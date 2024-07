video suggerito

L’oroscopo di domani, mercoledì 3 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, mercoledì 3 luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. Questa giornata ci fa sentire sempre più forti le voglie estive: Mercurio in Leone è socievole e coinvolgente così come la Luna in Gemelli. Il segno fortunato è la Bilancia mentre il segno sfortunato il Sagittario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell’oroscopo di domani, mercoledì 3 luglio 2024 la Luna è in Gemelli mentre Mercurio è ufficialmente stanziato in Leone. Si fanno largo energie voraci, coinvolgenti, estroverse. Il segno fortunato é la Bilancia mentre il segno sfortunato il Sagittario.

Ariete

Amore: ti deve conquistare intellettualmente.

Lavoro: questo è proprio il momento per mettersi sotto e chiudere tutto prima delle vacanze.

Fortuna: riemerge con grandissime intuizioni nella tua testa.

Il consiglio del giorno: opta sempre per il gioco di squadra.

Voto: 8 molto convincente.

Toro

Amore: super tenero tutto da mordere.

Lavoro: non sempre segue le tue direttive pedestremente.

Fortuna: è volubile come gli amori adolescenziali.

Il consiglio del giorno: vai a vedere il film Inside Out 2.

Voto 7 – disorientato.

Gemelli

Amore: super celebrale.

Lavoro: ora non vi ferma più nessuno.

Fortuna: vi permette di essere sempre in pole position.

Il consiglio del giorno: iscrivetevi a un’associazione di volontariato.

Voto 8 al top.

Cancro

Amore: combacia perfettamente.

Lavoro: l’impegno è sempre costante perché sei super affidabile.

Fortuna: ti garantisce grande serenità.

Il consiglio del giorno: tour in bicicletta per le colline della Toscana.

Voto 7 e mezzo in forma perfetta.

Leone

Amore: in piena rimonta.

Lavoro: torni ad avere la situazione perfettamente chiara e sotto controllo.

Fortuna: sfoggia un sorriso smagliante che tu ricambi perfettamente.

Il consiglio del giorno: pronto per riunioni e brainstorming super importanti in azienda.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Amore: un po’ troppo puntigliosa.

Lavoro: non ti senti più la prima della classe.

Fortuna: per attivarla devi solo premere il tasto ‘on’.

Il consiglio del giorno: non esagerare con le critiche.

Voto 5 e mezzo infastidita.

Bilancia

Amore: pronta a smuovere situazioni arenate.

Lavoro: si incastra perfettamente come i mattoncini della Lego.

Fortuna: ti mette di buon umore come tutti i gadget di Hello Kitty.

Il consiglio del giorno: ritorna in società con un aperitivo con amici e colleghi.

Voto 8 e mezzo in gran ripresa.

Scorpione

Amore: cuoricino palpitante e voglioso di coccole.

Lavoro: attenzione: imprevisti in arrivo.

Fortuna: tu preferisci seguire il piacere.

Il consiglio del giorno: sei un vero spendaccione, ricordatelo.

Voto 6 e mezzo pronto a ‘swipare’.

Sagittario

Amore: puoi ritrovarlo nelle amicizie, quelle vere.

Lavoro: hai voglia di concretizzare subito i tuoi progetti.

Fortuna: potete riprendere una certa confidenza.

Il consiglio del giorno: mettiti subito a programmare le vacanze di Agosto senza perdere altro tempo.

Voto 5 e mezzo ma ti senti comunque super gioioso.

Capricorno

Amore: come l’allenamento in palestra: dinamico.

Lavoro: timidamente torni a sollevare la mano e a dire la tua.

Fortuna: la ritrovi in modi più formali che sembrava avessi totalmente dimenticato.

Il consiglio del giorno: un po’ di autocritica ti farà benissimo.

Voto 7 e mezzo si torna a ragionare.

Acquario

Amore: per ora è concentrato su te stesso.

Lavoro: impara a riconsiderare certe tue posizioni.

Fortuna: dovrai fare tutto da solo.

Il consiglio del giorno: prova a non perdere subito la pazienza.

Voto 7 e mezzo per la Luna a favore.

Pesci

Amore: pretendete il massimo, anche se non esiste.

Lavoro: un po’ troppo affrettati nel dire il vostro punto di vista non richiesto.

Fortuna: pare abbiate finito le scorte per questo periodo.

Il consiglio del giorno: attenzione ai preconcetti.

Voto 5 frettolosi.