Oroscopo di domani 3 febbraio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, sabato 3 febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: le stelle ci suggeriscono di prenderci tempo per noi stessi, per coltivare progetti e idee. Il segno fortunato è il segno dei Pesci mentre il segno sfortunato il Leone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di domani, sabato 3 febbraio 2024, una sollecitatissima Luna in Scorpione è ottima anche per dedicarci a noi stessi nel caldo della nostra casetta, sfruttando anche Mercurio, che ci fa fare pensieri concreti e fattivi. Il segno fortunato di domani è il segno dei Pesci mentre il segno sfortunato il Leone.

Ariete

Amore: per non litigare, dovresti ritirarti in silenzio stampa.

Fortuna: non ti tange proprio

Il consiglio del giorno: partecipa ad un corso di mixology e rilassa i nervi.

Voto: 6

Toro

Amore: questo tormento ti rende, se possibile, ancora più sexy.

Fortuna: come un gatto, cadi sempre in piedi.

Il consiglio del giorno: compra una confezione di tisane detossinanti miste.

Voto: 7

Leggi anche Oroscopo di mercoledì 31 gennaio 2024

Gemelli

Amore: non è proprio la tua priorità.

Fortuna: fai buon viso a cattiva sorte.

Il consiglio del giorno: Pianifica, medita, rifletti. Fai succedere meno cose fuori e più dentro di te.

Voto : 6

Cancro

Amore: Una valle di lacrime.

Fortuna: Less is more. Beh, non in questo caso.

Il consiglio del giorno: Componi canzoni, nemmeno fossi il nuovo Kurt Cobain.

Voto: 5, per la luna a favore di sofferenza creativa

Leone

Amore: No, no, oggi non se ne parla.

Fortuna: solo con la S davanti.

Il consiglio del giorno: Cerca di trovarti un “servo muto”, e non intendo per i vestiti.

Voto: 5

Vergine

Amore: Piccante. Serve la scala dei jalapenos per valutarti.

Fortuna: impara ad affidarti alle persone giuste.

Il consiglio del giorno: libera la tua professionalità anche sotto le lenzuola.

Voto: 9

Bilancia

Amore: hai perso pure la voglia di flirtare, tutto bene?

Fortuna: se la vita fosse una corsia di bowling, i tuoi birilli rimarrebbero bellamente in piedi.

Il consiglio del giorno: Impara le parolacce in almeno altre 4 lingue, ti potrai sfogare mantenendo in apparenza il tuo classico decoro.

Voto: 5 e mezzo

Scorpione

Amore: se scavassi più a fondo troveresti o l’acqua o il petrolio.

Fortuna: no, sudatissimi meriti.

Il consiglio del giorno: Fatti mettere giù una dieta sana da un professionista, che includa qualche sgarro.

Voto: 8

Sagittario

Amore: hai bisogno di sentirne la presenza.

Fortuna: meglio contare su di te.

Il consiglio del giorno: Leggi un manuale di sogno lucido.

Voto: 6

Capricorno

Amore: intenso e bollente come il caffè, quello buono che crea dipendenza.

Fortuna: La fortuna potrebbe bussare, ma tu hai già aperto con le tue abilità.

Il consiglio del giorno: Applica il metodo per migliorare l’efficienza dell’ABCD. Assegna una priorità (A, B, C, D) a ciascuna attività in base all'importanza. Il godersi la vita oggi ha priorità A.

Voto: 10

Acquario

Amore: per sempre grato a chi ti offre una spalla su cui piangere.

Fortuna: incerta.

Il consiglio del giorno: Fai sapere a chi c’è sempre per te quanto ci tieni.

Voto: 6

Pesci

Amore: nessuna relazione è superficiale.

Fortuna: ti segue come un’ombra fedele.

Il consiglio del giorno: Cerca un talismano in agata per caricarlo di stabilità emotiva e protezione.

Voto: 9