L’oroscopo di domani, martedì 30 aprile 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, martedì 30 aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. C’è un altro cambiamento: Marte, pianeta delle energie e della forza, passa nel segno dell’Ariete dove sarà esaltato. Segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) pronti a fare faville! Il segno fortunato è il Toro e il segno sfortunato il Cancro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'oroscopo di domani, martedì 30 aprile 2024, vede una novità: intorno alle ore 18 Marte passerà da Pesci ad Ariete, entrando così nel suo segno zodiacale preferito. Intanto la Luna resta nella sua fase calante nel segno del Capricorno, così il segno fortunato è il Toro e il segno sfortunato il Cancro.

Ariete

Amore: vuoi solo performance fisiche.

Lavoro: ora vai proprio diritto al punto senza convenevoli.

Fortuna: tu te la crei da solo, non aspetti di trovare il quadrifoglio.

Il consiglio del giorno: cerca sempre la giusta misura. Esagerare non fa per te.

Voto: 6 e mezzo in rimonta.

Toro

Amore: con le fette di salame sugli occhi.

Lavoro: sei troppo bonaccione.

Fortuna: arriva sempre a pararti le ‘ciapette’.

Il consiglio del giorno: organizza un viaggio a Disneyland Paris.

Voto 7 e mezzo fiducioso.

Gemelli

Amore: subito pronti all’azione.

Lavoro: voi puntate solo alla firma sul contratto.

Fortuna: la gioia è poter sgasare su una mono posto e siete pure accontentati.

Il consiglio del giorno: niente sogni, voi volete solide realtà.

Voto 7 e mezzo inarrestabili.

Cancro

Amore: possibili dichiarazioni d’amore eterno.

Lavoro: pensi al futuro e al risparmio.

Fortuna: ti senti fornito di una dote da erede della famiglia Getty.

Il consiglio del giorno: tutto casa e chiesa come richiedono i migliori conservatori.

Voto 7 bravissimo.

Leone

Amore: i gusti sono molto difficili.

Lavoro: devi essere ascoltato solo tu.

Fortuna: viene silenziata perché solo tu puoi esprimerti.

Il consiglio del giorno: hai un bisogno esagerato di attenzioni.

Voto 6 non ti tiri indietro.

Vergine

Amore: ora sei proprio la più desiderata dello zodiaco.

Lavoro: sei tu che decidi il ritmo che più ti piace e al momento pare proprio essere la ‘samba’.

Fortuna: sai perfettamente chi sei e dove vuoi andare.

Il consiglio del giorno: tieni stretto nel tuo cuoricino questo sentimento di possibilità.

Voto 7 osa!

Bilancia

Amore: solo baci castissimi.

Lavoro: sei sempre bloccata alla fermata nel giorno di sciopero.

Fortuna: umore altalenante.

Il consiglio del giorno: ordina una pizza delivery perché non vuoi sbattimenti per la cena.

Voto 6 ricerca di equilibrio.

Scorpione

Amore: al momento è in ‘stand by’.

Lavoro: impaziente e insofferente.

Fortuna: non fissarti troppo sui risultati non ottenuti.

Il consiglio del giorno: dovresti prenderla con un po’ di filosofia, anche se è proprio difficile.

Voto 6 meteo variabile.

Sagittario

Amore: uccelli di bosco.

Lavoro: sei pronto a fare il nomade digitale.

Fortuna: ti consiglia le offerte migliori per partire.

Il consiglio del giorno: acquista un biglietto per il giro del mondo sola andata.

Voto 6 avventuroso.

Capricorno

Amore: disponibile solo per caste dolcezze.

Lavoro: si palesa la comprensione, qualità che pensavi ormai totalmente assopita.

Fortuna: è pronta a consolarti e a supportarti.

Il consiglio del giorno: ottimo momento per fare una tua personale valutazione sui tuoi punti di forza e di debolezza.

Voto 7 nuove prospettive.

Acquario

Amore: evoluzioni ‘quasi’ proibite.

Lavoro: super performante.

Fortuna: la consideri solo per l’allenamento quotidiano.

Il consiglio del giorno: aperitivo social nel locale del momento.

Voto 6 e mezzo stile businessman.

Pesci

Amore: i bravi ragazzi della porta accanto.

Lavoro: l’ambiente è fondamentale per potervi esprimere.

Fortuna: fa parte integrante della vostra quotidianità.

Il consiglio del giorno: è arrivato il momento di ‘mettere radici’.

Voto 8 territoriali.