza. Voto 8 vero opinionista

Capricorno: dovresti andare a fare ripetizioni d’amore a casa di Lucia Rendina e Severino del Viscio che proprio in questi giorni hanno festeggiato le nozze di ‘titanio’. In campo amoroso devi ammettere di essere una vera schiappa con Venere e la Luna contro. Qui ci vogliono proprio delle lezioni ad hoc per riscaldare e dare volume e tempra al tuoi cuoricino affaticato. Vedrai che tornare a sentire una rumba nel tuo petto sarà una esperienza memorabile. Amore: anche oggi è in fila alle poste. Lavoro: ti entusiasma come compilare l’F24. Fortuna: da spendere come i buoni pasto. Il consiglio del giorno: fai la lista allargata per i regali di Natale. Voto 6 – a scuola

Acquario: sei sempre molto entusiasta e positivo grazie a Venere, Marte e Mercurio a favore. Ti senti come Sinner, insieme ai suoi compagni della Nazionale Italiana che riporta ‘a casa’ dopo quarant’anni la Coppa Devis. Energia positiva, grande simpatia e un sex appeal da fare invidia, ti prendi volentieri tutto il pacchetto completo. Sorridi, risplendi e travolgi tutti quelli che incontri nel tuo cammino con questo tuo straordinario buonumore. Amore: una perfetta costante. Lavoro: ti applichi con impegno e dedizione. Fortuna: ti suggerisce ottime battute divertenti. Il consiglio del giorno: look perfetto per ogni occasione. Voto 8 e mezzo

Pesci: probabilmente è del vostro stesso segno la ragazza che per mettere a posto i capelli in treno con una piastra ha fatto scattare l’allarme antincendio, ha bloccato il convoglio e ha causato ritardi su tutta la linea. Siete caotici e ne combinate una più di ‘Bertoldo’, ma la colpa è certamente di Mercurio contro che porta grande confusione. Il campo invece dove siete dei veri fuori classe è l’amore e voi dovreste proprio darci dentro, ma solo per ventiquattro ore, con la Luna che vi appoggia. Capito? Amore: campioni di sentimenti . Lavoro: oggi mettetevi in ferie. Fortuna: non riesce a mettere a posto proprio tutto. Il consiglio del giorno: il massimo che potete organizzare è un semplice aperitivo a casa. Voto 6 + e tanto amore.