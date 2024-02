L’oroscopo di domani 29 febbraio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, giovedì 29 febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. Anno bisesto anno funesto? L’astrologia non la pensa così: serve soltanto per riequilibrare il tempo umano che, in questo modo, si riallinea al tempo universale. Godiamoci questa profonda Luna in Scorpione: il segno fortunato è il Cancro e il segno sfortunato il Leone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Eccoci all'oroscopo di domani, giovedì 29 febbraio 2024, il giorno in più dell'anno bisestile. Non lasciamoci però coinvolgere dalle leggende: l'anno bisestile non è certo funesto, ma piuttosto un modo per riequilibrare il tempo cosmico con il nostro tempo umano. In questo modo le stagioni non rischiano di slittare! La luna oggi è in un profondo e sensuale segno dello Scorpione. Il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato il Leone.

Ariete

Amore: un fuoco di passione.

Lavoro: sei sempre il primo a prendere parola e riesci a oscurare anche il capo.

Fortuna: la porti a ballare fino a notte fonda.

Il consiglio del giorno: serata in un locale di grido della Milano da bere.

Voto: 8 festaiolo.

Toro

Amore: l’argomento è poco interessante.

Lavoro: hai la sensazione di portare avanti l’azienda tutto da solo.

Fortuna: è l’unica che capisce profondamente le tue necessità come una migliore amica.

Il consiglio del giorno: impara almeno a ad utilizzare chat GPT, anche solo per cultura generale.

Voto 6 scettico.

Gemelli

Amore: almeno qui avete parecchie certezze.

Lavoro: accontentatevi della noiosissima routine.

Fortuna: meno male che c’è lei a farvi puntare nella giusta direzione.

Il consiglio del giorno: ascoltate le hit del gruppo Megara.

Voto 6 e mezzo smarriti.

Cancro

Amore: come le primule a primavera.

Lavoro: sei iper collaborativo e sei bravissima nel gioco di squadra.

Fortuna: mette un po’ di pepe, proprio quello che ci voleva.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di danza moderna.

Voto 7 + sinuoso.

Leone

Amore: o tutto o niente, le vie di mezzo non ti convincono.

Lavoro: a piccoli passi, non è il momento per voli pinna.

Fortuna: non la metti più in conto con interventi miracolosi.

Il consiglio del giorno: massaggio decontratturante nella tua spa di fiducia.

Voto 5 e mezzo da riorganizzare.

Vergine

Amore: lasciati coinvolgere da proposte osé.

Lavoro: Questo tuo approccio dolce e naif di sicuro piace a tutti.

Fortuna: riesce a sistemare tutto quanto come un fantastico a assistente digitale.

Il consiglio del giorno: prima di avventurarti in progetti o in luoghi controlla sempre le indicazioni.

Voto 6 e mezzo svampitella.

Bilancia

Amore: fila di ammiratori sotto casa.

Lavoro: sei super determinata come un rampante manager anni ottanta.

Fortuna: ti regala quel “je ne sais quoi”.

Il consiglio del giorno: riguarda il film “Il diavolo veste Prada” per copiare i look.

Voto 7 + fashionista.

Scorpione

Amore: torna a solleticati con qualche prurito.

Lavoro: travolgi tutti con questo ritrovata buon umore e umorismo.

Fortuna: Le proponi un duetto come quelli di Sanremo.

Il consiglio del giorno: aggiungi nella tua compilation la canzone “felicità” di Al Bano e Romina e ascolta bene il testo perché è una vera poesia.

Voto 6 e mezzo canterino.

Sagittario

Amore: evoluzioni acrobatiche.

Lavoro: ti impegni moltissimo per emergere, ma non è il momento.

Fortuna: pensi che pronunciando per mille volte un mantra di potertela tenere stretta stretta.

Il consiglio del giorno: acquista un pacchetto di Big Bubble.

Voto 7 + avventuroso.

Capricorno

Amore: ne vuoi un extra dose a colazione.

Lavoro: la comprensione è certamente una tua nuova strategia.

Fortuna: ti fa i complimenti ogni volta che mostri il tuo lato più dolce.

Il consiglio del giorno: leggi almeno un paio di testate internazionali per avere una chiara visione di cosa succede nel mondo.

Voto 6 – irritante.

Acquario

Amore: non ne vuoi proprio sentir parlare.

Lavoro: sei un perfetto correttore di bozze con tanto di matita rossa in mano.

Fortuna: la snobbi perché pensi di non aver bisogno.

Il consiglio del giorno: rilassati con della musica classica.

Voto 7 petulante.

Pesci

Amore: un vero tripudio di sentimenti.

Lavoro: se il vero asso nella manica.

Fortuna: orma avete la formula perfetta che è un mix di intelligenza e dolcezza.

Il consiglio del giorno: se non lo avete ancora, valutate di adottare un animale domestico per la casa.

Voto 7 + per l’armonia.