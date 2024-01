Oroscopo di domani 29 gennaio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, lunedì 29 gennaio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. Con Mercurio, il pianeta del dialogo, a favore di Urano, tagliente e deciso, le mezze misure saranno praticamente impossibili. Il segno sfortunato sarà il Pesci mentre il segno fortunato è il Capricorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di domani, lunedì 29 gennaio 2024, siamo reduci da giornate particolarmente intense con una Luna piena in Leone particolarmente potente, decisa e prorompente. Questa settimana inizia con la Luna in Vergine, ma soprattutto Mercurio, in Capricorno, a favore di Urano. Il dialogo sarà schietto, tagliente e qualche volta volontariamente destrutturante. La diplomazia e l'empatia non saranno proprio il nostro forte. Il segno sfortunato sarà quindi il Pesci che quando non c'è empatia fa veramente fatica mentre il segno fortunato è il Capricorno, abituato a comandare.

Ariete

Amore: chiedi comprensione anche agli sconosciuti.

Lavoro: cogli al volo quando ti arriva una buona offerta.

Fortuna: va a singhiozzo.

Il consiglio del giorno: birretta con un amico fidato.

Voto: 6 – poco speranzoso.

Toro

Amore: lo tieni sempre stretto stretto.

Lavoro: meglio che nessuno interferisca nei tuoi affari.

Fortuna: ti aiuta a tirare fuori la tua travolgente simpatia.

Il consiglio del giorno: riguarda un film cult con Lino Banfi.

Voto 7 serio, ma mattatore.

Leggi anche Oroscopo di venerdì 26 gennaio 2024

Gemelli

Amore: vi sentite dispersi come sul pak dell’Antartide.

Lavoro: estremamente battaglieri, meglio starvi alla larga.

Fortuna: quando capite di avere ragione, andate fino in fondo.

Il consiglio del giorno: ricordatevi che nelle contrattazioni bisogna trovare un punto d’accordo.

Voto 5 e mezzo pronti alla discussione.

Cancro

Amore: deve far parte della tua ristretta cerchia di fiducia.

Lavoro: la fretta ti confonde come il clima matto di questo periodo.

Fortuna: sempre pronta a una parola di incoraggiamento.

Il consiglio del giorno: puoi stare comodamente rintanato in casa grazie a smartworking e le consegne a domicilio.

Voto 6 e mezzo rilassato.

Leone

Amore: deve stare al tuo passo.

Lavoro: ti applichi con grande perseveranza.

Fortuna: prova con un auto massaggio perché la tua spa preferita non ha tempo da dedicarti.

Il consiglio del giorno: corso di comunicazione strategica.

Voto 7 ma vorresti molto di più.

Vergine

Amore: lo vuoi perfetto.

Lavoro: sei una fantastica correttrice di bozze o di contratti.

Fortuna: fa filare tutto per il verso giusto, ovvero quello che indichi tu.

Il consiglio del giorno guarda una serie comica sulle piattaforme on demand coma ‘La Fantastica Signora Maisel’.

Voto 9 precisissima.

Bilancia

Amore: speri di poterlo trovare con il gps.

Lavoro: chiedi supporto ad un consulente esterno.

Fortuna: devi imparare a fare tutto da sola.

Il consiglio del giorno: pausa dal web per almeno ventiquattro ore.

Voto 6 – credulona.

Scorpione

Amore: ti deve far divertire.

Lavoro: punti tutto sulla complicità dei colleghi.

Fortuna: ti conferisce quel fascino da palcoscenico.

Il consiglio del giorno: inizia a pensare agli scherzi che potrai fare durante i giorni di Carnevale.

Voto 8 + divertente.

Sagittario

Amore: sei troppo frettoloso per occupartene.

Lavoro: vuoi tutto e subito.

Fortuna: fatica a starti dietro.

Il consiglio del giorno: ripassa i limiti di velocità sul manuale di scuola guida.

Voto 5 polemico.

Capricorno

Amore: serietà e complicità.

Lavoro: pretendi sempre moltissimo da te stesso.

Fortuna: ti garantisce sempre il tocco di classe.

Il consiglio del giorno: ricordati la pulizia dei denti per un sorriso scintillante.

Voto 9 perfetto.

Acquario

Amore: relazioni aperte.

Lavoro: richiede tutto il tuo impegno e concentrazione.

Fortuna: ti incalza a sfide davvero importanti.

Il consiglio del giorno: dedicati a realizzare il tuo costume di carnevale.

Voto 6 + volenteroso.

Pesci

Amore: lo volete acrobatico.

Lavoro: come un centravanti da sfondamento.

Fortuna: vorrebbe ammorbidirvi come lo scrub sotto la doccia.

Il consiglio del giorno: consultate il sito Beducated per curiosità.

Voto 7 e mezzo impetuosi.