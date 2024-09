video suggerito

L'oroscopo di domenica 29 settembre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, domenica 29 settembre 2024, e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna. Il segno fortunato del giorno è la Vergine, mentre l'Ariete il segno sfortunato.

L'oroscopo di domani, domenica 29 settembre 2024, e le previsioni su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata per tutti i segni zodiacali.

L'oroscopo di domani ci mostra un panorama emotivo intenso: Marte in Cancro forma un trigono con Saturno, mentre Venere in Scorpione amplifica i sentimenti, tanto che anche le scelte più semplici assumono la drammaticità di un capitolo di Tolstoj. Nonostante ciò, la Luna in Vergine arriva con la sua rassicurante aria pratica e, armata di checklist, pronta a mettere ordine tra il cuore, che vuole tutto, e la mente, che preferisce rifletterci un attimo. Il segno fortunato del giorno è la Vergine, mentre l’Ariete il segno sfortunato.

Ariete

Amore: non scaricare le tue tensioni e frustrazioni sul partner.

Fortuna: ti sussurra nell’orecchio di avere pazienza.

Il consiglio del giorno: buttare fuori la prima cosa che ti passa per la testa non è sempre la scelta più saggia. Prova a rifletterci un momento prima di condividere il tuo pensiero.

Voto: 5 –

Toro

Amore: la Luna a favore dal pomeriggio smorza un po' l'effetto di Venere contraria, quindi per rimediare al buongiorno mancato, questa sera manda tu il primo messaggino della buonanotte, magari con un’ emoji carina.

Fortuna: le positive vibes che ti dona la Luna.

Il consiglio del giorno: qualche esercizio fisico appena svegli è un ottimo modo per iniziare la giornata, provare per credere.

Voto: 6 e mezzo

Gemelli

Amore: non fatevi ingolosire da messaggini sconci inviati su WhatsApp.

Fortuna: ti senti abbandonato ma non è così.

Il consiglio del giorno: nel pomeriggio, evitate di seguire l'impulso della Luna opposta, che potrebbe spingervi a fare cose più per noia che per una vera motivazione.

Voto: 5 +

Cancro

Amore: ti lanci in coccole, baci e abbracci ma anche qualcosina di più spinto.

Fortuna: l’ottimismo non ti manca.

Il consiglio del giorno: sfrutta i tuoi punti di forza, la dolcezza e gli occhi a cuore, per ottenere qualche piccolo vantaggio tipo la colazione a letto o un invito per pranzo.

Voto 7 +

Leone

Amore: i tuoi completini sexy stanno prendendo polvere nell’armadio.

Fortuna: almeno lei qualche bacino te lo manda,

Il consiglio del giorno: non farti condizionare dal pensiero degli altri, dai il meglio per te in primis.

Voto: 6 e mezzo

Vergine

Amore: organizzi una cenetta a base di cibi piccanti.

Fortuna: quella ti snobba.

Il consiglio del giorno: lanciati in una nuova avventura senza pensarci troppo mantenendo un atteggiamento curioso tipico dei bambini.

Voto: 8 con il botto

Bilancia

Amore: deve saperti stuzzicare le meningi.

Fortuna: non manca mai.

Il consiglio del giorno: non fermarti davanti al primo no, e usa l’intelletto per convincere qualcuno a fargli cambiare idea, sono sicura che non avrai problemi.

Voto: 6 –

Scorpione

Amore: volano baci e mutande.

Fortuna: ti fa gli occhi da cerbiatta.

Il consiglio del giorno: immaginati in una vasca idromassaggio con un bicchierino di prosecco e in piacevole compagnia.

Voto: 8 abbondantissimo

Sagittario

Amore: vacilli un po'.

Fortuna: non aspettarti grandi exploit.

Il consiglio del giorno: aspetta il momento opportuno per esprimere i tuoi dubbi e le tue perplessità, anche se significa rimandare di qualche giorno.

Voto: 6 +

Capricorno

Amore: quando mostri le tue vulnerabilità ci piaci di più, te lo dico.

Fortuna: ti aiuta ad avere modi un po' più gentili.

Il consiglio del giorno: una leggera attività fisica, anche se Marte è a sfavore, può farti solo che bene… una passeggiata mano nella mano ancora meglio.

Voto: 6 e mezzo

Acquario

Amore: i tuoi metodi d’approccio hanno bisogno di un'aggiustatina.

Fortuna: trovi un cioccolatino in tasca e non è squagliato.

Il consiglio del giorno: Dedicatevi alla lettura di un libro impegnativo, il cuore potrebbe non esserci, ma la testa ne ha da vendere.

Voto: 6 ma in netto miglioramento.

Pesci

Amore: in ogni sua forma.

Fortuna: si nasconde dietro un’opportunità.

Il consiglio del giorno: è la giornata ideale per immergervi nell'arte in tutte le sue forme: dall'arte culinaria a quella visiva, lasciate che i vostri sensi siano i protagonisti.

Voto: 6 e mezzo